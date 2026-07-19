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Muriel López Benítez celebró su cumpleaños a horas de la final: la romántica dedicatoria de Lisandro Martínez

Mientras celebraba su cumpleaños en Estados Unidos, la influencer recibió un posteo lleno de ternura del defensor argentino

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Muriel López Benítez celebró su cumpleaños en Estados Unidos a horas de la final con España y compartió el día con sus seguidores (Instagram)
Muriel López Benítez celebró su cumpleaños en Estados Unidos a horas de la final con España y compartió el día con sus seguidores (Instagram)

Entre emotivos recuerdos y sensibles fotos, Muriel López Benítez celebró su cumpleaños en Estados Unidos a horas de la final con España. En ese marco, Lisandro Martínez, su pareja, realizó un romántico posteo en el que le dedicó unas tiernas palabras de amor, provocando la ternura de todos los hinchas de la Scaloneta.

En la primera de sus stories, Muriel mostró cómo empezó su día. Con una selfie, en la que se tapaba la cara con un ramo de flores rosas, la influencer mostraba la emoción de este día. A sus espaldas, una serie de globos rojos y fucsias, con forma de corazón, destacaban en la habitación. Así las cosas, López Benítez compartió con sus más de 347 mil seguidores las mensajes de cariño que recibió de amigos y familiares.

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Como era de esperar, luego llegó el turno de su pareja, el defensor de la Selección Argentina, Lisandro Martínez. A través de un carrete, el cual comenzaba con una foto de ellos abrazados en el estadio, el jugador escribió: “Hoy cumple años el amor de mi vida. Seguí brillando como lo hacés cada día, con esa luz tan pura y tan real que ilumina todo a tu alrededor”.

En el resto de su dedicatoria, Martínez hizo hincapié en las características que más lo atraparon de su pareja: “Me enamoré de tu sonrisa, de tu energía, de tu sencillez, de tu amabilidad, de la paz que me das, de tu alegría, de tu amor, de tu carisma, de tu humildad, de tus besos, de tus abrazos y, sobre todo, de ese corazón inmenso que tenés. Gracias por elegirme, por acompañarme y por ser mi familia. Te amo con todo mi ser”.

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Poco después, ella respondió: “Mi amor, sabes cómo llegar a mi corazón siempre y te lo agradezco tanto. Que privilegio pasar por esta vida y conectar tan profundamente con vos, cada experiencia que vivimos juntos es transformadora. Gracias. Te amo infinitamente”.

Thelma Fardín, Flor Torrente, Carola Reyna y Rio Ferdinand reaccionaron a la publicación de Lisandro Martínez con saludos y mensajes de apoyo
Thelma Fardín, Flor Torrente, Carola Reyna y Rio Ferdinand reaccionaron a la publicación de Lisandro Martínez con saludos y mensajes de apoyo

Hubo más comentarios de figuras que aparecieron en la publicación. Thelma Fardín, por ejemplo, escribió: “¡En esta casa somos fans de esta pareja! Gracias a los dos por tantas alegrías a la gente. Feliz cumple”. Por su parte, Flor Torrente, Carola Reyna e incluso el histórico defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, dejaron sus emojis de corazones rojos, en muestra de apoyo a la pareja.

Recientemente, después del partido de la selección contra Cabo Verde, el central habló sobre su vida personal. Allí, confesó que estuvo cerca de abandonar el fútbol profesional tras su última lesión, pero el respaldo de su entorno lo llevó a seguir adelante. “Si te digo la verdad, el primer mes me pasó eso de que ya no, no quería sufrir más, ¿viste? Porque ya me habían pasado otras lesiones en el pie cuando me lesioné el quinto metatarsiano, pero esta la verdad que fue la peor, la peor de todas. Estuve muy en el piso, pero también después nace mi hija y ahí como que se me equilibró todo. La vi cómo dio luz a mi mujer también, el esfuerzo que hizo y dije yo: ‘Cómo no voy a seguir luchando ahora‘“.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez sentados en un estadio. Él viste camiseta de Argentina, tiene una medalla dorada. Ella lleva camiseta de Argentina y sonríe. Público de fondo
Lisandro Martínez reveló que pensó en dejar el fútbol profesional tras una lesión, pero el apoyo de su entorno y el nacimiento de su hija lo impulsaron a seguir

En mayo de este año el defensor de la selección argentina y Manchester United abrió su corazón al referirse a Muriel López Benítez. “Para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”, expresó en diálogo con el Pollo Álvarez. “Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crié más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como una debilidad llorar. Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan. Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara: te amo, te quiero, lo que fuese. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado".

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