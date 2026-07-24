Sociedad

Atropelló a un hombre y huyó: la víctima estuvo 40 minutos inconciente bajo la lluvia y ahora lucha por su vida

R. R., de 57 años, se encuentra en coma inducido. La familia denuncia que la demora en la asistencia agravó su estado

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Primer plano de un furgón plateado con el parabrisas astillado y abolladuras en el capó y el parachoques delantero. Hay un coche rojo detrás
Un furgón Fiat Fiorino de color plateado, con el parabrisas roto y la parte delantera abollada, permanece en la vía pública luego de un atropello con fuga en San Juan (Tiempo de San Juan)

Un grave accidente de tránsito sacudió la madrugada del lunes pasado en Avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y calle Nuche, en la ciudad de capital de la provincia de San Juan.

Un motociclista de 57 años, identificado como R. R., fue embestido por un furgón y quedó tendido bajo la lluvia durante 40 minutos. El conductor responsable abandonó la escena, dejando a la víctima en estado crítico.

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Según informó el portal Tiempo de San Juan, mientras médicos y familiares siguen de cerca la evolución de R. R., el caso generó un fuerte reclamo social por justicia y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.

De acuerdo con el relato de los familiares, el hombre fue embestido por un furgón Fiat Qbo cuyo conductor, identificado posteriormente como M. B., se dio a la fuga tras el impacto.

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El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó en estado crítico. Los médicos constataron graves contusiones en la cabeza y le colocaron un PIC (sensor de presión intracraneal) para monitorear la evolución de una posible lesión cerebral. Además, sufrió la fractura de seis costillas en la parte posterior y tres en la parte delantera del mismo lado, lo que generó una importante contusión pulmonar y un cuadro respiratorio severo.

Con respecto al conductor del vehículo, recién el miércoles, dos días después del accidente, se presentó en la Comisaría 28º acompañado por su abogado. Allí, quedó detenido y fue imputado por lesiones culposas agravadas por darse a la fuga.

La Justicia resolvió dictar 8 meses de investigación penal preparatoria y 15 días de prisión preventiva para Bisutti, según lo dispuesto por el juez a cargo del caso. Esta medida fue adoptada en función de la gravedad del hecho y de la conducta posterior del imputado, que abandonó el lugar sin prestar asistencia.

El conductor del furgón se presentó ante la Policía dos días después del hecho
El conductor del furgón se presentó ante la Policía dos días después del hecho

En el marco de la investigación, se recabaron pruebas sobre el estado del vehículo y se tomaron testimonios de testigos que presenciaron la secuencia en Avenida Circunvalación.

Los hijos de R. R. recurrieron a las redes sociales y a grupos de mensajería para pedir cadenas de oración y apoyo. En esos mensajes, detallaron que su padre continúa en coma inducido, conectado a un respirador en el área de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Rawson.

De igual forma, su estado es inestable. El personal médico informó que, además del daño pulmonar, existe riesgo neurológico debido a las contusiones en la cabeza.

Hace tan solo unos días, una mujer murió atropellada en la misma provincia. La víctima de 38 años caminaba sobre el lateral este de la calle General Mosconi, entre calle Putaendo y callejón Astroja, cuando fue embestida de atrás por un automóvil que circulaba en su misma dirección.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer el horario exacto del hecho, 5:40 del lunes, y detectar el automóvil cuando escapaba del lugar, a partir de los datos aportados por los testigos. En las imágenes también se observa a un grupo de personas que caminaba por el sector que reaccionó ante el impacto y corrió hacia el lugar del choque. Según informó Tiempo de San Juan, Ortega caminaba en sentido norte-sur por el costado de la calzada.

Tras el impacto, el conductor del auto blanco no se detuvo a auxiliarla y escapó. El personal del servicio de emergencias 107 que asistió al sitio la trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó sin signos vitales. El conductor se etrengó tiempo después a la Policía.

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