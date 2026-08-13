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De los churros al pepián: la Feria de Jocotenango en la Ciudad de Guatemala vuelve con un menú que mezcla antojos de siempre y sabores nuevos

La cita popular reúne desde dulces artesanales y platos típicos hasta opciones incorporadas con los años, en un recorrido gastronómico que refleja cómo la tradición también se reinventa entre puestos y comedores

La edición 2026 incorpora la exposición “Punto de encuentro de los caminos” y horarios especiales en el Mapa en Relieve por los 250 años del traslado de la ciudad.
La gastronomía de la Feria de Jocotenango reúne comida típica como churros, garnachas, atol de elote y pepián, junto con pizzas, tacos mexicanos y papas fritas. (Prensa Libre)
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Churros, garnachas, dulces típicos, buñuelos, pepián o plataninas, son algunas de las delicias que se podrán disfrutar en la Feria Patronal de la Ciudad de Guatemala en honor de la Virgen de la Asunción.

La Feria de Jocotenango volvió a instalarse en la zona 2 de Ciudad de Guatemala con nueve días de actividades, comida y juegos, una celebración que este año se desarrolla del 8 al 16 de agosto y que mantiene su peso como una de las tradiciones populares más arraigadas de agosto en la capital guatemalteca.

La edición 2026 reúne 306 comerciantes, de acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, se esperan 219 puestos de comida y 87 atracciones. La feria estará abierta desde las 10:00 a las 22:00 horas en la avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte.

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El acceso al recinto es gratuito, aunque los juegos mecánicos y los alimentos se pagan por separado. Para quienes planean asistir, el evento concentra gastronomía típica, dulces artesanales, artesanías, actividades familiares y espacios vinculados con la historia de la ciudad.

La edición 2026 incorpora la exposición “Punto de encuentro de los caminos” y horarios especiales en el Mapa en Relieve por los 250 años del traslado de la ciudad.
La Feria de Jocotenango conserva su raíz religiosa y celebra el 15 de agosto la fecha central dedicada a la Virgen de la Asunción. (TGW)

Los sabores de la feria reúnen recetas tradicionales y comidas incorporadas con el tiempo

La oferta gastronómica ocupa uno de los ejes centrales de la feria. Entre churros, garnachas, elotes locos, molletes y dulces típicos. Sin olvidar el atol de elote, arroz con leche, arroz con chocolate, plataninas, chicharrón, elote asado, pepián, jocón, revolcado, caldo de gallina, tostadas, enchiladas, torrejas, buñuelos y mole de plátano.

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La oferta va desde puestos de antojitos hasta comedores formales de cocina popular que eleva el paisaje culinario incorporando pizzas, papas fritas, tacos mexicanos y malvaviscos cubiertos de chocolate, como muestra de cambios en los hábitos alimenticios locales.

La gastronomía funciona como un reflejo de la cultura social, en el que ingredientes y rituales aportan un sentido festivo y sagrado a la comunidad.

La celebración conserva su raíz religiosa y una historia que se remonta a la Colonia

La feria está vinculada con las festividades dedicadas a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala. Su fecha central es el 15 de agosto, cuando converge el componente religioso con la dimensión comercial y recreativa que la celebración incorporó con el paso del tiempo.

La edición 2026 incorpora la exposición “Punto de encuentro de los caminos” y horarios especiales en el Mapa en Relieve por los 250 años del traslado de la ciudad.
La Feria de Jocotenango funciona de 10:00 a 22:00 horas en la avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, con acceso gratuito al recinto. (Soy502)

Su origen se remonta a la Época Colonial y quedó ligado al traslado de la capital al Valle de la Ermita en el siglo XVIII. La tradición también guarda relación con el antiguo pueblo kaqchikel de Jocotenango, originario de Sacatepéquez, antes de quedar asociada al sector que hoy ocupa la zona 2 capitalina.

La propuesta de este año incluye además la exposición “Punto de encuentro de los caminos”, dedicada a los 250 años del traslado de la ciudad de Guatemala al Valle de la Ermita. El Mapa en Relieve tendrá horarios especiales: de 8:00 a 22:00 horas los días 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de agosto, y de 8:00 a 20:00 horas del 10 al 12.

Transporte gratuito

Durante los sábados y domingos habra servicio gratuito de Trolley Bus entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Estos salen desde los parqueos de la Universidad Mariano Gálvez hacia la feria. La otra conecta los parqueos de la Municipalidad de Guatemala y del IGSS con el Parque San Sebastián los días sábado 8, domingo 9, sábado 15 y domingo 16.

La edición 2026 incorpora la exposición “Punto de encuentro de los caminos” y horarios especiales en el Mapa en Relieve por los 250 años del traslado de la ciudad.
La Municipalidad de Guatemala informó que la Feria de Jocotenango reúne 306 comerciantes, 219 puestos de comida y 87 atracciones. (DCA)

La comuna también habilitó parqueos gratuitos sujetos a disponibilidad. Entre ellos figuran 300 espacios sobre la avenida Simeón Cañas de 10:00 a 22:00 horas, además de áreas en la Universidad Mariano Gálvez, Plaza Italia y los parqueos del IGSS en zona 1.

La Municipalidad recomendó usar solo los espacios autorizados y sellar el ticket para mantener la gratuidad. También advirtió que los vehículos estacionados en áreas no permitidas pueden ser multados o remolcados por la PMT.

Como alternativa adicional, el Transmetro opera hacia el sector con la Línea 2 entre la estación San Sebastián y la entrada de la feria. Los horarios informados son de 5:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, de 5:00 a 19:00 horas los sábados y de 6:30 a 19:00 horas los domingos, sujetos a cambios por desvíos viales.

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