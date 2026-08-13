Polémica en Rosario: proponen que todos los sitios que homenajean al Che Guevara sean reemplazados por la figura de Lionel Messi

El proyecto apunta contra la imagen divisoria del Che Guevara y destaca la unión que surge ante la figura de Lionel Messi

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Gabriel Chumpitaz, ex diputado nacional por Santa Fe, presentará ante el Concejo Municipal de Rosario un proyecto para reemplazar todos los monumentos, espacios públicos y referencias turísticas vinculadas al Che Guevara por la figura de Lionel Messi. La iniciativa alcanza murales, plazas, estatuas, centros de salud, bibliotecas y el circuito oficial de turismo que la Municipalidad promueve a través de su aplicación Rosario Turismo.

La propuesta llega a una ciudad que mantiene una extensa red de homenajes a Ernesto “Che” Guevara, pese a que la figura del guerrillero genera controversia dentro y fuera del país. Entre los puntos que el proyecto busca transformar se encuentran el mural de la Plaza de la Cooperación —ubicado en pleno centro, en la intersección de las calles Tucumán y Mitre—, la casa natal de Guevara en la calle Entre Ríos 480, el viaducto de la autopista Rosario-Córdoba, la Plaza Che Guevara con su estatua de bronce en avenida 27 de Febrero al 700, un centro de salud, una biblioteca popular y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL). También quedaría fuera del circuito oficial el banquito del Rosedal del Parque Independencia, donde una fotografía histórica muestra al guerrillero con sus padres durante su infancia en la ciudad.

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Detrás de la iniciativa hay un argumento que excede lo simbólico. Chumpitaz sostuvo que Rosario tiene ante sí una oportunidad concreta de reposicionarse ante el mundo a través del deporte, y que la figura de Messi es el vehículo más efectivo para lograrlo. “Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división y empezar a poner en valor aquellos que nos permiten encontrarnos”, afirmó el ex legislador.

La elección de Lionel Messi como reemplazo no es arbitraria: al igual que Guevara, el capitán de la selección argentina de fútbol nació en Rosario, lo que convierte a la ciudad en cuna de dos de las figuras argentinas con mayor reconocimiento internacional. Para Chumpitaz, esa coincidencia geográfica es también una oportunidad política. “Somos la ciudad que vio nacer a Lionel Andrés Messi Cuccittini. Mientras otros símbolos nos remiten a conflictos del pasado, Messi nos permite hablar de deporte, esfuerzo, competencia, trabajo y futuro”, expresó.

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El ex diputado también apuntó contra los recursos municipales destinados al mantenimiento de la imagen del Che. En sus declaraciones, reclamó conocer “los detalles precisos de cuánto gasta el municipio de Rosario con esta farsa del Che Guevara”, con referencia directa a la Secretaría de Cultura y a los programas que sostienen el denominado “Circuito del Che”, así como al mantenimiento de los distintos espacios públicos incluidos en ese recorrido.

Estatua del Che Guevara en Rosario (Crédito: Gentileza Revista Barullo)

Sobre las razones para desplazar a Guevara del espacio simbólico de la ciudad, Chumpitaz fue explícito: “El Che divide, Messi nos une. No podemos seguir construyendo la identidad de Rosario alrededor de una figura tan controversial, asociada a la violencia revolucionaria, al autoritarismo, al marxismo y a ejecuciones y persecuciones durante el proceso revolucionario cubano”, señaló.

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Y agregó: “Ernesto Guevara operaba en campos de trabajos forzados, firmó y avaló fusilamientos. Cuando llevó adelante sus políticas, nacionalizó todo y fracasó. Lo más grave de todo es que mandó a ‘reeducar’ a disidentes, religiosos y homosexuales”.

El proyecto busca además instalar una discusión más amplia sobre la identidad que proyecta la ciudad hacia el exterior. “Tenemos que definir qué queremos de Rosario. Si promueve y se identifica con el pasado, en la figura del Che Guevara, o buscamos promover el presente y el futuro con Lionel Messi, a través del deporte, de la salud y las buenas costumbres”, planteó Chumpitaz.

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Lionel Messi fue capitán y figura de la selección argentina que ganó el Mundial 2022 (Foto: Reuters/Carl Recine)

En paralelo a la dimensión simbólica, el ex legislador trazó un argumento económico. “Alrededor del deporte, en Rosario, podemos generar una industria fenomenal”, sostuvo, al tiempo que señaló que el turismo, la inversión y el empleo podrían estructurarse en torno a la figura del futbolista. Chumpitaz subrayó también que Messi mantiene un vínculo afectivo con su ciudad natal, lo que reforzaría la viabilidad de ese proyecto de largo plazo.

La estatua del Che Guevara ubicada en la Plaza del Parque Yrigoyen —inaugurada el 14 de junio de 2008 en conmemoración del 80° aniversario de su nacimiento— fue construida con más de 75.000 llaves de bronce donadas por unas 14.454 personas de distintos países, según datos del Ente Turístico de Rosario. La obra, del escultor Andrés Zerneri, mide 4 metros de altura y fue elaborada con más de 3.000 kilos de cobre fundido. Su escala y el proceso participativo que la originó son parte del debate que deberá afrontar la propuesta una vez ingresada formalmente al Concejo Municipal.

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