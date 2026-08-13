Entre Ríos: denuncian que gastaron 57 mil pesos en una botella de vino en la compra para un comedor escolar

Entre Ríos: denuncian que gastaron 57 mil pesos en una botella de vino para la compra de un comedor escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una diputada provincial de Entre Ríos denunció que gastaron 57 mil pesos en una botella de vino para la compra de recursos que se realizó para un comedor escolar en la localidad de San José de Feliciano. La factura mostró que el envase aparecía en el medio del listado de alimentos que es para los chicos de una escuela de esa ciudad.

De acuerdo con lo que presentó la legisladora María Elena Romero, todo ocurrió en la Escuela Nº1 “Juan Domingo Perón” después de que se presentó la factura al Estado nacional y reabrió el debate en la provincia sobre los mecanismos utilizados para los comedores.

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La adquisición correspondía a una rendición de gastos de mayo e incluía, en el mismo listado que los alimentos destinados a los estudiantes, la compra de una botella de vino tinto de un litro por $57.000.

La diputada subrayó que el hecho cuenta con respaldo documental: “No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra”. La Dirección de Comedores había realizado una observación sobre esa rendición y solicitado explicaciones por la inclusión del producto.

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El ticket que mostró el gasto en una botella de vino

El cuestionamiento de la legisladora no se centró exclusivamente en el monto, sino en que un producto de esas características pudiera incorporarse al circuito de rendición de gastos de un comedor escolar. “¿Cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, planteó. Al mismo tiempo, aclaró que el episodio no debía interpretarse como una acusación contra quienes administraron los establecimientos.

Para Romero, el caso refleja una falla estructural del sistema descentralizado de compras: “El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino”. En ese sentido, defendió el esquema centralizado como la herramienta adecuada para corregir esas deficiencias: “Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin”, argumentó. Y concluyó: “No alcanza con poner más dinero si no podemos garantizar cómo se utiliza cada peso”.

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Todo esto se dio en el marco de un cambio de estructura en la rendición de cuentas que lleva adelante la provincia. En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, respaldó el nuevo sistema y explicó sus fundamentos desde la perspectiva del Gobierno provincial. “Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada. Por eso, el gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar que cada peso destinado a los comedores escolares se traduzca en alimentos de calidad, definidos bajo criterios nutricionales y con mayores controles por parte del Estado”, afirmó.

La implementación fue precedida por un proceso licitatorio que, según el Gobierno, se realizó de acuerdo con la normativa vigente. La empresa adjudicataria cumplió con todos los requisitos técnicos, administrativos y de calidad establecidos en el pliego. El director de Comedores, Lautaro Azzalini, aclaró que el cambio no implica desconocer el trabajo previo de las comunidades educativas: “Esta decisión busca brindarles mejores herramientas, reglas claras y un Estado que asuma las responsabilidades que le corresponden”.

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Entre las modificaciones concretas del nuevo esquema se encuentran la profesionalización del personal de cocina, la digitalización del sistema de gestión para mejorar el seguimiento de las prestaciones y la reorganización del servicio de desayuno para que se brinde al inicio de la jornada escolar. Otro cambio apunta a aliviar la carga administrativa que durante años recayó sobre directivos y docentes, quienes además de sus responsabilidades pedagógicas debían gestionar la compra de alimentos, contactar proveedores y resolver cuestiones logísticas vinculadas al funcionamiento de los comedores.