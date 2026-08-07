Se realizó la tradicional vigilia por San Cayetano y los primeros fieles ingresaron al santuario en Liniers

La vigilia se extendió por semanas y a las 00 horas de este viernes ingresaron los primeros fieles (Fotografías: Souto)

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Miles de fieles llegaron al santuario de San Cayetano en Liniers para participar de la celebración que comenzó a la medianoche de este viernes 7 de agosto, con la apertura de las puertas del templo y la entrada de los primeros peregrinos entre fuegos artificiales y aplausos.

Desde las primeras horas, centenares de personas se reunieron en el acceso al santuario del barrio porteño de Liniers, ubicado sobre la calle Cuzco 150, con imágenes del santo entre los brazos —desde pequeñas estatuillas hasta figuras de gran tamaño— para celebrar el día del patrono del “pan, trabajo y paz”.

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Muchos de los fieles reflejaron sus pedidos apenas se abrieron las puertas de la iglesia bajo las luces de los fuegos artificiales. “Que no falte pan y trabajo” y “Mucha fe y muchas ganas de trabajo”, fueron algunas de las frases que se escucharon entre la multitud.

Hubo dos filas para ingresar a la iglesia, ubicada en el barrio de Liniers (Fotografías: Souto)

Otros llegaron para dar gracias por cuidar de la salud. Familias enteras y personas de todas las edades se mezclaron en las dos filas para acceder al templo. Todos eran recibidos por los sacerdotes con saludos y bendiciones.

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La primera destinada a quienes deseaban acercarse a la imagen del patrono dejar espigas de trigo y rezar unos instantes.

En cambio, la segunda fila avanzaba un poco más rápido para quienes preferrían entrar directamente al templo a participar de las misas o hacer una oración sin el recorrido de la peregrinación.

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Una vez adentro, uno de los sacerdotes hizo la primera bendición de la jornada y expresó: “Te pedimos que nunca falte el pan de nuestras mesas”.

Miles de feligreses se aglomeraron en la entrada a la iglesia (Foto: Souto)

Las adversidades climáticas no desanimaron a quienes llevaban días e incluso semanas esperando para entrar al santuario; en especial este jueves en donde se vivió un temporal con lluvia, viento y actividad eléctrica.

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En la previa a la apertura oficial de la basílica, se realizó un festival cultural y popular en el santuario. A las 22:45 del jueves, un grupo de devotos participó del primer Pacto de Amistad con San Cayetano y recibió una cinta amarilla como símbolo de la celebración.

Los fieles eran recibios por los sacerdotes (Fotografías: Souto)

Cronograma de actividades y marchas

Las actividades continuarán a lo largo de todo el día. A las 8, se realizará la Misa de los Trabajadores, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, con la bendición de herramientas de trabajo al término de la ceremonia.

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Las actividades comenzaron a las 20 del jueves (Fotografías: Souto)

A las 11, la misa central se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube del Santuario y más tarde, la Marcha de San Cayetano partirá desde Liniers hacia Plaza de Mayo por la avenida Rivadavia, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.

La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma— encabezan la movilización.

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La jornada arrancará a las 8 desde la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano. Luego avanzarán por Rivadavia y harán una parada en la Parroquia de Francisco, en Flores.

Se espera una jornada de marchas en el centro (Fotografía: Souto)

Una vez frente al Congreso, sobre avenida Entre Ríos, las columnas de Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero se incorporarán a la caravana para avanzar junto a la UTEP por la Avenida de Mayo rumbo a Plaza de Mayo.

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Allí, a partir del mediodía, se hará un “verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa organizada por los movimientos sociales convocantes. En ese marco, se distribuirán de forma gratuita 1.000 kilos de verdura de estación y 500 litros de leche entre los presentes, en una acción que busca visibilizar la situación alimentaria de los sectores más vulnerables.

La jornada incluirá también la apertura de una muestra fotográfica que recorre la historia de la movilización desde su primera edición en 2016.