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Un joven intentó incendiar un hotel en Córdoba luego de pelearse con la dueña y quedó detenido

Ocurrió en un local de la localidad de Villa María. El sospechoso resultó herido y fue hospitalizado bajo custodia policial

Fachada de un edificio comercial con el cartel "Nuevo hotel Vito", árboles, farola, motocicleta y automóvil estacionados en la calle
El Hotel Vito en Villa María, Córdoba, muestra su fachada tras el incendio intencional que llevó a una detención (Diario La Voz)
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Un grave incidente alteró la tranquilidad de Villa María, provincia de Córdoba, el martes por la mañana, cuando un hombre de 28 años fue aprehendido por la policía tras ser acusado de provocar un incendio intencional en un hotel situado en la calle Chile al 200, en el Barrio Centro de la ciudad. La intervención de los servicios de emergencia permitió evitar daños mayores y asegurar la integridad de los presentes.

Según las primeras informaciones, el episodio se desencadenó luego de una fuerte discusión entre el joven y la propietaria del establecimiento. Testigos señalaron que, tras el altercado verbal, el hombre rompió el vidrio de una ventana y prendió fuego a un colchón en el interior de una de las habitaciones del hotel, lo que generó un foco ígneo de rápida expansión.

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El incendio activó un protocolo de emergencia. Todos los ocupantes del hotel fueron evacuados de manera preventiva para evitar riesgos ante la posibilidad de propagación de las llamas. La rápida llegada de los Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación en pocos minutos y evitar que el fuego alcanzara otras áreas del inmueble.

Personal de Bomberos Voluntarios se presentó en el lugar apenas fue reportado el hecho. Su intervención fue clave para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de las personas evacuadas. No se registraron víctimas fatales ni heridos entre los huéspedes o empleados del hotel, aunque las autoridades confirmaron daños materiales en la habitación afectada.

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El detenido, señalado como presunto responsable del siniestro, sufrió lesiones durante el incidente. Debido a las heridas, debió ser trasladado bajo custodia al Hospital Pasteur, donde recibió asistencia médica. Posteriormente, quedó alojado en una sala bajo vigilancia policial, en calidad de aprehendido y a disposición de la Fiscalía de turno.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el joven habría actuado de forma impulsiva tras la discusión, aunque la investigación buscará dilucidar si existieron otros factores que motivaron el incendio. El parte policial señala que, por el momento, se descartan otras víctimas y que el resto de las personas alojadas en el hotel pudieron regresar a sus habitaciones tras el control total del fuego.

La noticia del incendio intencional en el Barrio Centro de Villa María generó preocupación entre los residentes y reavivó el debate acerca de la seguridad en los establecimientos hoteleros de la zona, así como la necesidad de protocolos efectivos ante situaciones de emergencia.

Una habitación oscura con paredes y techo cubiertos de hollín, suelo con escombros y restos quemados, y un artefacto de iluminación dañado
Una habitación de un hotel en Villa María, Córdoba, presenta daños y residuos tras un incendio intencional (Policía de Córdoba)

Durante la jornada del lunes, detuvieron a un hombre de 57 años acusado de haber originado un incendio forestal que quemó unas 15 hectáreas. El alcance del fuego fue de tal magnitud que obligó a interrumpir el tránsito en la zona afectada.

El episodio se desarrolló en las inmediaciones del paraje La Manga, dentro de la localidad de Charbonier, y la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia provincial. El sospechoso fue arrestado durante la tarde como presunto responsable del inicio del fuego, según informó la Policía de Córdoba.

En su relato, el hombre indicó que él había retirado hacia el sector del fuego un recipiente con brasas y cenizas, lo que podría haber derivado en el incendio. Sin embargo, esta información será analizada por las autoridades que quedaron a cargo de la investigación.

Como consecuencia de la dimensión del siniestro, los equipos de bomberos tuvieron que desplegar un amplio operativo. El frente de fuego llegó a extenderse a lo largo de aproximadamente un kilómetro, mientras que la superficie alcanzada por las llamas trepó a unas 15 hectáreas. Intervinieron brigadistas, bomberos y medio aéreos para intentar contener el foco antes de que se expandiera hacia otros sectores serranos.

El operativo conjunto contó con dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y de la Gestión Integral de Manejo de Fuegos de la Provincia. A ese esquema se sumaron dos aviones hidrantes, efectivos de la Departamental Punilla Norte, agentes de la Policía Caminera y miembros de la Guardia Local.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien deberá avanzar sobre la reconstrucción de lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad del detenido, además de tratar de establecer con precisión cómo se produjo la secuencia que derivó en el incendio, qué elementos había en el tacho señalado por el acusado y si existieron otras circunstancias que favorecieron la propagación del fuego.

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