Deportes

Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años contra una figura de Inglaterra: hora, TV y todo lo que hay que saber

El peleador argentino se subirá al octágono el próximo sábado 25 de julio. Transmite Paramount+

Guardar
Google icon
Hombre rubio con guante negro y rojo, nariz y ceja ensangrentadas, camiseta UFC en un ring. Hombre moreno tatuado con bandera argentina
Ponzinibbio vuelve al octágono de UFC

El regreso de Santiago Ponzinibbio a las Grandes Ligas de las artes marciales mixtas marca el foco de atención en la cartelera preliminar de la UFC Abu Dhabi, programada para este sábado 25 de julio en el Etihad Arena de Yas Island a partir de las 10 de la mañana (transmite Paramount+). El experimentado peleador argentino enfrentará al inglés Sam Patterson en un combate que representa mucho más que un simple cruce generacional en la división wélter. El duelo simboliza el retorno de un referente nacional tras superar una prolongada inactividad.

La última aparición oficial de El Rasta se remonta al 3 de mayo de 2025, fecha en la que perdió por nocaut técnico en el tercer asalto ante Daniel Rodríguez. Desde entonces, el argentino de 39 años debió lidiar con una lesión física que lo obligó a cancelar su regreso previsto para octubre del año pasado. Así reaparece finalmente tras un periodo de espera de un año, dos meses y 22 días, con la intención de demostrar su vigencia en el circuito internacional. El propio luchador expresó que la recuperación ha sido completa y que se encuentra en óptimas condiciones para volver a competir.“Se terminó la espera. Estamos de vuelta. Volvemos a hacer lo que más nos gusta: subirnos a la guerra. Sin miedo, sin excusas y con el mismo fuego de siempre. El trabajo ya está hecho. Ahora toca entrar al octágono, dejar el alma y demostrar, una vez más, de qué estamos hechos”, afirmó en sus redes a principios de julio.

PUBLICIDAD

Del otro lado del octágono estará Sam The Future Patterson, representante de la nueva generación británica y miembro del gimnasio Team Crossface. Nacido el 30 de abril de 1996, Patterson se presenta como una de las promesas con mayor proyección en la categoría. Su récord profesional exhibe 14 victorias, 3 derrotas y 1 empate, cifras que reflejan un perfil agresivo y un altísimo índice de finalización: ha terminado 13 de sus 14 triunfos antes del límite. Su dominio técnico se evidencia tanto en el golpeo como en la lucha de suelo, con seis nocauts y siete sumisiones en su historial, incluyendo victorias tempranas ante rivales como Yohan Lainesse y Kiefer Crosbie dentro de UFC.

Dos luchadores, Ponzinibbio y Patterson, de torso desnudo, con tatuajes. Logo UFC Fight Night, nombres, fecha 25 de julio, Abu Dabi
Ponzinibbio vs Patterson se enfrentan en UFC el próximo 25 de julio

El combate en Abu Dhabi representa para Patterson una oportunidad de reinsertarse en la senda ganadora tras haber caído por decisión unánime el pasado 21 de marzo frente al experimentado Michael Venom Page en Londres. El británico aceptó el enfrentamiento ante Ponzinibbio en corto aviso motivado por el deseo de recuperar impulso competitivo. La diferencia física también será un componente a observar, ya que Patterson mide 1,91 metros y ostenta un alcance de 78 pulgadas (198 cm), frente a los 73 pulgadas (185 cm) del argentino.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Santiago Ponzinibbio en las artes marciales mixtas lo posiciona como el máximo exponente histórico de esta disciplina en la Argentina. El luchador platense acumula un total de 31 victorias y 9 derrotas en el profesionalismo, con 17 triunfos por nocaut o nocaut técnico, lo que evidencia el poder de sus puños dentro de la jaula. En el marco de la UFC, su balance asciende a 12 victorias y 8 caídas, incluidas gestas ante oponentes de la talla de Sean Strickland, Neil Magny y Mike Perry.

