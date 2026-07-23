Sociedad

Mendoza habilitó un número de WhatsApp para denunciar infracciones viales

La provincia habilitó un canal para reportar conductas de riesgo en el tránsito mediante imágenes y videos, que, en su primera etapa, serán evaluados y difundidos con fines preventivos y educativos sin derivar en sanciones inmediatas

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La implementación de Modo Testigo es una respuesta a la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y concientización vial en toda la provincia

La provincia de Mendoza oficializó el Modo Testigo, un sistema que permite a la ciudadanía enviar denuncias de infracciones viales a través de WhatsApp.

La iniciativa surge en el marco de la Ley 9701 que incorporó el artículo 120 bis a la Ley Provincial de Tránsito 9024. Según informó el Gobierno de Mendoza, la herramienta comenzó a funcionar tras la publicación de su reglamentación en el Boletín Oficial y representa un nuevo enfoque de participación ciudadana en materia de seguridad vial.

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La implementación de Modo Testigo es una respuesta a la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y concientización vial en toda la provincia. La iniciativa pone a disposición de los usuarios el número 261 5559592, habilitado las 24 horas, donde cualquier persona puede enviar fotografías y videos que documenten conductas de riesgo observadas en la vía pública. El objetivo es que la ciudadanía contribuya activamente a la detección de situaciones como maniobras peligrosas, uso del teléfono celular durante la conducción, falta de uso del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas o circulación indebida, entre otras infracciones contempladas por la normativa vigente.

El sistema se encuentra actualmente en una etapa preventiva y educativa. Los registros enviados por los ciudadanos serán recibidos y evaluados por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia. En esta fase inicial, los materiales no generarán sanciones directas, sino que serán utilizados con fines de concientización, integrándose a campañas públicas y difundidos a través del canal oficial Modo Testigo, donde permanecerán publicados hasta un máximo de 90 días. Esta difusión pública se realizará preservando la identidad de las personas involucradas y cumpliendo con las normas de protección de datos personales.

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El proceso de implementación incluye el desarrollo de una segunda etapa, prevista para el próximo mes, que integrará la herramienta dentro de la aplicación oficial Mendoza × Mí. La incorporación de la aplicación permitirá validar automáticamente datos relevantes de cada registro, como la ubicación geográfica, la fecha, la hora y otros metadatos asociados. Esto fortalecerá la trazabilidad de la información aportada y garantizará una mayor calidad en los registros recibidos, facilitando su análisis por parte de las autoridades competentes.

Tres personas sentadas a una mesa; una mujer en el centro sostiene un micrófono, a sus lados hay dos hombres. Hay botellas de agua y vasos
La provincia de Mendoza oficializó el Modo Testigo, un sistema que permite a la ciudadanía enviar denuncias de infracciones viales a través de WhatsApp

La normativa establece que las comunicaciones deben ser realizadas por testigos o terceros que presencien la infracción. El sistema no está diseñado para que el propio conductor envíe registros mientras maneja, como una medida adicional de seguridad. Al momento del envío, se solicitarán datos personales básicos del remitente, como nombre, apellido y correo electrónico, los cuales serán resguardados conforme a la normativa vigente.

La primera etapa de Modo Testigo tiene un carácter preventivo y educativo, orientado a promover conductas responsables y fortalecer la conciencia vial en toda la provincia. La herramienta se diseñó tras un proceso de trabajo técnico que involucró a jueces viales, autoridades de tránsito y equipos especializados de toda la provincia, con el objetivo de garantizar criterios claros y procedimientos uniformes para la recepción y análisis de información.

El canal oficial del programa, disponible en el sitio del Ministerio de Seguridad y Justicia, permitirá visualizar los registros que cumplan con los requisitos legales y técnicos. La publicación de este material busca generar un impacto positivo en la conducta de los conductores y peatones mendocinos, incentivando la adopción de prácticas más seguras en la vía pública.

Con la integración futura de Modo Testigo en la app Mendoza × Mí, la provincia espera sumar nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la validación, la calidad y la trazabilidad de los registros ciudadanos. Una vez que la integración esté completa, el Ministerio dictará la resolución correspondiente para habilitar la nueva etapa operativa, en la que se prevé que el material recibido pueda tener un uso más directo en el sistema sancionatorio.

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