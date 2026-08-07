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Estados Unidos perdió 23 mil puestos de trabajo en julio y el desempleo bajó al 4,1%

Los analistas esperaban la creación de 83.000 puestos de trabajo, una cifra relativamente baja para la economía norteamericana

Estados Unidos perdió 23 mil puestos de trabajo en julio y el desempleo bajó al 4,1% (Europa Press)
Estados Unidos perdió 23 mil puestos de trabajo en julio y el desempleo bajó al 4,1% (Europa Press)
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La economía de Estados Unidos perdió de forma inesperada 23.000 empleos en julio, según datos del gobierno, lo que señala una posible debilidad en el mercado laboral tras meses de crecimiento sostenido. Los analistas esperaban la creación de 83.000 puestos de trabajo, una cifra relativamente baja para la economía norteamericana.

La tasa de desempleo en la mayor economía del mundo bajó al 4,1%, de acuerdo con datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El empleo cayó en los sectores de educación del gobierno local y comercio minorista, mientras que continuó en expansión en el sector de la salud, según indicó la BLS en un comunicado.

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La BLS también revisó a la baja el crecimiento del empleo de los dos meses anteriores en 103.000 puestos, lo que muestra un mercado laboral menos sólido de lo que se había informado previamente.

Con base en las nuevas cifras, la creación de empleo alcanzó su punto máximo en marzo antes de descender durante los tres meses siguientes y entrar en territorio negativo en junio.

La tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable pese a la volatilidad del mercado laboral, en un contexto en el que la oferta de trabajo ha disminuido debido al envejecimiento de la población y a una menor migración neta.

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Carteles anuncian una feria de empleo en la Quinta Avenida, en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
Carteles anuncian una feria de empleo en la Quinta Avenida, en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Las nuevas cifras podrían encender las alarmas en la Reserva Federal de Estados Unidos, que hasta ahora había considerado el mercado laboral como mayormente estable, con funcionarios que afirmaron estar centrados en el componente de inflación de su mandato.

Los datos de julio mostraron que el sector de educación del gobierno local perdió 50.000 empleos, luego de haber registrado escasos cambios durante el año anterior.

El comercio minorista perdió 19.000 empleos, con caídas en los minoristas de almacén —empresas como Costco, Sam’s Club y otras que ofrecen descuentos por compras al por mayor de productos del hogar— y en las tiendas de mercancía general.

El empleo en el sector de actividades financieras continuó su tendencia a la baja, con una pérdida de 14.000 empleos. El empleo en este sector acumula una caída de 121.000 puestos desde su pico de mayo de 2025.

El sector de la salud ha sostenido el mercado laboral estadounidense durante el último año, impulsado por el creciente número de estadounidenses que envejecen y requieren asistencia médica.

En julio, el sector sumó 22.000 empleos, aunque a un ritmo más lento que el promedio del último año.

Las ganancias promedio por hora aumentaron un 3,2 por ciento respecto al año anterior, por debajo de la inflación, lo que deja a los trabajadores con menos ingresos en términos reales.

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