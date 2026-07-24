El Gobierno terminó de conformar la estructura del organismo que fiscalizará a los hospitales nacionales

Se estableció el organigrama del organismo que fusiona cinco hospitales nacionales (CREDITO: MINISTERIO DE SALUD)

A un año de la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el Gobierno formalizó mediante un decreto la estructura organizativa de primer nivel operativo de dicho organismo, el cual unifica la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales bajo una conducción común.

La ANES se conoció por el decreto 459/2025 publicado el 10 de julio del año pasado, mediante el cual se dispuso la fusión de cinco organismos descentralizados que hasta entonces funcionaban de forma independiente en la órbita del Ministerio de Salud.

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El objetivo declarado fue reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión sanitaria, sin suprimir ninguno de los establecimientos ni alterar su especialización médica. Se trata del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.

A partir de la reciente publicación del decreto 652/2026 en el Boletín Oficial, se avanzó en la implementación concreta de la unificación que incluye el organigrama del organismo y las responsabilidades primarias de cada área. Al mismo tiempo, el texto actualizó el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

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Se trata del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte” (argentina.gob.ar)

El decreto también fijó los límites de la estructura de segundo nivel operativo, cuya aprobación quedó delegada en el Administrador Nacional de la ANES. La misma deberá contemplar un máximo de 15 Direcciones, 19 Coordinaciones, 2 Auditorías Adjuntas y 8 Supervisiones de Auditoría bajo el régimen del SINEP, más 5 Direcciones Asistentes y 46 Jefaturas de Departamento y/o Coordinaciones encuadradas en el Convenio Colectivo del personal profesional de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.

Otro de los cambios puntuales que estableció el decreto es la supresión de siete cargos extraescalafonarios que asistían al Director Nacional Ejecutivo del Hospital Posadas, una figura que existía desde 2015.

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Entre los que se derogan -los cuales existían antes de la fusión- y los que se incorporan, se encuentran las direcciones de administración que cada hospital manejaba de forma independiente: la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Sommer, la Dirección Técnica Administrativa del Hospital Ramón Carrillo, la Dirección de Administración del INAREPS y la homónima del Hospital Bonaparte, todas de nivel III o II según el establecimiento.

En su lugar, se incorporan a nivel central del organismo una Dirección General de Coordinación Institucional y una Dirección General de Gestión Estratégica y Recursos Hospitalarios. Dentro de la Dirección Ejecutiva de Coordinación Legal y Administrativa se crean una Dirección de Sumarios, una Dirección de Gestión Documental, seis Direcciones Generales que concentran las áreas de Compras y Contrataciones, Infraestructura y Mantenimiento, Administración, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de la Información y Recursos Humanos, y una Dirección de Enlace por cada uno de los cinco hospitales. Respecto a cada establecimiento, el Hospital Posadas suma una Dirección de Redes y una Dirección de Gestión de la Atención Sanitaria, entre otras incorporaciones.

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El ministro de Salud, Mario Lugones (Fotografía: Jaime Olivos)

El 10 de julio pasado, el Poder Ejecutivo designó al doctor Diego Pablo Masaragian como Administrador Nacional de la ANES, con rango y jerarquía de secretario. Masaragian quedó a cargo de conducir el proceso de fusión y de dirigir el funcionamiento de los cinco establecimientos que integran el nuevo organismo.

El mismo decreto nombró a los directores ejecutivos de cada hospital. El doctor Germán Lizziero asumió la conducción del Sommer; el doctor Gustavo Antonio Marrone quedó al frente del Ramón Carrillo; el doctor Luis Quintas tomó la dirección del Posadas; Nicolás Alejandro Marini fue designado para el INAREPS; y el doctor Osvaldo Bruno Panzuto asumió la dirección del Bonaparte. Todos ejercen sus funciones con rango y jerarquía de subsecretario.

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