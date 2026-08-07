Dólar hoy en vivo: a cuánto se negociaron todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 7 de agosto

El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.
¿A cuánto cerró el dólar en bancos?
El dólar al público cerró invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por tercer día seguido en este máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.
Séptima caída para el blue
El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.525 para la venta, un mínimo desde el 16 de julio. El billete informal anotó un descenso semanal de 35 pesos o 2,2 por ciento.
El dólar mayorista bajó un peso
El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece este viernes a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.
La toma de ganancias en Wall Street, donde los índices alcanzaron niveles máximos en las últimas sesiones, dio marco a un resultado negativo para los activos bursátiles argentinos, con un salto del riesgo país a máximos desde junio.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA) difundió sus proyecciones para lo que resta de 2026. Según el conjunto de analistas consultados, la inflación será de 29,8% en 2026, mientras que el dólar mayorista promediará los $1.652 ese mes.
Cayeron las reservas por un pago al FMI
El Banco Central compró el jueves USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.
Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al FMI (Fondo Monetario Internacional) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.
Sexta baja para el dólar blue
La cotización blue del dólar restó el jueves diez pesos o 0,6% y es pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.