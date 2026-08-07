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Regresa el sol al AMBA y hay alertas por fuertes vientos en 11 provincias: el clima durante el fin de semana en el país

Tras la ciclogénesis que desató ayer severas precipitaciones, inició un período de estabilización en CABA y alrededores. Qué otras regiones deberán tomar recaudos por ráfagas y nevadas

Vista panorámica del Río de la Plata con neblina baja y la silueta de edificios de Buenos Aires al fondo, incluyendo el Obelisco y cúpulas de edificaciones.
El frente frío alejó las lluvias del Río de la Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras el paso de un proceso de ciclogénesis, que incluyó severas precipitaciones, inició un período de estabilización en CABA y alrededores. Eso sí, con un marcado descenso de la temperatura.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional activó una serie de alertas amarillas en 11 provincias por fuertes vientos, y dos alertas naranjas por nevadas en sectores de la Patagonia.

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Para hoy se destaca un marcado descenso térmico en el AMBA, con poco más de 5°C registrados a las 7 de la mañana (y 4.2°C de sensación térmica) que se repetirá también durante las primeras horas del domingo y el lunes próximo.

Publicación digital con logotipo del Servicio Meteorológico Nacional. Incluye texto del Observatorio Central Buenos Aires, temperatura, humedad, presión y viento
El Observatorio Central Buenos Aires publica los datos meteorológicos de las 07:00 con una temperatura de 5.2°C y cielo despejado. (Servicio Meteorológico Nacional)

Para la jornada, el pronóstico prevé en CABA una máxima de 13°C y una mínima de 8°C, con viento del oeste, cielo ligeramente nublado por la mañana y sin precipitaciones durante todo el día.

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El sábado repetirá un esquema similar: 13°C de máxima, 7°C de mínima, cielo parcialmente nublado por la mañana, sol por la tarde y ráfagas de hasta 50 km/h en las primeras horas. Por su parte, el domingo profundizará el descenso térmico en una jornada seca y con viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

Tabla de pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires del viernes 7 al jueves 13, con datos de temperatura, viento y precipitación
La previsión meteorológica detalla la ausencia de precipitaciones en CABA para este fin de semana (Servicio Meteorológico Nacional)

De acuerdo con el organismo, la masa de aire polar que ingresó tras el paso del sistema de baja presión sostendrá mínimas de entre 3°C y 4°C en el AMBA al comienzo de la semana, con valores incluso más bajos en áreas suburbanas y rurales.

Vientos y nevadas en el país

El paso de la ciclogénesis aún da sus coletazos con fuertes vientos en buena parte del país, con alertas amarillas en 11 provincias.

Esto se sentirá en las regiones de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

Mapa de Argentina con alertas de colores. Controles de zoom y pestañas de fecha. Cinco iconos de clima. Texto de fecha de emisión y logo SMN
Para este viernes, el sector oeste del país presenta alerta amarilla por fuertes vientos y nevadas (Servicio Meteorológico Nacional)

Por su parte, las alertas por el viento zonda dicen presente en siete provincias. A saber: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. En materia de nevadas, las regiones de Chubut y Mendoza presentarán alertas amarillas, mientras que prevalecerá la advertencia naranja en Neuquén y Río Negro.

Tabla con un listado de provincias argentinas y una serie de fenómenos meteorológicos. Las celdas contienen símbolos triangulares amarillos y anaranjados
Fuerte vientos, zonda y nevadas en diversas provincias argentinas (Servicio Meteorológico Nacional)

La temperatura extrema por el frío, como viene sucediendo hace varios días, aún mantiene su alerta amarilla al sur de la provincia de Santa Cruz.

El temporal provocó incendios, voladuras de techos y 950 llamados en Córdoba

Durante el día de ayer, según el SMN, el paso más intenso de la ciclogénesis incluyó una alerta naranja por tormentas fuertes a graves sobre el oeste y norte bonaerense, Santa Fe, el este y sur de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.

En esas zonas se estimaron acumulados de entre 50 y 80 mm, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Restos de estructuras, maderas rotas, láminas de metal corrugado, cables y tierra
El viento zonda alcanzó entre 80 y 90 km/h en Tafí del Valle, con voladuras de techos y postes caídos en distintos sectores del valle (Foto: La Gaceta)

El mismo episodio meteorológico dejó daños materiales en Tucumán, Córdoba y Entre Ríos. En Tafí del Valle, el viento zonda desprendió chapas, afectó estructuras y generó dos focos de incendio.

Uno de los episodios más graves ocurrió en una fábrica de papas fritas, donde se originó uno de los incendios. Las personas que estaban en el lugar fueron asistidas por inhalación de humo y no se informaron heridos de gravedad.

Restos de estructuras, maderas rotas, láminas de metal corrugado, cables y tierra
En Córdoba, la Dirección de Defensa Civil recibió 950 llamados al número de emergencias 103, con reportes por columnas caídas, árboles en la vía pública y voladuras de techos (Foto: Municipalidad de Córdoba)

En Córdoba capital, las ráfagas generaron 950 llamados a la línea 103 de la Dirección de Defensa Civil de la municipalidad desde el inicio del fenómeno. Entre los reclamos recibidos hubo 113 avisos por columnas o postes caídos o con riesgo de caída, 38 por árboles en la vía pública, siete por cables colgantes y cinco por voladuras de techos.

En Entre Ríos, otro sistema asociado dejó lluvias y granizo. Antes del mediodía, Gualeguaychú recibió dos aguaceros con caída de granizo pequeño, luego de que el sistema atravesó Paraná y el centro provincial. Más tarde también se registraron precipitaciones con granizo en Larroque y Cuchilla Redonda.

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