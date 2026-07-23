Política

Tras la firma del traspaso en la Casa Rosada, Maximiliano Pullaro puso en marcha las obras sobre la Ruta Nacional A012

La provincia informó que destinará $4.300 millones para tareas de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias

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Maximiliano Pullaro ruta Santa Fe
Maximiliano Pullaro puso en marcha las obras sobre la Ruta Nacional A012

Un día después de firmar en la Casa Rosada el convenio mediante el cual la Nación transfirió a Santa Fe la administración de la Ruta Nacional A012 por 20 años, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves el inicio de las primeras obras sobre ese corredor vial. Según informó el Gobierno provincial, los trabajos demandarán una inversión de $4.300 millones y comenzarán en la intersección con la Ruta Nacional 34.

El acto se realizó luego de que Pullaro suscribiera el miércoles el acuerdo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la provincia asuma el mantenimiento, la conservación y la ejecución de obras sobre la traza. A partir de ese convenio, Santa Fe quedó habilitada para intervenir sobre la ruta con recursos propios.

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Durante la actividad, Pullaro sostuvo que la decisión de avanzar con las obras respondió a la necesidad de resolver el estado del corredor. “Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo”, afirmó. Además, planteó que para alcanzar ese objetivo resulta necesaria la articulación entre el Estado y el sector privado “con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país”.

Maximiliano Pullaro ruta Santa Fe
Los trabajos demandarán una inversión de $4.300 millones

El gobernador también se refirió a la decisión de asumir la administración de la ruta, pese a tratarse de una infraestructura de jurisdicción nacional.

“Podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional”, expresó. Y agregó: “Entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas”.

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En otro tramo de su discurso, Pullaro sostuvo que la provincia cuenta con “un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe”. En ese marco, señaló: “Hay un Gobierno que vino a hacerse cargo y resolver en este caso un problema estructural que cuando se repare, permitirá a la producción y la logística reducir costos, producir más, generando empleo y crecimiento económico a futuro”.

Las tareas previstas en esta primera etapa incluyen trabajos de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias. De acuerdo con la información oficial, las obras estarán a cargo de la empresa Pose y se iniciarán en la intersección de la Ruta Nacional A012 con la Ruta Nacional 34. El plazo de ejecución previsto es de entre seis y siete meses.

Maximiliano Pullaro ruta Santa Fe
El plazo de ejecución previsto es de entre seis y siete meses

La provincia también informó que las intervenciones sobre el corredor se complementarán con otras obras ya proyectadas. Entre ellas figura la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Provincial 25 con la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería, y otra en la intersección con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por el Gobierno santafesino para adecuarlo y luego avanzar con la licitación.

La diputada nacional Gisela Scaglia participó de la actividad y destacó el inicio de los trabajos. “Cada vez que el gobierno provincial dice que hará una obra, cumple con los plazos y les devuelve la obra pública sin corrupción, con transparencia y de calidad, para dejar un legado de provincia grande”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, afirmó que “el 70 % de los camiones que pasan por la A012 son de otras provincias”. En ese sentido, valoró la transferencia de la administración del corredor a la provincia y señaló: “Tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar”. También agregó: “Los santafesinos somos otra gestión, somos un federalismo de acción que tomamos la ruta y pensamos a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos”.

El convenio firmado el miércoles entre la Nación y Santa Fe estableció la cesión de la administración de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años. A partir de ese acuerdo, la provincia quedó facultada para ejecutar obras, realizar tareas de mantenimiento y conservación, y administrar ese corredor vial con financiamiento propio.

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