Nicaragua

Nicaragua: Rosario Murillo denuncia injerencia estadounidense en elecciones pasadas y arremete contra nicaragüenses sin nacionalidad

En su mensaje diario difundido por canales afines al Ejecutivo, la funcionaria sostuvo que los comicios de años anteriores fueron diseñados desde Washington y dijo que el nuevo esquema quedará en manos de organismos estatales

Guardar
Google icon
Rosario Murillo sostuvo que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron dirigidos por Estados Unidos. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
Rosario Murillo sostuvo que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron dirigidos por Estados Unidos. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

La vicepresidenta Rosario Murillo criticó a Estados Unidos en su alocución diaria transmitida por medios oficialistas, al sostener que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron “fraguados, dirigidos, diseñados, orientados por los Estados Unidos”.

En su intervención, apoyó la declaración reciente de Daniel Ortega, quien anunció que en el país “no volverán a haber elecciones”, según informó 100% Noticias.

Esta posición marcó un nuevo episodio de tensión diplomática entre el Régimen nicaragüense y Washington y confirmó la decisión de las autoridades de limitar la posibilidad de comicios competitivos.

Murillo remarcó que el modelo de elecciones del pasado no regresará y que los futuros procesos serán organizados únicamente por entidades controladas por el Estado nicaragüense.

PUBLICIDAD

Según sus palabras, “no son elecciones al gusto de las potencias, son elecciones del pueblo nicaragüense donde participan, coordinan las entidades correspondientes de nuestro Estado, para fortalecer nuestra democracia”.

La funcionaria argumentó que este enfoque busca evitar la injerencia extranjera en la organización de elecciones.

El Régimen de Nicaragua anunció que los futuros comicios quedarán bajo control de entidades del Estado nicaragüense. EFE/Jorge Torres
El Régimen de Nicaragua anunció que los futuros comicios quedarán bajo control de entidades del Estado nicaragüense. EFE/Jorge Torres

Durante su discurso, Murillo citó en varias oportunidades a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, para reforzar la postura oficial. Indicó que, en otras épocas, “personeros imperialistas le decían a la gente: si votan por el Frente Sandinista vamos a continuar la guerra”, señalando que los comicios estaban condicionados por actores internacionales.

PUBLICIDAD

También evocó la figura de un exembajador estadounidense, a quien acusó de intervenir en la política nicaragüense, aunque no mencionó nombres ni fechas, y relató que lo vio “repartiendo gallinas y comida con los candidatos de ellos, de su partido, candidatos impuestos a su gusto y antojo”, según consignó 100% Noticias.

Exclusión de opositores y alcance de los comicios

En su mensaje, Murillo se refirió también a los más de 300 nicaragüenses desterrados y despojados de su nacionalidad por el régimen.

Sostuvo que “no tienen qué hacer en un proceso como ese” y agregó que las críticas de ese grupo afectan incluso a familiares que permanecen en Nicaragua.

“De repente empiezan aquellos que no son nicaragüenses a hablar lo mismo, ofendiendo a su propio pueblo porque de ahí vienen; que no son nicaragüenses de nacionalidad ya, es cierto, pero ofenden incluso a sus propios familiares que aquí viven”, expresó.

La postura del Ejecutivo implica que las personas privadas de nacionalidad y expulsadas del país quedan excluidas de cualquier proceso electoral futuro, bajo el argumento de que solo quienes mantienen la ciudadanía pueden participar en la vida política nacional.

Rosario Murillo portada
Rosario Murillo justificó el nuevo esquema electoral con el argumento de frenar la injerencia extranjera en Nicaragua. (EFE/Jorge Torres)

Reacciones de Estados Unidos

Las declaraciones de Murillo y la definición oficial sobre el futuro de los comicios en Nicaragua se conocieron después de la reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio señaló que las afirmaciones de Ortega “dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”.

Añadió que Ortega y Murillo “han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas, conforme reportó 100% Noticias.

Rubio también instó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta ante el régimen nicaragüense. La interacción entre las declaraciones de ambas partes reflejó la profundidad de la distancia diplomática y política entre Managua y Washington.

