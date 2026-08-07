Dólar hoy en vivo: a cuánto se negociaron todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 7 de agosto

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La industria repuntó en junio, pero quedó 2,2% abajo en el primer semestre La actividad industrial experimentó una suba de 0,9% respecto a mayo y de 2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Cómo evolucionaron los distintos rubros

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Efecto Mundial 2026: la recaudación impositiva por apuestas online trepó casi 30% en julio El torneo impulsó este aumento sin precedentes y se espera que la tendencia continúe