Tini Stoessel compartió su álbum más íntimo del Mundial 2026 con Rodrigo De Paul entre besos en el hotel y bikini en el yate

Tini Stoessel publicó en Instagram un dump de fotos junto a Rodrigo De Paul y sus amigas durante el Mundial 2026 en Estados Unidos

Guardar

Tini Stoessel publicó este jueves en su cuenta de Instagram un álbum de fotos que condensa las semanas que vivió junto a Rodrigo De Paul y sus amigas durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, con imágenes que van desde besos en la habitación de un hotel hasta selfies en bikini a bordo de un yate, pasando por los vuelos en jet privado con la camiseta de la Selección Argentina. El post superó los 460.000 “me gusta” en pocas horas y el mediocampista fue el primero en comentar: “Amor miooooo”.

La primera foto del carrete la muestra recostada en el asiento trasero de un auto, con una remera a rayas amarillas y grises, jeans, gorra gris y pulseras doradas. El pie de foto es apenas un emoji de manos entrelazadas. El recorrido por el álbum traza un itinerario preciso. Dos imágenes muestran a Tini y una amiga a bordo de un jet privado negro, ambas con camisetas retro de Argentina: la de la cantante lleva el número 7, el mismo dorsal que usa De Paul en el seleccionado.

PUBLICIDAD

La cantante abrió su álbum posmundial con una selfie en el auto. Rodrigo De Paul fue el primero en comentar: "Amor miooooo"

Los perros de la pareja, con sus collares rosas, también tuvieron su lugar en el álbum de recuerdos

Stoessel y una amiga viajaron en jet privado con camisetas retro de la Selección Argentina. La cantante eligió la número 7, el dorsal de De Paul

Otra foto capta el momento previo al despegue, con cuatro mujeres posando frente a la aeronave. Una de ellas sostiene una pelota oficial de la FIFA con la inscripción “New Jersey / New York”, estadio donde se jugó la final del mundo. El grupo también brindó a bordo del avión, en una imagen tomada en blanco y negro.

Las cuatro amigas posaron frente al jet privado con una pelota oficial de la FIFA con la inscripción "New Jersey / New York"

El brindis a bordo del jet quedó registrado en blanco y negro. Una postal del viaje rumbo a la final del Mundial

De vuelta en el asiento trasero de un auto, Stoessel cambió de look: remera blanca con inscripción en letras cursivas y cartera cebra con correa roja

Las postales desde el agua son las más llamativas del álbum. Desde la popa de una lancha con el océano de fondo, la cantante se fotografió con bikini rosa con detalles rojos y el cabello al viento. En otra imagen, ya a bordo de un yate, posó con el mismo traje de baño y lentes de sol espejados oscuros. Una panorámica nocturna del skyline de Miami, captada desde el agua, cierra esa secuencia de días de descanso posmundial.

PUBLICIDAD

Dos integrantes del grupo de amigas posaron con flotadores de flores de colores. La decoración anticipaba los días de pileta que vendrían

Globos rojos y dorados, un unicornio inflable y un flotador con la leyenda "Be Mine": así lucía el espacio antes de que comenzara la celebración

Stoessel se fotografió desde la popa de una lancha con el océano de fondo. El bikini rosa con detalles rojos fue uno de los looks de playa del viaje

La foto que más repercusión generó entre los seguidores es la que muestra a la pareja recostada en el piso de una habitación de hotel. De Paul, con una remera negra y una cadena dorada, le da un beso a la artista, quien viste un top azul celeste y lleva varias cadenas. Es la primera imagen pública de los dos juntos desde que Argentina cayó 1-0 ante España en la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido que se definió en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

A bordo de un yate y con lentes de sol espejados, Stoessel posó con el mismo bikini rosa. La imagen muestra sus tatuajes con mayor claridad

Una panorámica nocturna del skyline de Miami, captada desde una embarcación, formó parte del álbum de recuerdos del viaje

La foto más comentada del álbum: De Paul le da un beso a Stoessel en el piso de una habitación de hotel. Es la primera imagen pública de la pareja tras la final del Mundial

El álbum también incluye momentos más cotidianos: selfies en distintos autos con looks urbanos, un primer plano de su mano con anillos dorados y de plata sobre una gorra gris, y sus dos perros con collares rosas. Hay también escenas de una reunión entre amigas con flotadores inflables de flores de colores, otra con decoración de fiesta y una última foto dentro de lo que parece un motorhome o bus de gira, con buzo gris y gorra beanie.

PUBLICIDAD

Con el mismo top azul celeste del beso con De Paul, Stoessel se fotografió sola sobre la cama. El detalle de sus pulseras y cadenas se ve con claridad

De Paul, con cámara analógica observó el paisaje desde lo alto de un acantilado

Un primer plano de la mano de Stoessel mostró sus anillos dorados y de plata, las uñas multicolor y los tatuajes de puntos que cubren el dorso

El post llega en un momento de alta exposición para la pareja. Días atrás, Susana Giménez reveló sin querer, durante una emisión de Por el Mundo (Telefe) junto a Marley, una fecha para la boda: “Se casan ahora, el 19 de diciembre”, dijo la conductora, tomando por sorpresa tanto a su interlocutor como a los televidentes. Luego prefirió no dar más detalles.

Con la camiseta de la Selección y una cartera Fendi con cristales, Stoessel llegó en auto al estadio para ver a De Paul en el Mundial

Relajado y con los ojos entrecerrados, el perro de Stoessel y De Paul posó involuntariamente para una de las imágenes más tiernas del álbum

La última foto del álbum muestra a Stoessel en el interior de un motorhome o bus de gira, con buzo gris, gorra beanie y el cabello en dos trenzas

Los rumores sobre el casamiento venían circulando desde enero, cuando Pilar Smith adelantó en LAM (América TV) que la celebración tendría lugar en el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, un espacio que también fue escenario de bodas de otras figuras del espectáculo argentino.

PUBLICIDAD