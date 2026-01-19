Quiénes son los 9 argentinos en la lista del ICE de Estados Unidos: “Lo peor de lo peor”

Los argentinos en "lo peor de lo peor" del ICE

Las autoridades estadounidenses incluyeron a nueve ciudadanos argentinos en la lista de criminales extranjeros perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó en diciembre de 2025 el sitio “Worst of the Worst” (“lo peor de lo peor”), una galería virtual enfocada en personas que han cometido delitos en territorio norteamericano y que fueron arrestadas en los últimos meses bajo la nueva gestión de Donald Trump.

El sitio, que forma parte de una campaña de endurecimiento migratorio impulsada por el gobierno de Estados Unidos, expone los antecedentes de individuos a los que el ICE considera prioritarios para su detención y deportación.

Entre los argentinos identificados, los cargos varían entre robo, tenencia de armas, posesión de pornografía infantil, agresión y proxenetismo, hasta infracciones de tránsito.

Uno de los perfiles destacados es el de Vanesa Landaburu, arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas de fuego. En la ciudad de Conroe, Texas, Joaquín Acosta fue arrestado por agresión.

Los argentinos en la lista del Ice de Estados Unidos

Otra argentina, Marlene Santaella, fue detenida en Maine tras ser identificada como parte de una banda dedicada al robo en comercios minoristas.

Entre los casos de perfil bajo figura el de Juan Nasisi-Funes, incluido en la galería del ICE por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito, tras su arresto en Indiana. Por su parte, Andrés Palmero acumula detenciones por hurto, asalto, posesión de drogas y armas, y violaciones a la libertad condicional.

En Florida, María Clara Iacucci fue arrestada por agresión doméstica y posesión de drogas. El caso de Marcos Ontivero, en Miramar, posee un cargo por proxenetismo en 2011. Ontivero fue detenido en agosto de 2025 y deportado junto a otros argentinos en el primer vuelo dispuesto bajo las nuevas políticas migratorias.

Ortiz fue arrestado en New York

También figura en la lista Carlos Tealdi, condenado por posesión de pornografía infantil en Oakdale, Lousiana. Nicolás Ortíz completa la nómina de argentinos señalados por el ICE. Fue arrestado en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas.

Qué es el ICE

Un operativo del ICE

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, creada en 2003 con el objetivo de hacer cumplir las leyes migratorias y combatir delitos relacionados con la inmigración ilegal. La entidad cuenta con divisiones especializadas en investigación criminal y en detención y deportación de extranjeros que se encuentran en situación irregular o que han cometido delitos en territorio estadounidense.

Durante la gestión de Donald Trump, el ICE amplió su presencia y recursos, convirtiéndose en una herramienta central para las políticas de control migratorio. Bajo su administración, la agencia intensificó los operativos de detención y deportación, priorizando casos de extranjeros con antecedentes penales, pero también alcanzando a personas sin historial delictivo.

El incremento del presupuesto y la implementación de nuevas tecnologías permitieron aumentar la eficiencia y el alcance de las operaciones.

Las protestas en Minnesota tras la muerte de Renee Nicole Good

El accionar del ICE generó polémica y protestas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, debido a denuncias de detenciones arbitrarias, condiciones en centros de retención y separación de familias.

Semanas atrás, una mujer identificada como Renee Nicole Good, de 37 años y nacionalidad brasileña, murió tras recibir disparos por parte de un agente del ICE en Minneapolis, Estados Unidos.

Good, madre de tres hijos, falleció a pocas cuadras de su casa en las Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja. No contaba con antecedentes penales y su muerte generó reclamos de la comunidad y pedidos de investigación sobre el accionar de los agentes involucrados.