El Régimen de Nicaragua mantuvo su posición de organizar los próximos comicios bajo gestión estatal y sin presencia de opositores desterrados ni actores internacionales, reafirmando el esquema de control institucional sobre los futuros procesos electorales.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaRosario MurilloNicaraguaMarco RubioElecciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Bernardo Arévalo acuerda con la ONU y el PMA ampliar la asistencia a comunidades vulnerables

La reunión en el Palacio Nacional de la Cultura definió una mayor articulación con el sistema multilateral para reforzar la respuesta ante emergencias y apuntalar el acceso a alimentos en las áreas más expuestas de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo acuerda con la ONU y el PMA ampliar la asistencia a comunidades vulnerables

“Murió un asesino, no un padre”: El desgarrador mensaje del hijo de víctima de supuesto feminicidio en El Salvador

Una mujer de 42 años, identificada como María Hildaura Callejas, fue asesinada a balazos dentro de un vehículo en el distrito de Sensuntepeque a manos de su expareja, Fabricio Antonio Meza, de 48 años

“Murió un asesino, no un padre”: El desgarrador mensaje del hijo de víctima de supuesto feminicidio en El Salvador

Honduras: Policía afirma que ocho de cada diez amenazas de extorsión corresponden a engaños

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a denunciar estos casos para facilitar las investigaciones y prevenir hechos delictivos

Honduras: Policía afirma que ocho de cada diez amenazas de extorsión corresponden a engaños

El Salvador: Sivar Land tendrá un punto de recogida para viajes por aplicación durante las Fiestas Agostinas 2026

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció una zona exclusiva dentro del Estadio Cuscatlán para ordenar las salidas y llegadas de quienes asistan a la feria del uno al 6 de agosto

El Salvador: Sivar Land tendrá un punto de recogida para viajes por aplicación durante las Fiestas Agostinas 2026

Finaliza el rodaje de la película S.O.S. que ha sido filmada entre República Dominicana y Colombia

La producción pasó a la fase de montaje y acabado en territorio colombiano tras más de un mes de filmación, en un esquema diseñado desde el inicio para integrar a ambas industrias en pantalla y equipo

Finaliza el rodaje de la película S.O.S. que ha sido filmada entre República Dominicana y Colombia

TECNO

Cómo saber qué barra de sonido es la ideal para tu televisor y hogar

Cómo saber qué barra de sonido es la ideal para tu televisor y hogar

Google activa en Gmail el inicio de sesión con videoselfie: así se configura para no usar contraseñas

El millonario costo de la IA: cómo IBM y Tesla impactan en la caída de acciones en Wall Street

WhatsApp ya permite compartir canciones en los estados: así puedes hacerlo desde Spotify y Apple Music

Ya no necesitan tu contraseña: así es el nuevo método para entrar a una cuenta de Gmail

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox desafía el pronóstico médico sobre el Parkinson y afirmó: “La actuación prolongó mi vida”

Michael J. Fox desafía el pronóstico médico sobre el Parkinson y afirmó: “La actuación prolongó mi vida”

El UCM no se detiene: Marvel planea películas hasta 2042 con una gran apuesta por los X-Men

El influencer biohacker Bryan Johnson asegura haber creado un clon de sí mismo para desarrollar órganos de reemplazo

Olivia Wilde arremete contra Elon Musk y lo vincula a la cultura incel: “Parecía realmente inteligente”

“No dije eso en absoluto y nunca lo diría”: Ian Gillan desmintió su posible salida de Deep Purple

MUNDO

Wall Street abrió en rojo tras la subida del petróleo y las cuentas de Alphabet y Tesla

Wall Street abrió en rojo tras la subida del petróleo y las cuentas de Alphabet y Tesla

El barril de petróleo Brent alcanzó los 100 dólares por la extensión de la guerra en Medio Oriente

Italia preserva su monumento submarino: la limpieza anual del Cristo del Abismo reafirma su valor conmemorativo

China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita dependerá de que Riad reconozca a Israel