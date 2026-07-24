Crimen y Justicia

Golpeó a un perro con una barra de hierro en Neuquén y ahora deberá hacer una reparación económica y trabajo comunitario

El hecho ocurrió a plena luz del día y fue documentado por videovigilancia. El acusado recibió una probation y deberá cumplir tareas comunitarias, capacitarse y realizar una donación de alimento

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El hombre fue identificado por videovigilancia tras golpear a un animal con un caño

Un hombre golpeó a un perro con un caño de hierro en la vía pública de Neuquén y fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por actos de crueldad hacia los animales. La Justicia resolvió aplicar una Suspensión de Juicio a Prueba, una medida que obliga al acusado a cumplir trabajo comunitario, reparación económica y capacitación en bienestar animal.

El hecho ocurrió el pasado 12 de julio en las inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario, en la capital provincial. Operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron mediante videovigilancia a un hombre, que identificaron como P.M.A.V, que golpeaba a un perro de tamaño mediano y pelaje marrón con una barra de hierro de aproximádamente 75 centímetros. Las imágenes permitieron iniciar una investigación de oficio por parte de la Fiscalía de Delitos Ambientales.

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Luego de la identificación del agresor, los efectivos solicitaron una orden de allanamiento para una vivienda. Personal policial irrumpió en el domicilio del sospechoso y secuestró tanto las prendas de vestir que habría utilizado al momento del ataque como la estructura de hierro, presuntamente empleada para agredir al perro.

Efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso y secuestraron prendas y el hierro utilizado en la agresión
Efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso y secuestraron prendas y el hierro utilizado en la agresión

El informe indica que, tras la agresión, el hombre se retiró y el perro permaneció tendido hasta que logró levantarse, aunque presentaba dificultades para caminar a causa de las lesiones. Las organizaciones y autoridades que intervienen en el caso no han logrado localizarlo. Hasta el momento, el estado de salud permanece sin confirmación oficial aunque algunas personas aseguran que el perro escapó, un policía afirmó haberlo visto huir, mientras que otros sostienen que el animal habría muerto.

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Tras la diligencia judicial, el hombre fue demorado y posteriormente quedó detenido por disposición de la fiscalía interviniente. La audiencia fue realizada durante la jornada del jueves 23 de julio y estuvo a cargo del asistente letrado Luciano Vidal, acompañado por la abogada querellante Andrea Ferracioli, representante de la ONG Profesionales y activistas en derechos de los animales.

Según la descripción aportada por el representante del MPF, el acusado salió de su domicilio con el elemento y se dirigió hacia el animal. En ese momento, le asestó un primer golpe en la cadera y la espalda, lo que provocó la caída del perro. Posteriormente, cuando el animal se encontraba en el suelo, el imputado le aplicó un segundo golpe en la cabeza, dejándolo incapacitado para defenderse.

La fiscalía atribuyó al imputado el delito de crueldad animal
La fiscalía atribuyó al imputado el delito de crueldad animal

El Ministerio Público Fiscal le imputó el delito de actos de crueldad hacia los animales, con base en la Ley Nacional N.º 14.346. La resolución judicial incluyó el aval de la querella particular, representada por la ONG, y fue homologada por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien validó la Suspensión de Juicio a Prueba para el acusado.

Las condiciones impuestas en el acuerdo judicial obligan a P.M.A.V a: realizar una capacitación en bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal, además de cumplir 288 horas de trabajo comunitario. El imputado también deberá donar 240 kilos de alimento a una organización vinculada al cuidado animal y fijar domicilio, entre otras pautas de conducta, durante un año. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede revertir la suspensión y llevar a una condena efectiva.

La resolución judicial generó una fuerte repercusión en la comunidad y motivó reacciones públicas de dirigentes y organizaciones de protección animal. El concejal Joaquín Eguía criticó la decisión de la Justicia, reclamó penas más severas y anunció que presentará la “Ley Adela”, un proyecto para endurecer las sanciones por maltrato animal en Neuquén. La iniciativa, que lleva el nombre de una galga rescatada, busca elevar las multas económicas y avanzar hacia condenas de cumplimiento efectivo para quienes ejerzan violencia contra los animales.

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