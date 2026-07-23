“La economía está partida”: el análisis de Santiago Bulat sobre la actividad y por qué el dato de junio sería negativo

Santiago Bulat: "La economía esta partida"

El economista Santiago Bulat se refirió a la caída de 0,5% en la actividad en mayo y aseguró que los datos adelantados de junio no muestran una recuperación. Hacia adelante, el crédito podría ser un impulsor, aunque los niveles de morosidad actuarán como limitante.

En diálogo con Infobae en Vivo, Bulat sostuvo que la economía “está partida”: hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros que atraviesan una situación muy compleja. En ese sentido, señaló que esa diferencia también se refleja en los indicadores de confianza del consumidor.

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“Cuando uno empieza a ver qué pasa con el interior y qué pasa con Capital y el Gran Buenos Aires, se ve una diferencia muy clara. El interior está bastante mejor, con actividades ligadas al sector externo, y todo lo que es Gran Buenos Aires está muchísimo más complicado”, afirmó.

El economista de Invecq, Santiago Bulat

Respecto de la actividad económica, anticipó: “Me parece que junio va a ser un número negativo. Arrancó mal el despacho de cemento, arrancó mal el patentamiento, la recaudación de IVA dio bastante mal y el crédito no levantó. En términos generales, parece que junio tampoco va a ser un buen mes”, indicó.

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Sin embargo, aclaró que ese desempeño convive con sectores que mantienen un fuerte dinamismo. Mencionó que la energía, la minería y el agro continúan mostrando buenos resultados, impulsados por precios internacionales favorables para la carne, una cosecha récord de maíz y una mejora en algunas economías regionales, como el maní y ciertos cítricos.

En materia laboral, advirtió que desde mediados del año pasado el empleo privado formal viene cayendo mes a mes. No obstante, aclaró que la Argentina no enfrenta hoy un problema de desocupación. “Cuando comparo el número de Argentina con Chile y otros países, Argentina no tiene una crisis de desempleo. Está abajo del 8%; Chile está cerca del 9%. No es una locura”, explicó.

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Lo que sí observa es un cambio en la composición del empleo. Según describió, mientras el empleo privado formal —el que cuenta con jubilación, vacaciones y mayores derechos laborales— cae todos los meses, crecen la informalidad y el monotributo. “La gente algo remunerado está haciendo en Argentina”, afirmó, aunque remarcó que esos trabajos suelen tener ingresos menores que los del empleo formal.

Se observa un cambio en la composición del empleo (Infobae en Vivo)

“Entonces el consumo en general es más bajo porque la masa salarial en general está más baja”, sostuvo.

En esa línea, al referirse al comercio, Bulat señaló que es uno de los sectores más complicados de la economía. Agregó que los últimos datos de Scentia también muestran otro deterioro en esa actividad.

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Para Bulat, el único factor que puede evitar que la economía siga bifurcándose es una recuperación del crédito. Argumentó que, a diferencia de otros períodos, el consumo ya no recibe el impulso del gasto público mediante subsidios, controles de precios, acuerdos de precios o restricciones a aumentos tarifarios, ni tampoco a través de la obra pública.

“¿Qué es lo que te puede traccionar eso? Que la gente consuma porque tiene acceso al crédito o que haya actividad privada en el sector de la construcción”, planteó. Sin embargo, consideró que ese escenario todavía parece lejano. Si bien el inicio de nuevas licitaciones de rutas podría aportar algo de dinamismo, estimó que será un proceso gradual. “Si el crédito en pesos está muerto, el consumo no tiene tanto para aumentar”, resumió.

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Al explicar por qué el crédito no logra despegar, señaló que la morosidad sigue siendo elevada. Si bien destacó que algunos indicadores que maneja el Banco Central muestran una mejora, advirtió que muchas personas que atravesaron situaciones de incumplimiento ya quedaron fuera del sistema financiero.

“Hay mucha gente que pasó por situación irregular y ya no vuelve. Esa persona ya está en el Veraz, ya está en la base de datos del Banco Central y está fuera del sistema”, afirmó.

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Según explicó, se trata de consumidores que durante el boom de crédito de 2024 pudieron financiar la compra de bienes como una moto o una heladera, pero que ahora quedaron excluidos del sistema. Eso limitará especialmente el consumo de los sectores de menores ingresos y de los jóvenes.

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