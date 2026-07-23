Turs, el primer agente turístico digital impulsado por Inteligencia Artificial en El Salvador

Presentan Turs, una plataforma digital para centralizar la información turística del país.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La industria turística de El Salvador incorpora una nueva herramienta digital con el lanzamiento de Turs, el primer super agente turístico impulsado por Inteligencia Artificial en el país.

La plataforma, presentada oficialmente el miércoles, busca transformar la forma en que los viajeros descubren y experimentan los destinos nacionales a través de la integración de tecnología avanzada y ofertas personalizadas.

Turs ofrece un sistema que conecta a turistas con una amplia variedad de opciones, desde rutas y atractivos hasta experiencias culturales y gastronómicas. El proyecto pone un énfasis especial en la interacción directa entre visitantes y anfitriones locales, con el propósito de destacar las historias y el valor humano detrás de cada recorrido.

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El objetivo central, según los responsables de la plataforma, consiste en “mostrarle al mundo lo mejor de nuestro país” y fortalecer la reputación de El Salvador como destino turístico.

El lanzamiento de Turs representa un avance relevante para el sector turismo en un contexto de creciente digitalización global.

La plataforma integra inteligencia artificial y tecnología para conectar viajeros con destinos y experiencias locales. (Cortesía: Turs Latinoamérica)

La plataforma se describe como una oportunidad para que millones de viajeros accedan a información actualizada, asesoría personalizada y una visión auténtica de la cultura salvadoreña. Los creadores del proyecto subrayan que cada experiencia promovida por el sistema lleva el sello de quienes hacen posible la hospitalidad local.

El Salvador impulsa la transformación digital en el sector turístico

El sitio oficial de la plataforma, www.turslatam.com, ya se encuentra disponible para usuarios interesados en planificar su próxima visita a El Salvador.

Con esta iniciativa, el país busca posicionarse en el mapa internacional de innovación turística y responder a las nuevas tendencias de viaje que privilegian el acceso digital y las experiencias personalizadas.

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El evento contó con la presencia de altos funcionarios y representantes del sector turístico, quienes destacaron el avance en políticas de seguridad y la apuesta por la innovación tecnológica para fomentar el turismo nacional e internacional.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, participaron activamente en la presentación de la plataforma. Ambas funcionarias destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para fortalecer el sector y destacaron el respaldo del gobierno a la transformación digital como motor de desarrollo económico. “Esta nueva plataforma, Turs, está dando un valor agregado, que es que te ofrece una experiencia con los operadores turísticos locales en cada reservación”, expresó Valdez, citada por la Presidencia a través de su Secretaría

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La viceministra, Adriana Mira, y la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la resaltaron la colaboración interinstitucional y el apoyo gubernamental a la transformación digital en turismo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Por su parte, durante el evento, Raymond Villalta, fundador y presidente de Turs, resaltó el impacto positivo de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno en la percepción internacional del país.

“El Salvador ahora lo podemos recorrer libremente, gracias a Dios, con seguridad, hacia todos lados. Gracias por todo ese apoyo, pero pasa algo; yo creo que le pasa mucho más al extranjero, que no conocemos todas las experiencias que se pueden vivir en El Salvador; conocemos las pupusas, la playa El Tunco, El Zonte y otros lugares preciosos; el lago de Coatepeque, lago de Ilopango y cada vez más cosas que hacer en el país”, afirmó Villalta, de acuerdo con la comunicación oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

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La iniciativa busca impulsar la innovación en el sector turístico nacional. (Cortesía: Trust)

En el marco del acto, Villalta entregó un reconocimiento a la ministra de Turismo, Morena Valdez, por el reciente nombramiento de El Salvador como sede del Día Mundial del Turismo 2026.

Este logro fue celebrado como un hito sin precedentes para el país, ya que por primera vez será anfitrión de este evento internacional.

“Vamos a ser sede del Día Mundial del Turismo 2026 por primera vez en la historia de El Salvador; la verdad, me alegra ver a muchísimos actores del sector turístico de todas partes del territorio nacional”, señaló Valdez.