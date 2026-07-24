Una especialista británica deja un sueldo millonario en Estados Unidos para liderar a la Tate en su momento más complicado

Jessica Morgan, directora de la Dia Art Foundation, ahora estará al frente de los Museos Tate (Foto: Tony Cenicola / The New York Times)

Jessica Morgan, directora de la Dia Art Foundation, la reconocida organización de arte contemporáneo conocida sobre todo por sus exposiciones minimalistas en su vasta sede de Hudson Valley (N. de la R.: región del estado de Nueva York que se extiende desde Albany hacia el sur hasta el condado de Westchester), fue anunciada como la próxima líder de la Tate, la organización británica que gestiona algunos de los museos de arte más visitados del mundo.

Algunos de los artistas más importantes de Gran Bretaña acogieron con satisfacción la noticia del nombramiento de Morgan, aunque llega en un momento difícil para el grupo de museos, que incluye la Tate Modern y la Tate Britain en Londres, así como las sedes más pequeñas del grupo en Liverpool y St. Ives, una ciudad costera en el suroeste de Inglaterra.

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“El futuro se presenta prometedor con ella al mando”, declaró Steve McQueen, quien instaló una exposición inmersiva en el sitio de Dia Art Foundation en Beacon, durante la gestión de la directora. Cornelia Parker afirmó en un comunicado que Morgan posee “ambición, talento y audacia, cualidades que sin duda aprovechará en su nuevo cargo”.

La Tate se enfrenta a dificultades financieras, y el número de visitantes en sus principales sedes de Londres fue el año pasado más de dos millones inferior a los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Las cifras siguen siendo bajas a pesar de dos exposiciones de gran éxito que están batiendo récords, con obras de Tracey Emin y Frida Kahlo. La moral del personal también se ha desplomado en medio de importantes recortes en la plantilla, mientras que los críticos de arte británicos han criticado duramente varias de las exposiciones recientes de la Tate, afirmando que anteponen la postura política a la calidad del arte.

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Sede de la Tate Modern en Londres, uno de los espacios culturales más famosos del mundo (Foto: Alice Zoo / The New York Times)

Un portavoz de la Tate dijo que Morgan no estaba disponible para ser entrevistada, y en el comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento, ella no mencionó ninguno de esos desafíos, limitándose a calificar su designación como “un inmenso privilegio”. “Espero con ilusión esta nueva etapa crucial y, lo que es más importante, continuar y promover el increíble trabajo del equipo comprometido y talentoso en los años venideros”, dijo.

Este puesto supone un regreso a casa para Jessica Morgan, de 57 años, nacida en Londres y que estudió historia del arte en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Courtauld de Arte. Antes de incorporarse a la Fundación Dia, Morgan trabajó en la Tate desde 2002 hasta 2014, donde fue curadora de arte internacional de la Tate Modern y responsable de varias exposiciones importantes, entre ellas The World Goes Pop, una muestra global del arte pop. También ha ocupado cargos de curadora en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston. Está previsto que asuma su nuevo cargo en la Tate el 1 de enero de 2027.

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La mayoría de los profesionales de museos en Gran Bretaña cobran mucho menos que sus homólogos estadounidenses, y es probable que Jessica Morgan sufra una importante reducción salarial en la Tate. En la Fundación Dia, cobró alrededor de 840 mil dólares en 2024, según las declaraciones de impuestos; en la Tate, Maria Balshaw, la anterior directora, cobró alrededor de 222.000 libras, o unos 296.000 dólares, según las últimas cuentas del grupo británico.

Tras décadas de experiencia como curadora, la reputación de Jessica Morgan como líder museística se ha consolidado desde 2015, cuando se unió a la Dia Art Foundation. Esta organización es conocida principalmente por su espacio Dia en Beacon, en el norte del estado de Nueva York y por supervisar instalaciones artísticas específicas para cada lugar en todo Estados Unidos, incluida la obra Spiral Jetty, de Robert Smithson, en Utah.

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En Dia, Morgan inauguró un espacio renovado en Chelsea, adquirió las primeras obras de artistas afroamericanos y supervisó exposiciones aclamadas como Bass, de Steve McQueen; una retrospectiva del artista de performance Tehching Hsieh; y Party/After-Party, en la que el DJ Carl Craig convirtió el sótano de Dia Beacon en una discoteca solitaria.

Estos éxitos, sumados a su trabajo anterior en la Tate, hicieron que los críticos de arte británicos consideraran durante mucho tiempo a Jessica Morgan como la principal candidata para el puesto en la Tate. En mayo, cuando inauguró una retrospectiva en la Bienal de Venecia de la obra de Lee Ufan, el artista minimalista surcoreano, los periodistas le preguntaron si estaba a punto de aceptar el cargo. “Todo el mundo me pregunta eso”, le dijo a un crítico de arte, y añadió: “Ya veremos”.

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Fuente: The New York Times