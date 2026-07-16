Las exportaciones de café brasileño cayeron un 15,7% en el último año

Durante la cosecha 2025-26, Brasil exportó 38,46 millones de sacos de 60 kilos de café, lo que representa una baja del 15,7% respecto al ciclo anterior. Esta disminución se atribuyó a una menor disponibilidad del grano, inconvenientes logísticos en los puertos y al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, según informó la patronal del sector.

A pesar de la caída en el volumen, los ingresos por exportaciones descendieron solo un 1%, alcanzando 14.595 millones de dólares, la segunda mayor cifra histórica tras el récord del ciclo precedente, según el Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé).

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En junio, último mes del año cafetero, el país exportó 3,06 millones de sacos, un 16,9% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, la facturación disminuyó en un 6%, situándose en 972,8 millones de dólares.

Durante el primer semestre de 2026, los embarques totalizaron 17,83 millones de sacos, un 8,3% menos que en igual periodo de 2025. Los ingresos también retrocedieron un 13,3%, hasta los 6.534 millones de dólares.

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Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil (AP Foto/Andre Penner)

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, señaló que la reducción de las exportaciones era previsible tras el récord de 2024, que disminuyó considerablemente las existencias del grano en el país, sumado a condiciones climáticas adversas que afectaron la cosecha de 2025.

A esto se añadieron dificultades logísticas en los principales puertos brasileños, que ocasionaron retrasos y la imposibilidad de exportar cientos de miles de sacos, generando costos extra para las empresas, según el directivo.

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El arancel del 50% impuesto por Estados Unidos durante casi cuatro meses al café brasileño provocó una reducción del 54,9% en las exportaciones a ese mercado entre agosto y noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque la mayoría de estos gravámenes fueron eliminados posteriormente, el café soluble sigue sujeto a la tarifa, mientras persiste la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump.

Como consecuencia, Alemania superó por primera vez a Estados Unidos como principal destino del café brasileño desde la cosecha 2009-10, con 5,19 millones de sacos importados, equivalentes al 13,5% del total anual exportado.

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Estados Unidos se ubicó en segundo lugar, con 4,24 millones de sacos —un 43,2% menos que la temporada anterior— seguido por Italia, Bélgica y Japón.

El café arábica representó el 76,7% de las exportaciones, con 29,5 millones de sacos; el café de tipo canéfora, 5,03 millones; y el café soluble, 3,87 millones de sacos.

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