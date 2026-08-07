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Dólar hoy en vivo: a cuánto se negociaron todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 7 de agosto

El billete al público siguió ofrecido a $1.520 en el Banco Nación. El dólar blue bajó por séptima rueda seguida y quedó pactado a $1.525

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19:25 hsHoy

El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cedió un peso, a $1.498,50. En la semana avanzó 13,50 pesos o 0,9%. Al público siguió a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar sube solo 3% en 2026, detrás de una inflación acumulada del 18%.
El dólar sube solo 3% en 2026, detrás de una inflación acumulada del 18%.

El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.

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19:14 hsHoy

¿A cuánto cerró el dólar en bancos?

El dólar al público cerró invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por tercer día seguido en este máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.

19:13 hsHoy

Séptima caída para el blue

El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.525 para la venta, un mínimo desde el 16 de julio. El billete informal anotó un descenso semanal de 35 pesos o 2,2 por ciento.

19:11 hsHoy

El dólar mayorista bajó un peso

El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.

13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece este viernes a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.

13:08 hsHoy

Jornada financiera: el dólar mayorista rozó los $1.500, cayeron las acciones y el riesgo país se acercó a los 450 puntos

El tipo de cambio oficial subió a $1.499,50, un máximo nominal. El BCRA compró USD 41 millones y las reservas cayeron por un pago de USD 850 millones al FMI. Las acciones y los bonos terminaron negativos por el arrastre de Wall Street

Wall Street cedió desde sus máximos históricos.
Wall Street cedió desde sus máximos históricos.

La toma de ganancias en Wall Street, donde los índices alcanzaron niveles máximos en las últimas sesiones, dio marco a un resultado negativo para los activos bursátiles argentinos, con un salto del riesgo país a máximos desde junio.

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13:07 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas del mercado

Los expertos consultados por el Banco Central proyectan una desaceleración del IPC y una suba moderada del tipo de cambio hacia el cierre de 2026

Los analistas ajustaron sus pronósticos sobre el dólar y la inflación para los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los analistas ajustaron sus pronósticos sobre el dólar y la inflación para los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA) difundió sus proyecciones para lo que resta de 2026. Según el conjunto de analistas consultados, la inflación será de 29,8% en 2026, mientras que el dólar mayorista promediará los $1.652 ese mes.

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13:06 hsHoy

Cayeron las reservas por un pago al FMI

El Banco Central compró el jueves USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.

Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al FMI (Fondo Monetario Internacional) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.

13:05 hsHoy

Sexta baja para el dólar blue

La cotización blue del dólar restó el jueves diez pesos o 0,6% y es pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.

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