Carmen de Areco: un micro cayó de un puente en la ruta 7 y hay varios heridos

Así terminó el micro accidentado en Carmen de Areco

La Ruta Nacional Nº7, en el kilómetro 135, a la altura de la localidad de Carmen de Areco, fue escenario esta madrugada de un violento accidente en el que un micro con al menos 20 pasajeros cayó de un puente que atraviesa el Arroyo La Guardia.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los pasajeros fueron retirados del micro sin que se reportaran muertos. Los heridos fueron llevados al hospital local de Areco. Los pasajeros fueron retirados del vehículo y recibieron asistencia inmediata por parte de los bomberos voluntarios y personal policial. Las tareas de rescate y evacuación se desarrollaron en coordinación con la Policía Vial de San Andrés de Giles y el equipo de Corredores Viales.

PUBLICIDAD

El micro luego del accidente en la Ruta Nacional Nº7

El tránsito en la zona permanece cortado para facilitar las labores de emergencia y remoción del micro. Las autoridades trabajan en el lugar para restablecer la circulación y determinar las causas del accidente, que aún se encuentran bajo investigación, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero, en diálogo con el canal TN, las fuertes ráfagas de viento que golpean la zona, en medio de la tormenta que azota a gran parte de la provincia de Buenos Aires, hicieron que el vehículo perdiera el control.

PUBLICIDAD

Además, reveló que uno de los choferes saltó del ómnibus mientras estaba en movimiento y que aparentemente está desaparecido.

El rescate de los heridos

El micro, perteneciente a la empresa Vía TAC, viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, hacia Buenos Aires. El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Moreno. El vuelco ocurrió en un puente sobre la ruta, desde donde el micro cayó algunos metros.

PUBLICIDAD

Entre los heridos hay un bebé, que ya fue atendido y derivado a un hospital de Carmen de Areco. Los servicios de emergencia, bomberos locales y médicos trabajan en el lugar.

“Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente. Hay gente que en este momento está siendo atendida. Rescataron a una persona. Estamos heridos, estamos yendo a Carmen de Areco, al hospital”, dijo Maximiliano, uno de los pasajeros al mismo canal de noticias.

PUBLICIDAD

Trabajó también la Policía de la provincia de Buenos Aires

“Había una persona atrapada y aparentemente cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó saltar. Intentó abrir la puerta lateral en marcha e intentó saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue justamente el que me contó esto”, comentó Maximiliano a TN.

El testigo aseguró que eran unas 20 personas, la mayoría de las provincias de Córdoba y San Luis, y que, en su caso, viajaba desde Laboulaye a Buenos Aires. “Un niño que fue atendido, un bebé“, añadió. En ese sentido, agregó: “Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto”.

PUBLICIDAD