Crimen y Justicia

Quedó detenido el hombre investigado por presuntas estafas en inversiones y alquileres de autos en Salta

El sospechoso ya tenía un pedido de captura activo antes de que fuera atrapado e involucrado en el caso. Sospechan que habría actuado con cuatro cómplices

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Luego de que rechazara pagar una caución, uno de los sospechosos continuará detenido
Luego de que rechazara pagar una caución, uno de los sospechosos continuará detenido

Un hombre que es investigado por presuntas estafas reiteradas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos en Salta quedó detenido este jueves, luego de que no cumpliera con la caución real fijada por el Juzgado de Garantías. Según confirmaron fuentes oficiales, se trataba de un sujeto que, antes de ser detenido, tenía un pedido de captura vigente.

La medida fue dispuesta en el marco de una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, durante la feria judicial. El sospechoso se encontraba detenido desde el pasado 15 de julio, luego de que fuera arrestado durante una serie de allanamientos.

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El ofrecimiento de que pagara una caución por su libertad se dio en respuesta a la solicitud del representante legal del acusado, quien había pedido medidas sustitutivas a permanecer detenido. A raíz de esto, el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino estableció un monto de 794 millones de pesos como condición para evitar la detención.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Salta, el sospechoso se habría negado a cumplir con la medida, por lo que el auxiliar fiscal Pablo Nieva pidió que la medida de detención fuera ejecutada, lo que fue ordenado por el juez Antonio Pastrana.

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Este viernes se formalizará la investigación penal del presunto esquema de estafa piramidal

Para este viernes 24 de julio se programó la audiencia de formalización de la investigación penal. De la misma manera, informaron que continúan vigentes las órdenes de detención respecto de otros dos investigados en la misma causa.

La causa se originó a partir de denuncias de varios damnificados, quienes informaron que entregaron sumas de dinero y bienes bajo la promesa de recibir una rentabilidad determinada. Los hechos investigados estarían relacionados con maniobras defraudatorias empleando esquemas de captación de fondos a través de la adquisición y alquiler de vehículos.

Hasta el momento, la UDEC le tomó testimonio a cinco personas que aseguraron haber confiado en el relato de los sospechosos. Según reconstruyeron, estos se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., a través de las cuales prometían retribuir a los supuestos clientes con rendimientos mensuales en dólares.

De la misma manera, la fiscal Salinas Odorisio buscaría establecer si existió una organización destinada a captar fondos de terceros y determinar el destino de los aportes, así como las responsabilidades penales de los involucrados. En este sentido, las autoridades sospecharían que los involucrados habrían montado una supuesta estafa piramidal.

El pasado 15 de julio, las autoridades allanaron seis domicilios que estarían vinculados a las firmas involucradas
El pasado 15 de julio, las autoridades allanaron seis domicilios que estarían vinculados a las firmas involucradas

A raíz de esto, el pasado 15 de julio, la UDEC dispuso seis allanamientos en los que se secuestraron 12 vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación. El operativo tuvo como blanco las oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se resguardaría parte de la flota de vehículos.

Respecto al uso de los vehículos, las autoridades explicaron que algunos de ellos habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte. No obstante, plantearon como hipótesis que otra parte habría sido trasladada a otras provincias para dificultar su localización.

Por otro lado, los investigadores examinaron los desplazamientos reiterados de los investigados entre Salta, Buenos Aires y países como Brasil, Chile y Portugal. Estos traslados habían motivado a la fiscal Salinas Odorisio a requerir medidas ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, a cargo de Ignacio Colombo, con el fin de evitar riesgos procesales.

En línea con esto, se solicitó la inmovilización de cuentas bancarias asociadas a los sospechosos y a sus sociedades, la detención de dos de los investigados y la prohibición de salida del país para los otros tres involucrados.

Por el momento, las actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario, mientras se analiza la documentación incautada. Además, se espera profundizar la investigación sobre los movimientos financieros y se evalúa la posible existencia de otras personas afectadas por el presunto esquema.

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