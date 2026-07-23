Nicaragua: Rosario Murillo denuncia injerencia estadounidense en elecciones pasadas y arremete contra nicaragüenses sin nacionalidad

Rosario Murillo sostuvo que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron dirigidos por Estados Unidos. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

La vicepresidenta Rosario Murillo criticó a Estados Unidos en su alocución diaria transmitida por medios oficialistas, al sostener que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron “fraguados, dirigidos, diseñados, orientados por los Estados Unidos”.

En su intervención, apoyó la declaración reciente de Daniel Ortega, quien anunció que en el país “no volverán a haber elecciones”, según informó 100% Noticias.

Esta posición marcó un nuevo episodio de tensión diplomática entre el Régimen nicaragüense y Washington y confirmó la decisión de las autoridades de limitar la posibilidad de comicios competitivos.

Murillo remarcó que el modelo de elecciones del pasado no regresará y que los futuros procesos serán organizados únicamente por entidades controladas por el Estado nicaragüense.

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Según sus palabras, “no son elecciones al gusto de las potencias, son elecciones del pueblo nicaragüense donde participan, coordinan las entidades correspondientes de nuestro Estado, para fortalecer nuestra democracia”.

La funcionaria argumentó que este enfoque busca evitar la injerencia extranjera en la organización de elecciones.

El Régimen de Nicaragua anunció que los futuros comicios quedarán bajo control de entidades del Estado nicaragüense. EFE/Jorge Torres

Durante su discurso, Murillo citó en varias oportunidades a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, para reforzar la postura oficial. Indicó que, en otras épocas, “personeros imperialistas le decían a la gente: si votan por el Frente Sandinista vamos a continuar la guerra”, señalando que los comicios estaban condicionados por actores internacionales.

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También evocó la figura de un exembajador estadounidense, a quien acusó de intervenir en la política nicaragüense, aunque no mencionó nombres ni fechas, y relató que lo vio “repartiendo gallinas y comida con los candidatos de ellos, de su partido, candidatos impuestos a su gusto y antojo”, según consignó 100% Noticias.

Exclusión de opositores y alcance de los comicios

En su mensaje, Murillo se refirió también a los más de 300 nicaragüenses desterrados y despojados de su nacionalidad por el régimen.

Sostuvo que “no tienen qué hacer en un proceso como ese” y agregó que las críticas de ese grupo afectan incluso a familiares que permanecen en Nicaragua.

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“De repente empiezan aquellos que no son nicaragüenses a hablar lo mismo, ofendiendo a su propio pueblo porque de ahí vienen; que no son nicaragüenses de nacionalidad ya, es cierto, pero ofenden incluso a sus propios familiares que aquí viven”, expresó.

La postura del Ejecutivo implica que las personas privadas de nacionalidad y expulsadas del país quedan excluidas de cualquier proceso electoral futuro, bajo el argumento de que solo quienes mantienen la ciudadanía pueden participar en la vida política nacional.

Rosario Murillo justificó el nuevo esquema electoral con el argumento de frenar la injerencia extranjera en Nicaragua. (EFE/Jorge Torres)

Reacciones de Estados Unidos

Las declaraciones de Murillo y la definición oficial sobre el futuro de los comicios en Nicaragua se conocieron después de la reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio señaló que las afirmaciones de Ortega “dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”.

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Añadió que Ortega y Murillo “han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas, conforme reportó 100% Noticias.

Rubio también instó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta ante el régimen nicaragüense. La interacción entre las declaraciones de ambas partes reflejó la profundidad de la distancia diplomática y política entre Managua y Washington.

El Régimen de Nicaragua mantuvo su posición de organizar los próximos comicios bajo gestión estatal y sin presencia de opositores desterrados ni actores internacionales, reafirmando el esquema de control institucional sobre los futuros procesos electorales.

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