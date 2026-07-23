La gremial de transporte advierte al gobierno que el alza del diésel puede encarecer el pasaje y los fletes

Un grupo de transportistas guatemaltecos se concentra en una calle urbana con vehículos, mientras uno de ellos exhibe un periódico que anuncia un posible aumento de precios por el diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gremial de transporte extraurbano y las cámaras del transporte urbano de Guatemala advirtieron al gobierno de Bernardo Arévalo que el alza del diésel puede derivar en un aumento del pasaje y de los fletes si no se adoptan medidas para contener su impacto local, en un escenario marcado por la suba internacional de los combustibles a raíz de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, presidida por Carlos Vides, sostuvo en conferencia de prensa que el incremento acelerado de los combustibles, en especial del diésel, golpea de manera directa la prestación de sus servicios. El sector afirmó que ya no puede seguir absorbiendo el aumento de costos y dejó planteada una disyuntiva: subir el pasaje o dejar de prestar el servicio.

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“Las empresas ya no pueden seguir absorbiendo el costo. O sube el pasaje o se deja de prestar el servicio”, señaló la gremial. También remarcó que cada quetzal de aumento en el diésel encarece los fletes y termina repercutiendo en el costo de la canasta básica.

La presión ya salió de los comunicados y llegó a las calles. El martes 21 de julio, un grupo de taxistas bloqueó la calzada Roosevelt, a la altura del kilómetro 15 y en ambos sentidos, en protesta por el encarecimiento de los combustibles, una acción que paralizó de forma temporal el ingreso y la salida de la Ciudad de Guatemala.

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Fotografía de archivo para ilustrar: La suba del diésel en Guatemala puso en riesgo un aumento del pasaje y de los fletes si el gobierno de Bernardo Arévalo no adopta medidas (Gretexpa Guatemala)

El diésel subió Q1,96 por galón en una semana en el mercado local

Según el Ministerio de Energía y Minas, entre el 13 y el 20 de julio la gasolina superior subió 50 centavos de quetzal por galón, la regular aumentó 49 centavos y el diésel registró un alza de Q1,96 por galón. El lunes 20 de julio, los precios promedio en autoservicio se ubicaron en Q39,56 para la gasolina superior, Q38,56 para la regular y Q39,54 para el diésel.

El monitoreo oficial agregó que en algunas estaciones los precios superaron esas referencias. De acuerdo con datos reportados por medios locales, la gasolina superior llegó a Q41,09 por galón, la regular a Q40,09 y el diésel a Q42,29.

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El Ministerio de Energía y Minas atribuyó la suba a las tensiones geopolíticas vinculadas al conflicto entre Washington y Teherán. A través de la Agencia Guatemalteca de Noticias, la cartera explicó que los riesgos para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del suministro global de petróleo, elevaron la incertidumbre sobre el abastecimiento y empujaron las cotizaciones internacionales.

De acuerdo con el ministerio, Guatemala importa el 100% de sus combustibles, por lo que las variaciones externas inciden de forma directa en los precios internos. A esa dependencia se suman los fletes y seguros marítimos, los costos de importación y logística, el tipo de cambio y los impuestos.

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En el mercado internacional, el barril de Brent subió cerca de 3% el domingo 20 de julio y se ubicó en torno a USD 90,78, mientras el West Texas Intermediate de Estados Unidos escaló a USD 84,85 por barril. Ese mismo día, la gasolina regular en territorio estadounidense superó los USD 4 por galón, según cifras de la American Automobile Association.

Las cámaras del transporte pidieron diálogo y una compensación temporal

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte enviaron una carta abierta al presidente César Bernardo Arévalo de León para advertir que el alza sostenida del diésel colocó al transporte público en una situación financiera “extremadamente delicada”. La misiva describe una presión acumulada sobre los operadores de la Ciudad de Guatemala y Mixco por el encarecimiento del combustible, los repuestos, los lubricantes, las llantas y el mantenimiento.

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“Hemos continuado prestando el servicio todos los días, absorbiendo costos que ya no es posible seguir sosteniendo”, señalaron las juntas directivas de ambas cámaras en la carta. El documento agregó que ese esfuerzo se mantuvo para garantizar la movilidad de miles de guatemaltecos.

Gretexpa reclamó, además, un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo para adoptar medidas preventivas. Entre sus pedidos incluyó controles de la Dirección de Atención al Consumidor para sancionar a estaciones que eleven precios por encima de lo que marca el mercado internacional, una mesa técnica con los ministerios de Energía y Minas y de Economía, y un plan de ahorro energético con horarios escalonados y rutas más eficientes para reducir el consumo de combustibles.

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La gremial advirtió que, si no se toman medidas, el pasaje y los fletes aumentarán hasta 20%. Según recogió Fortune, las proyecciones de CME Group anticipan un alza aproximada de 1,5% en los futuros del crudo durante los próximos tres meses y no prevén una caída a 70 dólares por barril antes de diciembre de 2027.