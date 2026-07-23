El Salvador

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Diversos sectores de El Salvador sufrieron daños materiales por una serie de siniestros que involucraron viviendas, una ladrillera y una carpintería, mientras los bomberos realizaron operativos para controlar las llamas y evitar víctimas

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Tres incidentes registrados en diferentes puntos del país movilizaron a los cuerpos de emergencia, que lograron evitar tragedias personales aunque reportaron severos daños en inmuebles y comercios.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reportó en las últimas horas una serie de incendios estructurales que afectaron viviendas y comercios en distintos puntos del país, con pérdidas materiales de consideración y sin víctimas que lamentar.

Los incidentes ocurrieron ayer y hoy en horas de la madrugada, según información difundida por el organismo de emergencias.

Las autoridades detallaron que el primer siniestro se registró en dos viviendas de la Colonia La Gisela, ubicada en el distrito de El Refugio, en Ahuachapán Norte.

Equipos del Cuerpo de Bomberos lograron contener el avance de las llamas hacia estructuras cercanas y aseguraron el perímetro para evitar que el fuego se propagara.

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Horas después, un incendio de gran magnitud se desató en una ladrillera situada sobre la carretera de Sonsonate en dirección a San Salvador, a la altura del distrito de Armenia, en Sonsonate Este.

El personal de emergencias realizó maniobras para controlar y liquidar las llamas, evitando que el fuego alcanzara zonas vecinas. Según el Cuerpo de Bomberos, la rápida acción de los equipos permitió frenar la propagación, aunque las pérdidas materiales resultaron cuantiosas.

Dos bomberos enfrentaron las llamas que consumieron una ladrillería en el distrito de Armenia, Sonsonate Este (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Dos bomberos enfrentaron las llamas que consumieron una ladrillería en el distrito de Armenia, Sonsonate Este (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

El tercer incidente ocurrió también en la madrugada en una carpintería ubicada en el final de la Calle Oriental, en la colonia Milagro de La Paz, distrito de San Miguel Centro. El fuego amenazó con extenderse a estructuras aledañas, por lo que los equipos de intervención implementaron acciones coordinadas para controlar la situación. El reporte oficial indica que no hubo víctimas, pero los daños materiales afectan severamente al negocio y a las instalaciones próximas.

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A lo largo de los operativos, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador reiteró la importancia de alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier señal de incendio. En lo que va del año, los incendios estructurales han causado daños significativos en diversas zonas del país, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

Recomendaciones para prevenir incendios estructurales

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador recomienda a la ciudadanía adoptar medidas básicas para reducir el riesgo de incendios en viviendas y establecimientos comerciales. Entre las principales sugerencias destacan:

  • Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y reparar cualquier falla detectada por personal especializado.
  • Evitar sobrecargar enchufes o extensiones eléctricas, ya que el exceso de dispositivos conectados puede provocar cortocircuitos.
  • Almacenar materiales inflamables en lugares seguros, lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de menores.
  • No dejar velas, estufas, hornillas o electrodomésticos encendidos sin supervisión.
  • Mantener despejadas las salidas de emergencia y no bloquear accesos con objetos que dificulten la evacuación.
  • Capacitar a los integrantes del hogar o del negocio en el uso de extintores y en la elaboración de rutas de evacuación.
  • Reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 913 para recibir asistencia oportuna.
Bombero realizó labores de enfriamiento tras el incendio que destruyó parte de una vivienda en El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Bombero realizó labores de enfriamiento tras el incendio que destruyó parte de una vivienda en El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Por su parte, la Dirección General de Protección Civil también aconseja implementar simulacros periódicos para fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante emergencias. Según datos oficiales, una acción rápida y organizada reduce notablemente los daños y protege la vida de los ocupantes.

En todos los casos recientes, la intervención oportuna del Cuerpo de Bomberos de El Salvador evitó consecuencias mayores, ya que por fortuna no se reportaron víctimas mortales. Las autoridades reiteraron a la población la necesidad de mantener medidas de precaución permanentes y de colaborar con los cuerpos de socorro para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las comunidades.

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