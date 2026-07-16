Nicaragua

La historia detrás de la mujer indultada por el régimen de Nicaragua que cometió un asesinato en Masachapa

La agresora tenía una pena vigente hasta 2028, pero salió tras medidas presidenciales y acumulaba más expedientes judiciales previos, según DESPACHO 505.

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Ilustración: mujer en calle, otra mujer tras barrotes rotos, pergamino "INDULTO" desde Casa Presidencial con siluetas en ventana.
Darling Mejía salió libre el 21 de diciembre de 2023 tras un indulto masivo, después de pasar menos de diez meses en prisión por robo agravado./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruth de los Ángeles Muñoz Bermúdez fue asesinada la madrugada del 26 de noviembre de 2025 en Masachapa por Darling Carolina Mejía Mojica, una mujer que debía seguir presa hasta 2028 por robo agravado y que estaba en libertad tras recibir indultos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El caso reavivó el temor por las excarcelaciones masivas, en un año en que otros 2,000 reos comunes saldrán de prisión el 17 de julio y el total de liberados llegará a 6,400.

Según DESPACHO 505, la agresora tenía 37 años y arrastraba un historial de condenas por robos con violencia, un intento de homicidio y otros procesos penales en los que también resultó beneficiada por indultos presidenciales. En la última década, el régimen ha excarcelado al menos a 60,864 reos comunes y la estimación oficial sitúa la reincidencia en 7.18%.

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La muerte de Muñoz ocurrió frente al campo deportivo de Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur. Una amiga de la víctima dijo al medio que “ese crimen se pudo evitar. Darling debía estar presa y no caminando por las calles”.

Ese dato resume el núcleo del caso: cuando mató a Ruth, Mejía no debía estar libre. Cumplía en los papeles una condena de cinco años de prisión por un robo agravado cometido en febrero de 2023 junto a Osiris Irigoyen Aguirre, con vencimiento fijado para el 26 de febrero de 2028.

La sentencia de la jueza Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua Nancy del Carmen Aguirre estableció que ambos (Mejía e Irigoyen) interceptaron a un hombre frente a la iglesia católica de Masachapa, lo intimidaron con un cuchillo y le robaron un reloj y una cadena. Aun así, Mejía pasó menos de diez meses en prisión: el 21 de diciembre de 2023 fue incluida en uno de los indultos masivos otorgados por el régimen.

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En la última década, el régimen de Ortega y Murillo acumula 60,864 excarcelaciones y una reincidencia oficial de 7.18%./ (DESPACHO 505)
En la última década, el régimen de Ortega y Murillo acumula 60,864 excarcelaciones y una reincidencia oficial de 7.18%./ (DESPACHO 505)

Ese no fue su primer beneficio. De acuerdo con DESPACHO 505, registros judiciales revisados por la publicación muestran que ya había recibido otro indulto en abril de 2020, pese a que meses antes, el 27 de septiembre de 2019, había sido condenada a tres años de cárcel por un robo con violencia contra una adolescente de 16 años y una joven de 20 que visitaban las playas de Masachapa.

La sentencia 221-2019, también dictada por la jueza Nancy del Carmen Aguirre, señala que las intimidó con un puñal para quitarles una cadena y un reloj. Esa pena vencía el 21 de abril de 2022, pero fue liberada el 8 de abril de 2020 sin haber cumplido siquiera un año de prisión.

Los expedientes judiciales también registran un caso por homicidio en grado de tentativa. El 12 de noviembre de 2020 atacó con un pedazo de vidrio a Jimmy René López Quintanilla y lo hirió en el cuello en el parque de Masachapa.

Por ese hecho, el entonces juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua Luden Martín Quiroz la condenó el 28 de enero de 2021 a tres años de prisión y fijó el final de la pena para noviembre de 2023. La condenada volvió a recuperar la libertad antes de cumplirla gracias a otro indulto presidencial.

A ese historial se suma un proceso por robo agravado que tramitaba el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. En ese expediente también fue beneficiada con un indulto el 13 de abril de 2020, cuando el caso todavía no había llegado a juicio.

La nueva condena por el homicidio de Ruth vence en 2036

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberará a otros 2,000 reos este 17 de julio por la celebración del "Día de la Alegría"./ (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Durante el juicio por la muerte de Ruth, Mejía confesó el crimen. La sentencia estableció que el ataque ocurrió después de que la víctima se acercó a un grupo de cuatro hombres que consumían licor y llamó a uno de ellos, una acción que provocó la reacción de la acusada, quien la atacó con un arma blanca.

El 3 de febrero de este año, el juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua Jeancarlos Fernández la condenó a 10 años y seis meses de prisión por homicidio. La resolución fijó que deberá permanecer encarcelada hasta el 25 de mayo de 2036.

La preocupación en Masachapa no se limita al pasado judicial de la agresora. Entre familiares y habitantes del municipio persiste el temor de que vuelva a salir antes de tiempo, como ya ocurrió tras los sucesivos indultos concedidos por Ortega y Murillo.

El contexto amplía esa inquietud. Este 17 de julio, el régimen liberará a otros 2,000 reos por el “Día de la Alegría”, una efeméride sandinista, y en 2024 ya había roto un récord con 9,900 presos comunes liberados en seis tandas masivas, según informó DESPACHO 505.

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