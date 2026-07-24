Vuelven las lloviznas al AMBA y se mantiene el alerta roja por bajas temperaturas en la Patagonia

Una persona camina con paraguas en medio de una fuerte tormenta en Buenos Aires, con el Obelisco visible al fondo y las calles cubiertas de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana que se aproxima lo hará con lloviznas durante el día de hoy a lo largo y ancho del Área Metropolitana de Buenos Aires luego de un jueves con tonos primaverales, lejano al crudo invierno.

Para este viernes, un débil frente frío cruzará el AMBA y volverá a generar condiciones con caída de agua.

El Observatorio Central del Servicio Meteorológico Nacional en Buenos Aires publica un reporte de las condiciones climáticas a las siete de la mañana. (Servicio Meteorológico Nacional)

El tramo con mayor probabilidad de precipitaciones, con alternancia entre lloviznas y pausas sin lluvia, será entre la mañana y la tarde. Durante esta jornada se esperan temperaturas cercanas a 12°C al comienzo de la jornada y de unos 15 °C por la tarde, con abundante nubosidad y viento proveniente del noreste. El SMN fijó en 40% la probabilidad máxima de lluvias.

PUBLICIDAD

Un pronóstico del tiempo de siete días presenta la información meteorológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con probabilidades de lluvia y temperaturas. (Servicio Meteorológico Nacional)

El fin de semana aparece sin nuevas precipitaciones en el pronóstico, salvo una baja probabilidad del 10% para la tarde-noche del sábado. La humedad alta, de todos modos, seguirá favoreciendo la formación de nieblas y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Un mapa de Argentina señala las zonas con alerta meteorológica por viento para el viernes 24 de julio de 2026, de acuerdo con la fecha de emisión del pronóstico. (Servicio Meteorológico Nacional)

La reducción de visibilidad podría ser importante para quienes circulen por rutas o autopistas durante las vacaciones de invierno. De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, el sábado la temperatura irá de 10°C a 16°C y el domingo oscilará entre 12°C y 18°C.

PUBLICIDAD

Frío extremo en la Patagonia

El frío extremo se mantiene en la Patagonia con alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional para Santa Cruz, mientras el AMBA dejó atrás cinco días de lloviznas y volverá a tener lluvias el viernes. El organismo calificó el episodio en el sur del país como histórico.

Un mapa de Argentina muestra las alertas meteorológicas activas para el sábado 25 de julio de 2026, con zonas en verde y naranja según el nivel de advertencia. (Servicio Meteorológico Nacional)

El SMN emitió una alerta roja por temperaturas frías extremas para Santa Cruz y una alerta amarilla para Tierra del Fuego. En el sur del país, la jornada muestra los registros más bajos del ranking nacional en Santa Cruz. La localidad de Perito Moreno encabeza la lista con -12°C, seguida por Calafate con -4,6°C y una sensación de -8,6°C, y luego hacia la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, con registros de -3,5°C y una sensación de -7,8°C, según datos oficiales del SMN.

PUBLICIDAD

Un mapa de Argentina señala las zonas con alerta por temperaturas extremas de frío emitido por el SAT el 23 de julio de 2026. (Servicio Meteorológico Nacional)

La masa de aire polar llegó con nevadas intensas y acumulación de hielo en varias provincias. En el país, el SMN registró alertas amarillas en seis provincias: Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. Tanto a esta última región, como a Tierra del Fuego, hay alerta amarilla por lluvias intensas.

Un reporte meteorológico muestra las alertas por fenómenos climáticos en provincias argentinas para el 24 y 25 de julio de 2028. (Servicio Meteorológico Nacional)

Las autoridades de vialidad de Tierra del Fuego reiteraron que en la Ruta Nacional 3 es obligatorio circular con cubiertas con clavos o cadenas, sobre todo en la zona del Paso Garibaldi. Ese tramo fue uno de los más comprometidos de la jornada. Partes de la ruta fueron cerradas en forma preventiva y luego reabiertas en medio de los operativos de emergencia.

PUBLICIDAD

La tabla detalla las temperaturas, sensaciones térmicas y humedad relativa para varias localidades de las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro en la Patagonia argentina. (Servicio Meteorológico Nacional)