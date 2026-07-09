Tragedia en Misiones: un hombre recolectaba leña en el campo y murió aplastado por un árbol

El hombre fue trasladado por sus familiares al hospital local de El Soberbio, pero ingresó sin signos vitales luego del accidente en Misiones

Un trabajador rural de 42 años murió este miércoles tras ser aplastado por un árbol mientras realizaba tareas de poda en una chacra de El Soberbio, localidad de la provincia de Misiones. La víctima, identificada como Juan Gay, fue trasladada al hospital local por sus propios familiares, pero ingresó sin signos vitales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10.20 en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 6. El hombre se encontraba en ese momento realizando corte de gajos para leña cuando, por causas que aún se investigan, un árbol se desplomó e impactó directamente sobre su cabeza.

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Cuando los familiares supieron del accidente, lo trasladaron de urgencia al centro médico más cercano de la zona para que fuera atendido cuanto antes.

Una vez en el nosocomio, el médico de turno constató el fallecimiento y estableció como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico grave, la lesión que le provocó el impacto del árbol. No hubo posibilidad de intervención médica: Gay llegó sin vida al establecimiento.

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Las circunstancias exactas que desencadenaron la caída del árbol permanecen bajo investigación. Las autoridades trabajan para determinar si existieron fallas en los procedimientos de seguridad laboral o si se trató de un accidente fortuito durante las tareas de corte en la chacra.

El último lunes, Jairo Damián Anderson, trabajador de 41 años, murió en la zona rural de Castelli, localidad de la provincia de Buenos Aires, tras un accidente similar. Se encontraba realizando tareas de poda en el establecimiento rural Santa Isabel, ubicado en el Callejón de Barreto, Cuartel VII del partido bonaerense.

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La víctima, oriunda de Dolores y residente en la misma ciudad, operaba maquinaria en la poda de árboles cuando, por causas aún bajo investigación, uno de los ejemplares cayó sobre su cuerpo.

El golpe le generó heridas de gravedad en el abdomen y las piernas, de acuerdo con fuentes de medios locales.

Efectivos de Bomberos y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. Anderson fue derivado de urgencia al Hospital Municipal de Castelli, donde el personal médico aplicó maniobras de reanimación. Los esfuerzos no lograron revertir su estado y el trabajador falleció minutos después de su llegada al nosocomio.

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El caso quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que abrió actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. La fiscalía dispuso la realización de una autopsia para precisar las circunstancias del deceso. La pesquisa apunta a establecer cómo se desencadenó el accidente que le costó la vida al hombre.

Otro accidente laboral en Mendoza

En Guaymallén, Mendoza, un operario murió en un taller metalúrgico después de que la torre de un torno vertical se desplomara sobre él y le causara un aplastamiento torácico (Imagen ilustrativa Infobae)

Un operario falleció tras un accidente laboral en un taller de tornería y metalúrgica industrial ubicado en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, después de que la torre de un torno vertical se desplomara sobre él mientras trabajaba en el establecimiento.

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La víctima, un hombre mayor de edad cuya identidad no fue establecida, llegó sin signos vitales al Hospital Central, donde el médico de guardia certificó su deceso.

El hecho tuvo lugar cerca de las 13 del martes en el local de la calle San Francisco del Monte al 42, en la esquina con Primitivo de la Reta, según informó la Comisaría 45°.

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Conforme a las primeras actuaciones policiales, el operario y sus compañeros trasladaban insumos cuando la estructura del torno vertical cedió por causas que aún se investigan y aplastó al trabajador.

Ante la emergencia, los compañeros de la víctima llamaron al 911. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar, atendió al hombre y ordenó su traslado de urgencia al Hospital Central. A pesar de la celeridad del operativo, el trabajador llegó al nosocomio sin signos vitales.

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El médico de guardia constató el fallecimiento y determinó como causa de muerte un aplastamiento torácico. La identidad de la víctima quedó pendiente de establecimiento, mientras las autoridades pusieron en marcha las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias exactas del colapso de la maquinaria.