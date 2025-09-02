Operativo por un escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza: hubo corte de tránsito y edificios evacuados

Escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza

Desde la madrugada, la Brigada de Emergencias Especiales, Puesto Comando, Unidad Médica, Unidad de Equipos Respiratorios y SAME trabajaron en un edificio, donde se reportó el escape de oxígeno líquido. El hecho se originó en avenida Monroe al 4800, a la altura de la avenida Álvarez Thomas.

“Se trata de una edificación de planta baja y 6 pisos destinada a Clínica Ciarec. En la planta baja, a 2 metros del acceso, en un patio a cielo abierto, se halló un tanque de oxígeno líquido, el cual presentó una rotura en una de sus válvulas, liberando el contenido de forma descontrolada”, informaron fuentes del caso a Infobae.

El operativo para disipar el oxígeno líquido, en Villa Urquiza.

Como consecuencia, las autoridades evacuaron los domicilios linderos “en orden y sin pánico” y no se registraron víctimas. Y hay corte total de tránsito, mientras perdura el operativo.

El oxígeno líquido es la forma líquida del oxígeno que se obtiene al enfriar el gas hasta alcanzar temperaturas extremadamente bajas, cercanas a los -183 grados Celsius. Presenta un color azul pálido y una densidad aproximada de 1,14 gramos por centímetro cúbico en su punto de ebullición. Se caracteriza por ser un agente oxidante muy potente, lo que implica que puede acelerar y potenciar la combustión de materiales combustibles en su presencia.

No es inflamable en sí mismo, pero en contacto con sustancias orgánicas o materiales fácilmente combustibles puede provocar incendios o explosiones. Esta característica lo vuelve útil en la industria aeroespacial, donde se emplea como comburente en sistemas de propulsión de cohetes. También tiene aplicaciones en medicina, particularmente en la oxigenoterapia, y en diversos procesos industriales y experimentos de laboratorio.

El almacenamiento y transporte del oxígeno líquido requiere recipientes criogénicos especiales, ya que su baja temperatura puede causar quemaduras graves por frío extremo y la liberación accidental del gas puede desplazar el aire en espacios cerrados, aumentando el riesgo de asfixia. Por estas razones, su manejo demanda condiciones de ventilación adecuadas y personal capacitado.

Escape de gas en Palermo

La semana pasada, se llevó a cabo un importante operativo de siete horas en el barrio porteño de Palermo, sobre la avenida Juan B. Justo y Paraguay, por un escape de gas en la vía pública que se produjo por la rotura de un caño durante una obra.

El escape de gas, en Palermo (Crédito: Infobae).

El hecho fue reportado a las 9:25 de la mañana y provocó que los servicios de emergencias se desplazaran en la zona. Según informaron fuentes que participaron del operativo, lo que provocó el accidente fue que una máquina rompió un caño de media presión mientras se realizaba la repavimentación del Metrobús de la zona.

Los operarios de Metrogas llegaron al lugar rápidamente y comenzaron con las tareas de rigor. La policía, los bomberos, Defensa Civil y el SAME intervinieron en el operativo y crearon una zona segura de trabajo. Nunca se cortó el suministro domiciliario.

El escape de gas, en pleno Palermo (Crédito: Infobae).

Por prevención, las autoridades cortaron el tránsito tanto peatonal como vehicular y evacuaron a los vecinos por la alta presión. Asimismo, se realizó una inspección en el interior de la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros de la fuga, sin ser necesaria la intervención de los bomberos en el edificio. Sin embargo, en este centro de salud se suspendieron cirugías y se restringió la atención por guardia.

Según informaron desde la compañía, para las 14 horas la situación estaba controlada. El problema se resolvió cerca de las 16:30, cuando se logró prensar el caño y este dejó de ventear gas. No obstante, los trabajos continuaron para el arreglo definitivo.