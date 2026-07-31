Tini Stoessel compartió su álbum más íntimo del Mundial 2026 con Rodrigo De Paul entre besos en el hotel y bikini en el yate

Tini Stoessel publicó este jueves en su cuenta de Instagram un álbum de fotos que condensa las semanas que vivió junto a Rodrigo De Paul y sus amigas durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, con imágenes que van desde besos en la habitación de un hotel hasta selfies en bikini a bordo de un yate, pasando por los vuelos en jet privado con la camiseta de la Selección Argentina. El post superó los 460.000 “me gusta” en pocas horas y el mediocampista fue el primero en comentar: “Amor miooooo”.
La primera foto del carrete la muestra recostada en el asiento trasero de un auto, con una remera a rayas amarillas y grises, jeans, gorra gris y pulseras doradas. El pie de foto es apenas un emoji de manos entrelazadas. El recorrido por el álbum traza un itinerario preciso. Dos imágenes muestran a Tini y una amiga a bordo de un jet privado negro, ambas con camisetas retro de Argentina: la de la cantante lleva el número 7, el mismo dorsal que usa De Paul en el seleccionado.
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Otra foto capta el momento previo al despegue, con cuatro mujeres posando frente a la aeronave. Una de ellas sostiene una pelota oficial de la FIFA con la inscripción “New Jersey / New York”, estadio donde se jugó la final del mundo. El grupo también brindó a bordo del avión, en una imagen tomada en blanco y negro.
Las postales desde el agua son las más llamativas del álbum. Desde la popa de una lancha con el océano de fondo, la cantante se fotografió con bikini rosa con detalles rojos y el cabello al viento. En otra imagen, ya a bordo de un yate, posó con el mismo traje de baño y lentes de sol espejados oscuros. Una panorámica nocturna del skyline de Miami, captada desde el agua, cierra esa secuencia de días de descanso posmundial.
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La foto que más repercusión generó entre los seguidores es la que muestra a la pareja recostada en el piso de una habitación de hotel. De Paul, con una remera negra y una cadena dorada, le da un beso a la artista, quien viste un top azul celeste y lleva varias cadenas. Es la primera imagen pública de los dos juntos desde que Argentina cayó 1-0 ante España en la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido que se definió en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres en el minuto 106.
El álbum también incluye momentos más cotidianos: selfies en distintos autos con looks urbanos, un primer plano de su mano con anillos dorados y de plata sobre una gorra gris, y sus dos perros con collares rosas. Hay también escenas de una reunión entre amigas con flotadores inflables de flores de colores, otra con decoración de fiesta y una última foto dentro de lo que parece un motorhome o bus de gira, con buzo gris y gorra beanie.
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El post llega en un momento de alta exposición para la pareja. Días atrás, Susana Giménez reveló sin querer, durante una emisión de Por el Mundo (Telefe) junto a Marley, una fecha para la boda: “Se casan ahora, el 19 de diciembre”, dijo la conductora, tomando por sorpresa tanto a su interlocutor como a los televidentes. Luego prefirió no dar más detalles.
Los rumores sobre el casamiento venían circulando desde enero, cuando Pilar Smith adelantó en LAM (América TV) que la celebración tendría lugar en el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, un espacio que también fue escenario de bodas de otras figuras del espectáculo argentino.
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