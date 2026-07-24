Vuelven las lloviznas al AMBA y se mantiene el alerta roja por bajas temperaturas en la Patagonia

El fin de semana que se aproxima lo hará con lloviznas durante el día de hoy a lo largo y ancho del Área Metropolitana de Buenos Aires luego de un jueves con tonos primaverales, lejano al crudo invierno.
Para este viernes, un débil frente frío cruzará el AMBA y volverá a generar condiciones con caída de agua.
El tramo con mayor probabilidad de precipitaciones, con alternancia entre lloviznas y pausas sin lluvia, será entre la mañana y la tarde. Durante esta jornada se esperan temperaturas cercanas a 12°C al comienzo de la jornada y de unos 15 °C por la tarde, con abundante nubosidad y viento proveniente del noreste. El SMN fijó en 40% la probabilidad máxima de lluvias.
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El fin de semana aparece sin nuevas precipitaciones en el pronóstico, salvo una baja probabilidad del 10% para la tarde-noche del sábado. La humedad alta, de todos modos, seguirá favoreciendo la formación de nieblas y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
La reducción de visibilidad podría ser importante para quienes circulen por rutas o autopistas durante las vacaciones de invierno. De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, el sábado la temperatura irá de 10°C a 16°C y el domingo oscilará entre 12°C y 18°C.
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Frío extremo en la Patagonia
El frío extremo se mantiene en la Patagonia con alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional para Santa Cruz, mientras el AMBA dejó atrás cinco días de lloviznas y volverá a tener lluvias el viernes. El organismo calificó el episodio en el sur del país como histórico.
El SMN emitió una alerta roja por temperaturas frías extremas para Santa Cruz y una alerta amarilla para Tierra del Fuego. En el sur del país, la jornada muestra los registros más bajos del ranking nacional en Santa Cruz. La localidad de Perito Moreno encabeza la lista con -12°C, seguida por Calafate con -4,6°C y una sensación de -8,6°C, y luego hacia la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, con registros de -3,5°C y una sensación de -7,8°C, según datos oficiales del SMN.
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La masa de aire polar llegó con nevadas intensas y acumulación de hielo en varias provincias. En el país, el SMN registró alertas amarillas en seis provincias: Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. Tanto a esta última región, como a Tierra del Fuego, hay alerta amarilla por lluvias intensas.
Las autoridades de vialidad de Tierra del Fuego reiteraron que en la Ruta Nacional 3 es obligatorio circular con cubiertas con clavos o cadenas, sobre todo en la zona del Paso Garibaldi. Ese tramo fue uno de los más comprometidos de la jornada. Partes de la ruta fueron cerradas en forma preventiva y luego reabiertas en medio de los operativos de emergencia.
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