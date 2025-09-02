Sociedad

Operativo por un escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza: hubo corte de tránsito y edificios evacuados

Un tanque presentó una rotura en sus válvulas. No se registraron víctimas

Por Alejandro Caminos

Guardar
Escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza

Desde la madrugada, la Brigada de Emergencias Especiales, Puesto Comando, Unidad Médica, Unidad de Equipos Respiratorios y SAME trabajaron en un edificio, donde se reportó el escape de oxígeno líquido. El hecho se originó en avenida Monroe al 4800, a la altura de la avenida Álvarez Thomas.

“Se trata de una edificación de planta baja y 6 pisos destinada a Clínica Ciarec. En la planta baja, a 2 metros del acceso, en un patio a cielo abierto, se halló un tanque de oxígeno líquido, el cual presentó una rotura en una de sus válvulas, liberando el contenido de forma descontrolada”, informaron fuentes del caso a Infobae.

El operativo para disipar el
El operativo para disipar el oxígeno líquido, en Villa Urquiza.

Como consecuencia, las autoridades evacuaron los domicilios linderos “en orden y sin pánico” y no se registraron víctimas. Y hay corte total de tránsito, mientras perdura el operativo.

El oxígeno líquido es la forma líquida del oxígeno que se obtiene al enfriar el gas hasta alcanzar temperaturas extremadamente bajas, cercanas a los -183 grados Celsius. Presenta un color azul pálido y una densidad aproximada de 1,14 gramos por centímetro cúbico en su punto de ebullición. Se caracteriza por ser un agente oxidante muy potente, lo que implica que puede acelerar y potenciar la combustión de materiales combustibles en su presencia.

Escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza

No es inflamable en sí mismo, pero en contacto con sustancias orgánicas o materiales fácilmente combustibles puede provocar incendios o explosiones. Esta característica lo vuelve útil en la industria aeroespacial, donde se emplea como comburente en sistemas de propulsión de cohetes. También tiene aplicaciones en medicina, particularmente en la oxigenoterapia, y en diversos procesos industriales y experimentos de laboratorio.

El almacenamiento y transporte del oxígeno líquido requiere recipientes criogénicos especiales, ya que su baja temperatura puede causar quemaduras graves por frío extremo y la liberación accidental del gas puede desplazar el aire en espacios cerrados, aumentando el riesgo de asfixia. Por estas razones, su manejo demanda condiciones de ventilación adecuadas y personal capacitado.

Escape de gas en Palermo

La semana pasada, se llevó a cabo un importante operativo de siete horas en el barrio porteño de Palermo, sobre la avenida Juan B. Justo y Paraguay, por un escape de gas en la vía pública que se produjo por la rotura de un caño durante una obra.

El escape de gas, en
El escape de gas, en Palermo (Crédito: Infobae).

El hecho fue reportado a las 9:25 de la mañana y provocó que los servicios de emergencias se desplazaran en la zona. Según informaron fuentes que participaron del operativo, lo que provocó el accidente fue que una máquina rompió un caño de media presión mientras se realizaba la repavimentación del Metrobús de la zona.

Los operarios de Metrogas llegaron al lugar rápidamente y comenzaron con las tareas de rigor. La policía, los bomberos, Defensa Civil y el SAME intervinieron en el operativo y crearon una zona segura de trabajo. Nunca se cortó el suministro domiciliario.

El escape de gas, en
El escape de gas, en pleno Palermo (Crédito: Infobae).

Por prevención, las autoridades cortaron el tránsito tanto peatonal como vehicular y evacuaron a los vecinos por la alta presión. Asimismo, se realizó una inspección en el interior de la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros de la fuga, sin ser necesaria la intervención de los bomberos en el edificio. Sin embargo, en este centro de salud se suspendieron cirugías y se restringió la atención por guardia.

Según informaron desde la compañía, para las 14 horas la situación estaba controlada. El problema se resolvió cerca de las 16:30, cuando se logró prensar el caño y este dejó de ventear gas. No obstante, los trabajos continuaron para el arreglo definitivo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasVilla UrquizaCiudad de Buenos AiresOxígeno líquido

Últimas Noticias

Persecución a los tiros en la Autopista Cámpora: robó una camioneta, chocó contra un camión y fue detenido

Durante la persecución, el sospechoso intentó atropellar a los oficiales. El vehículo había sido robado ayer por la tarde en Lanús

Persecución a los tiros en

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El anticipo del Servicio Meteorológico Nacional indica que este martes por la tarde podrían registrarse precipitaciones aisladas

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos

Intentaron ingresar un teléfono celular a una cárcel de Córdoba dentro de un tupper con fideos

El aparato estaba escondido entre la comida, envuelto en cinta aisladora negra y atado a un cartón. También había un cargador y un cable USB

Intentaron ingresar un teléfono celular

Robo millonario en Santa Fe: ingresaron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron 38 mil dólares en efectivo

En el mismo fin de semana se reportaron hechos de similares características: aprovechaban que las casas estaban vacías y ingresaban a la fuerza

Robo millonario en Santa Fe:

Con un boquete, robaron en una concesionaria de La Plata y rompieron la puerta para huir con una camioneta

El grupo de delincuentes entró por el techo de una oficina, llevándose dinero en efectivo y tarjetas. Se dio otro hecho del mismo estilo en una hamburguesería de la ciudad

Con un boquete, robaron en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar cerca de $1.400: a

Dólar cerca de $1.400: a qué precio lo vende cada banco

Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones provinciales 2025

Residencias médicas: adjudicaron el 81% de las vacantes tras el escándalo por el examen filtrado

Censura previa: una amenaza a la República

La intolerancia del poder que cercena el derecho a la información

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Israel anunció

El presidente de Israel anunció que se entrevistará con el papa León XIV esta semana en el Vaticano

Ucrania cree que la acumulación de armas es más potente que cualquier garantía de seguridad ante Putin

Cuba Siglo 21 lanza la serie “Talentos cubanos en Libertad”: de qué se trata y cuáles son sus objetivos

Israel moviliza reservistas y amplía los preparativos para la ofensiva final contra Hamas en la Franja de Gaza

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico

TELESHOW
Sofía Aldrey habló de la

Sofía Aldrey habló de la relación de Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”

Qué destino turístico eligió Evangelina Anderson para cerrar una etapa y celebrar su regreso a la soltería

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”