A pesar de su vasta experiencia, Ponzinibbio llega al compromiso con una racha irregular y la necesidad de reencontrarse con la victoria. Su últimos dos triunfos consecutivos tuvieron lugar en 2018, cuando acumuló una racha de 7 victorias al hilo. Desde entonces, alternó resultados adversos y busca restaurar su posición en la exigente división de las 170 libras.

Por su parte, Patterson se presenta como un finalizador de elite, con una efectividad de 93% en sus victorias y una versatilidad que le permite adaptarse a múltiples estilos de pelea. Su recorrido en la promotora suma cuatro triunfos y dos derrotas, todos ante contendientes de buen nivel. El británico ve este cruce como una llave para consolidarse entre los nombres fuertes de la división.

Hora:

Argentina / Uruguay: Las preliminares (donde pelea Ponzinibbio) arrancan a las 10:00 AM. La cartelera estelar inicia a la 1:00 PM.

Chile / Paraguay: Preliminares a las 9:00 AM / Estelares a las 12:00 PM.

Colombia / Perú / Ecuador: Preliminares a las 8:00 AM / Estelares a las 11:00 AM.

México: Preliminares a las 7:00 AM / Estelares a las 10:00

TV: Paramount+

Lugar: Etihad Arena de Yas Island

Temas Relacionados

deportes-internacionalSantiago PonzinibbioUFCMMAAbu Dabi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

El conjunto argentino comenzará su camino en la competencia ante el equipo chileno en la Bombonera. Desde las 21.30, por ESPN

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

Mientras buscaba ropa vintage, un adolescente de Portland localizó por azar una chaqueta del legendario pívot que terminó subastada por una suma inesperada, revolucionando el mercado de objetos deportivos

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

El arquero surgido de Lanús quedó en el centro de la escena por un inesperado error. No obstante, las Garzas superaron 3-2 a la franquicia de Illinois

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”

El lateral izquierdo retornó a la casa familiar y estuvo con el Flaco López. “Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá”, afirmó ante sus vecinos

Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”

Arranca el Torneo Clausura 2026 con tres partidos: hora, TV, formaciones y agenda completa de la primera fecha

A partir de las 19:30, el campeón Belgrano recibirá a Rosario Central. Al unísono, Sarmiento-Argentinos en Junín. Y desde las 21:45, Defensa y Justicia-Aldosivi

Arranca el Torneo Clausura 2026 con tres partidos: hora, TV, formaciones y agenda completa de la primera fecha

MALDITOS NERDS

Xbox Game Pass suma Halo: Campaign Evolved y Beast of Reincarnation como títulos destacados

Xbox Game Pass suma Halo: Campaign Evolved y Beast of Reincarnation como títulos destacados

La nueva Resident Evil de Zach Cregger muestra su conexión directa con el videojuego en su último trailer

Jagex anuncia su ambicioso plan para convertir a RuneScape en el MMO más grande del mundo

Sauron forja el Anillo Único y oscurece la Tierra Media en la temporada 3 de Los Anillos de Poder

Las Azules regresan con Bárbara Mori y Natalia Téllez para investigar una serie de asesinatos ligados a 1968

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

Michael J. Fox desafía el pronóstico médico sobre el Parkinson y afirmó: “La actuación prolongó mi vida”

El influencer biohacker Bryan Johnson asegura haber creado un clon de sí mismo para desarrollar órganos de reemplazo

Olivia Wilde arremete contra Elon Musk y lo vincula a la cultura incel: “Parecía realmente inteligente”

Un año sin Ozzy Osbourne: Sharon recuerda al hombre detrás del “Príncipe de las Tinieblas”

INFOBAE AMÉRICA

Turs, el primer agente turístico digital impulsado por Inteligencia Artificial en El Salvador

Turs, el primer agente turístico digital impulsado por Inteligencia Artificial en El Salvador

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Nicaragua: Rosario Murillo denuncia injerencia estadounidense en elecciones pasadas y arremete contra nicaragüenses sin nacionalidad

Detectan en Costa Rica 2,103 beneficiarios fallecidos en la Junta de Protección Social, entre ellos un caso de 1984

La delincuencia juvenil se acelera en Panamá: las denuncias aumentan 23% en un año