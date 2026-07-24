La edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe claves para entender el récord de más de 6,000 atletas

La llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue encendida en Teotihuacán el 11 de abril y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028inicia formalmente en Santo Domingo, donde la edición número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) celebra, además, el centenario del certamen más longevo del deporte internacional.

A partir de este viernes y hasta el 8 de agosto, más de 6,000 atletas procedentes de 37 países competirán en 40 disciplinas, según informó la agencia EFE. El evento se convierte en el punto de partida del ciclo olímpico, con la mira puesta en el sueño de llegar a la máxima cita del deporte mundial.

El origen y la evolución del certamen

La primera edición de los JCC se remonta a 1926 en Ciudad de México, donde participaron solo tres países: Cuba, Guatemala y México. Un siglo después, la competencia ha crecido hasta incluir a decenas de naciones y miles de deportistas, consolidando su papel como semillero de talentos rumbo a la élite olímpica.

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La delegación salvadoreña del Team ESA comenzó a instalarse en la Villa Centroamericana de Santo Domingo 2026 antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Imagen de cortesía)

El certamen funciona como una plataforma clave para los atletas que aspiran a la clasificación olímpica. Tras estos juegos, los deportistas podrán buscar su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, ya que muchas disciplinas otorgan plazas directas para esa competencia.

Rivalidad y nuevas potencias deportivas

Durante dieciséis jornadas, la capital dominicana será escenario de intensos duelos entre potencias deportivas regionales. México, con 13 títulos, y Cuba, con 11, han sido los dominadores históricos. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas fuerzas como Colombia y Venezuela, que buscan consolidarse entre los líderes del deporte centroamericano y caribeño.

La edición actual alcanza un récord de participación: nunca antes se habían reunido tantos atletas de tantas naciones en la historia de los Juegos, según datos de EFE.

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La mascota Colí de los Juegos Santo Domingo 2026 y un barrancolí real se comparan frente a un estadio deportivo y palmeras de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovaciones y expansión del programa

El programa de 2026 suma novedades. Por primera vez, se incluyen tres deportes debutantes: e-sports, skateboarding y netball. La apuesta apunta a atraer a públicos jóvenes y diversificados, además de responder a las tendencias globales. El ingreso de los deportes electrónicos, en particular, implica que las medallas obtenidas en estas disciplinas contarán oficialmente para el medallero de cada país.

Las competencias se desarrollarán en sedes distribuidas en cinco zonas de República Dominicana, con Santo Domingo como centro principal y subsedes en el norte y este del país, lo que permite mayor alcance y organización.

Juventud, medio ambiente y legado

Los organizadores destacan el papel de los JCC como escenario para descubrir a nuevas promesas del deporte latinoamericano y caribeño. Atletas de corta edad tienen aquí la oportunidad de mostrar su talento y proyectarse internacionalmente.

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En el atletismo, Colombia puede marcar la diferencia durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La identidad ambiental también cobra protagonismo. La mascota oficial, ‘Colí’, se inspira en el barrancolí, un ave endémica de la isla. Según la organización, este símbolo busca concienciar sobre la biodiversidad caribeña y transmitir un mensaje claro de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

De esta manera, Santo Domingo no solo acoge un encuentro deportivo, sino que también sienta las bases para el próximo ciclo olímpico y pone en valor la historia y la renovación constante del movimiento deportivo regional, tal como subraya EFE.