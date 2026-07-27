Un futbolista de 20 años perdió el control de su auto en la Ruta 65, chocó contra un poste y murió

El joven de 20 años transitaba solo en sentido hacia Cervantes cuando perdió el control del rodado en la Ruta Provincial 65

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Un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 terminó con la vida de Santiago Corazza, un joven de 20 años oriundo de Cervantes, Río Negro, durante la mañana del domingo. El impacto del automóvil que conducía contra un poste al costado del camino fue de tal magnitud que salió despedido del vehículo, y los esfuerzos del equipo médico del Hospital Francisco López Lima de General Roca no lograron revertir el cuadro.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30 del domingo, cuando Corazza transitaba solo a bordo de un Ford Ka en sentido este-oeste, desde General Roca hacia Cervantes.

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A la altura del tramo conocido como la Ruta Chica, el conductor perdió el control total del rodado y el vehículo impactó contra un poste ubicado a la vera del camino. La violencia del choque lo expulsó del habitáculo.

Personal de salud llegó rápidamente al lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital López Lima bajo la modalidad de Código Rojo. Ingresó en estado crítico con un cuadro de neumotórax grave, según confirmó a Diario Río Negro la directora del nosocomio, Susana Marezi.

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Santiago Corazza estaba vinculado al Club Deportivo Roca, institución que lo despidió con un mensaje en sus redes sociales y expresó sus condolencias a la familia

La profesional precisó que el equipo médico de guardia llevó adelante todos los procedimientos de reanimación posibles, pero la muerte fue confirmada pocas horas después del ingreso.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes junto a personal del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron pericias mecánicas y mediciones sobre la calzada.

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Las causas que llevaron al vehículo a despistar son materia de investigación judicial: la Justicia aún intenta determinar qué provocó la pérdida de control del rodado.

La noticia sacudió desde temprano al mundo del deporte local. El Club Deportivo Roca lo despidió con un mensaje en sus redes sociales. “La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho. Quedarán los lindos recuerdos, Santiago Corazza, de esos momentos con la 2006″, escribió la institución, en referencia a la categoría con la que el joven estuvo vinculado. El club extendió sus condolencias a los familiares.

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Un auto chocó tras pisar un pozo en el medio de la calle y se incendió en Berazategui: hay dos jóvenes heridos

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo pasó sobre una alcantarilla sin tapa.

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados con heridas de gravedad tras un brutal accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve como el auto en el que viajaban perdió el control al pasar sobre una boca de tormenta sin tapa, chocó contra un árbol y se incendió. El hecho ocurrió en Berazategui y el video recién se difundió días después, en medio del reclamo de los vecinos que llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro de esa alcantarilla.

El siniestro tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Según informó El Nacional de Matanza, el Peugeot 206 en el que circulaban los dos jóvenes pasó sobre la boca de tormenta, cuya tapa estaba suelta tras una refacción anterior, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. El auto impactó contra un árbol y, a continuación, colisionó contra otro vehículo que avanzaba en el mismo sentido.

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Las imágenes captadas por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.

Las autoridades debieron intervenir de forma inmediata para rescatar a los dos ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud. Ambos continúan hospitalizados en estado grave.

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El video del accidente no se conoció sino hasta días después del hecho, y su difusión reavivó el reclamo de los residentes del sector.

Los vecinos sostienen que la tapa de la alcantarilla quedó suelta luego de una refacción y que, pese a los pedidos reiterados, nadie la reparó. Según reportaron medios locales, la boca de tormenta aún no fue arreglada al momento de conocerse las imágenes.

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A más de una semana del accidente, las marcas del siniestro permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.