Sociedad

Accidente laboral en Castelli: un hombre murió aplastado mientras podaba un árbol

La víctima tenía 41 años. Fue trasladado al hospital municipal, pero falleció pese a los esfuerzos médicos

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Un hombre con gafas de seguridad y guantes poda una rama de árbol con tijeras grandes en primer plano. Goteo de sudor en su rostro, con vegetación verde de fondo.
Jairo Damián Anderson, residente de Dolores, sufrió lesiones graves en el abdomen y las piernas tras la caída del árbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajador de 41 años perdió la vida este lunes en la zona rural de Castelli, localidad de la provincia de Buenos Aires, tras sufrir un accidente fatal durante tareas de poda en el establecimiento rural “Santa Isabel”, ubicado en el denominado Callejón de Barreto, en el Cuartel VII del partido bonaerense.

La víctima fue identificada como Jairo Damián Anderson, oriundo y residente en Dolores, quien se encontraba con maquinaria en la poda de árboles cuando, por causas que aún son materia de investigación, uno de los árboles cayó sobre su cuerpo.

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El impacto le provocó lesiones de gravedad en la zona del abdomen y las piernas, de acuerdo con la información de medios locales.

La Ayudantía Fiscal de Castelli investiga el accidente laboral bajo la carátula de averiguación de causales de muerte y ordenó una autopsia
La Ayudantía Fiscal de Castelli investiga el accidente laboral bajo la carátula de averiguación de causales de muerte y ordenó una autopsia

Personal de Bomberos y una ambulancia llegaron hasta el lugar del hecho. Anderson fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Castelli, donde los equipos médicos practicaron maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos, el trabajador falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

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La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que inició actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. En ese marco, la fiscalía dispuso la realización de una autopsia para establecer con exactitud las circunstancias del fallecimiento. La investigación buscará determinar de qué manera se produjo el accidente que le costó la vida a Anderson.

De acuerdo con la información del Canal 4 de Castelli, los restos del hombre fueron velados durante este martes por la tarde. Fue en la sala A del salón de servicio de sepelio de Cuecca.

En La Pampa murió un empleado rural tras una explosión cuando trabajaba con un tubo GNC

El accidente laboral registrado el pasado 18 de abril por la mañana en el establecimiento rural San Ernesto, ubicado en el kilómetro 295 de la Ruta Provincial N° 9, próximo a General Acha en la provincia de La Pampa, le costó la vida a un empleado del lugar, vecino reconocido por la comunidad local.

Miguel Horacio Rivas murió tras la explosión de un tubo de GNC mientras ejecutaba tareas de corte en el taller del campo. Según fuentes policiales y judiciales, la detonación se produjo cerca de las 8:40, cuando el trabajador operaba una amoladora sobre el cilindro, lo que desencadenó la explosión inmediata del recipiente.

En La Pampa, Miguel Horacio Rivas murió por la explosión de un tubo de GNC mientras trabajaba en el establecimiento rural San Ernesto, cerca de General Acha
En La Pampa, Miguel Horacio Rivas murió por la explosión de un tubo de GNC mientras trabajaba en el establecimiento rural San Ernesto, cerca de General Acha

El encargado del establecimiento, que en ese momento se encontraba en reposo, escuchó la detonación y se dirigió al taller, donde encontró a Rivas tendido en el suelo con heridas de extrema gravedad, junto a los restos del cilindro destruido y diversas herramientas esparcidas por el lugar. El personal médico del Hospital Padre Buodo llegó al sitio con celeridad y prestó atención a la víctima, aunque alrededor de las 11:30 certificó su deceso a raíz de la magnitud de las lesiones sufridas.

El suceso movilizó a autoridades policiales y judiciales, además de equipos especializados de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC), que llevaron adelante pericias técnicas sobre los restos del cilindro y la herramienta involucrada. El trabajo de los peritos apunta a establecer con exactitud las condiciones que derivaron en la explosión fatal.

La causa fue encuadrada bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo del fiscal Lucas González, responsable de coordinar la recolección de pruebas y la toma de testimonios para reconstruir con fidelidad la secuencia de lo ocurrido. Efectivos de la comisaría de General Acha y personal de la AIC permanecieron en el predio durante toda la jornada para resguardar la escena y colaborar con las diligencias investigativas dispuestas por la justicia pampeana.

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