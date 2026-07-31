Rastrillaron las playas de Mar del Plata tras el macabro hallazgo de un brazo durante el fin de semana

Policías, bomberos y buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina rastrillaron las playas de La Perla sin encontrar nuevos restos humanos

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Un operativo de rastrillaje convocó este jueves a policías, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), bomberos e instructores judiciales en las playas de La Perla, el balneario de Mar del Plata donde el sábado pasado apareció un brazo humano. La fiscal Constanza Mandagarán encabezó el procedimiento en los balnearios Alicante y Alfonsina, aunque al cierre de las tareas no se registraron nuevos hallazgos.

El punto de partida fue el descubrimiento del fin de semana anterior. Personal que transitaba por la zona encontró el sábado restos biológicos humanos en ese sector del litoral marplatense.

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Según informó La Capital, los restos fueron remitidos al Laboratorio de Genética Forense provincial, con sede en la ciudad de Junín, donde serán sometidos a análisis para determinar la identidad de la persona a la que pertenecen. En ese sentido, precisaron que los restos presentaban signos de pertenecer a alguien fallecido recientemente.

El operativo del jueves reunió a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, bomberos con canes especializados y buzos tácticos de la PNA. Las tareas se extendieron por la franja de playa comprendida entre los dos balnearios mencionados, la misma zona donde se produjo el hallazgo inicial. A pesar del despliegue, la jornada no arrojó nuevos elementos.

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El rastrillaje tuvo lugar, además, en simultaneidad con una denuncia por averiguación de paradero de una mujer desaparecida.Hasta el momento, no se confirmó si existe una vinculación entre esa denuncia y los restos hallados el sábado; esa es, precisamente, una de las líneas que las autoridades buscan esclarecer.

El estudio de ADN que se realizará sobre los restos biológicos podría ser determinante para establecer la identidad. Los resultados del análisis genético, a cargo del laboratorio forense de Junín, serán el insumo central de la investigación que conduce la fiscal Mandagarán.

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El origen de los restos está siendo investigado

Un caso similar ocurrió la tarde del jueves, cuando un vecino de Santiago del Estero se topó con una escena perturbadora mientras cortaba leña cerca del acceso principal a la localidad de Villa Mailín. Varios restos óseos cuyo origen investiga la Justicia estaban esparcidos en la banquina de la ruta 34.

El hombre dio aviso de inmediato a las autoridades y poco después los efectivos de la dependencia jurisdiccional y de áreas especializadas se trasladaron al lugar. Allí, montaron un operativo para preservar la escena, con el objetivo de evitar cualquier alteración.

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Los huesos estaban en un paraje rural conocido como Sapi Pozo situado entre Villa Mailín y Herrera. De acuerdo con Diario Panorama, por disposición de la Fiscalía de turno, se presentaron en el lugar un médico forense y peritos de Criminalística, para el levantamiento de los restos y la realización de las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Las primeras diligencias apuntan a determinar si los fragmentos encontrados pertenecen efectivamente a un humano, establecer su antigüedad y avanzar en la identificación mediante estudios antropológicos y forenses. Según precisó el mismo portal, el procedimiento implementó los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos en zonas rurales, donde la preservación del lugar reviste especial importancia para no comprometer las pruebas.

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Según indicaron, la investigación se encuentra en su etapa inicial; a su vez, aguardan los resultados de las pericias forenses y el informe del médico forense, elementos centrales para definir el origen y orientar las actuaciones judiciales que lleva adelante el MPF.