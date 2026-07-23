Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años contra una figura de Inglaterra: hora, TV y todo lo que hay que saber

Ponzinibbio vuelve al octágono de UFC

El regreso de Santiago Ponzinibbio a las Grandes Ligas de las artes marciales mixtas marca el foco de atención en la cartelera preliminar de la UFC Abu Dhabi, programada para este sábado 25 de julio en el Etihad Arena de Yas Island a partir de las 10 de la mañana (transmite Paramount+). El experimentado peleador argentino enfrentará al inglés Sam Patterson en un combate que representa mucho más que un simple cruce generacional en la división wélter. El duelo simboliza el retorno de un referente nacional tras superar una prolongada inactividad.

La última aparición oficial de El Rasta se remonta al 3 de mayo de 2025, fecha en la que perdió por nocaut técnico en el tercer asalto ante Daniel Rodríguez. Desde entonces, el argentino de 39 años debió lidiar con una lesión física que lo obligó a cancelar su regreso previsto para octubre del año pasado. Así reaparece finalmente tras un periodo de espera de un año, dos meses y 22 días, con la intención de demostrar su vigencia en el circuito internacional. El propio luchador expresó que la recuperación ha sido completa y que se encuentra en óptimas condiciones para volver a competir.“Se terminó la espera. Estamos de vuelta. Volvemos a hacer lo que más nos gusta: subirnos a la guerra. Sin miedo, sin excusas y con el mismo fuego de siempre. El trabajo ya está hecho. Ahora toca entrar al octágono, dejar el alma y demostrar, una vez más, de qué estamos hechos”, afirmó en sus redes a principios de julio.

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Del otro lado del octágono estará Sam The Future Patterson, representante de la nueva generación británica y miembro del gimnasio Team Crossface. Nacido el 30 de abril de 1996, Patterson se presenta como una de las promesas con mayor proyección en la categoría. Su récord profesional exhibe 14 victorias, 3 derrotas y 1 empate, cifras que reflejan un perfil agresivo y un altísimo índice de finalización: ha terminado 13 de sus 14 triunfos antes del límite. Su dominio técnico se evidencia tanto en el golpeo como en la lucha de suelo, con seis nocauts y siete sumisiones en su historial, incluyendo victorias tempranas ante rivales como Yohan Lainesse y Kiefer Crosbie dentro de UFC.

Ponzinibbio vs Patterson se enfrentan en UFC el próximo 25 de julio

El combate en Abu Dhabi representa para Patterson una oportunidad de reinsertarse en la senda ganadora tras haber caído por decisión unánime el pasado 21 de marzo frente al experimentado Michael Venom Page en Londres. El británico aceptó el enfrentamiento ante Ponzinibbio en corto aviso motivado por el deseo de recuperar impulso competitivo. La diferencia física también será un componente a observar, ya que Patterson mide 1,91 metros y ostenta un alcance de 78 pulgadas (198 cm), frente a los 73 pulgadas (185 cm) del argentino.

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La trayectoria de Santiago Ponzinibbio en las artes marciales mixtas lo posiciona como el máximo exponente histórico de esta disciplina en la Argentina. El luchador platense acumula un total de 31 victorias y 9 derrotas en el profesionalismo, con 17 triunfos por nocaut o nocaut técnico, lo que evidencia el poder de sus puños dentro de la jaula. En el marco de la UFC, su balance asciende a 12 victorias y 8 caídas, incluidas gestas ante oponentes de la talla de Sean Strickland, Neil Magny y Mike Perry.

A pesar de su vasta experiencia, Ponzinibbio llega al compromiso con una racha irregular y la necesidad de reencontrarse con la victoria. Su últimos dos triunfos consecutivos tuvieron lugar en 2018, cuando acumuló una racha de 7 victorias al hilo. Desde entonces, alternó resultados adversos y busca restaurar su posición en la exigente división de las 170 libras.

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Por su parte, Patterson se presenta como un finalizador de elite, con una efectividad de 93% en sus victorias y una versatilidad que le permite adaptarse a múltiples estilos de pelea. Su recorrido en la promotora suma cuatro triunfos y dos derrotas, todos ante contendientes de buen nivel. El británico ve este cruce como una llave para consolidarse entre los nombres fuertes de la división.

Hora:

Argentina / Uruguay: Las preliminares (donde pelea Ponzinibbio) arrancan a las 10:00 AM. La cartelera estelar inicia a la 1:00 PM.

Chile / Paraguay: Preliminares a las 9:00 AM / Estelares a las 12:00 PM.

Colombia / Perú / Ecuador: Preliminares a las 8:00 AM / Estelares a las 11:00 AM.

México: Preliminares a las 7:00 AM / Estelares a las 10:00

TV: Paramount+

Lugar: Etihad Arena de Yas Island