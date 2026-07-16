La República Dominicana inicia con la Universidad de Texas en Austin una evaluación del potencial de hidrocarburos en Azua

Geólogos de la Universidad de Texas en Austin y del Ministerio de Energía y Minas iniciaron una investigación en la cuenca de Azua para evaluar el potencial de petróleo y gas en República Dominicana./ (Gobierno de la República Dominicana)

Geólogos de la Universidad de Texas en Austin, junto a equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, iniciaron recientemente un proyecto de investigación en la cuenca de Azua para analizar su potencial en hidrocarburos. El objetivo central es determinar si la zona cuenta con reservas estratégicas de petróleo y gas susceptibles de explotación futura.

De acuerdo con información oficial, la misión reunió a especialistas estadounidenses y dominicanos para realizar un reconocimiento geológico sobre el terreno y tomar muestras de las formaciones rocosas predominantes.

La exploración, detalló el Gobierno de República Dominicana, incluyó visitas a la cantera de la empresa Cementos Santo Domingo y a catorce puntos geológicos clave, entre los que se destacan las formaciones Trinchera, Sombrerito, Jura, Ventura y Ocoa. Los geólogos examinaron las características litológicas de cada formación, recolectando muestras para investigar su porosidad, tamaño y composición. Según datos oficiales, la intención es evaluar si los procesos naturales que han afectado estas rocas favorecen la acumulación de hidrocarburos.

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La delegación de la Universidad de Texas en Austin estuvo liderada por Mark Shustery, jefe de la División de Investigación Energética, y Emilio Núñez, director del Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas. Ambos presentaron al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, los fundamentos metodológicos de la “Evaluación Regional del Potencial Energético en Cuencas Sedimentarias Terrestres y Marinas, República Dominicana y Mar Caribe Adyacente”. El recorrido contó con la coordinación de la geóloga Gelsa Pérez, responsable del Departamento de Promoción de Hidrocarburos, así como con la participación de técnicos del Instituto Geológico Nacional (IGN).

La exploración incluyó catorce puntos geológicos y la cantera de Cementos Santo Domingo para analizar formaciones como Trinchera, Sombrerito, Jura, Ventura y Ocoa./ (Gobierno de República Dominicana)

Uno de los focos de mayor interés para los investigadores fueron los pozos Maleno, perforados originalmente por la desaparecida Compañía Petrolera Dominicana en la década de 1930. En ese sector existen afloramientos de crudo que han sido objeto de estudios previos para determinar su viabilidad comercial. Según registros ministeriales, se trata de una de las zonas históricamente consideradas con mayor potencial petrolero en el país.

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El convenio entre la Universidad de Texas en Austin y el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), busca robustecer la base de datos técnica nacional para el sector de hidrocarburos. El Buró de Economía Geológica (BEG) de la universidad estadounidense, uno de los centros de investigación más antiguos en el análisis de recursos minerales y energéticos de Estados Unidos, estará a cargo del estudio. El acuerdo contempla el intercambio de información técnica, el desarrollo de capacidades locales y la elaboración de reportes que puedan servir de base para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Según cifras del Gobierno de República Dominicana, el país posee una diversidad mineral considerable. Entre los recursos más importantes se encuentran el oro, la plata, el níquel, la bauxita, el ferroníquel, así como calizas y otros minerales industriales. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas, la mina Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, es una de las principales productoras de oro y plata de América Latina, y representa una fuente significativa de ingresos y empleo para el país. Además, existen yacimientos de ámbar y larimar, piedras semipreciosas de importancia para la industria local de joyería.

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La explotación de estos recursos ha contribuido al desarrollo de la economía dominicana y ha permitido inversiones en infraestructura y programas sociales. Según el Ministerio de Energía y Minas, el sector minero representó cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, con exportaciones por más de 2,500 millones de dólares.

Los especialistas recolectaron muestras rocosas para estudiar la porosidad, el tamaño y la composición de las formaciones vinculadas al potencial de hidrocarburos./ (Gobierno de República Dominicana)

El gobierno impulsa actualmente nuevas estrategias para diversificar la matriz energética, fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos y fomentar la investigación en áreas como la cuenca de Azua, donde la colaboración internacional y la transferencia tecnológica se consideran claves para un desarrollo sostenible.

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La investigación conjunta entre la Universidad de Texas en Austin y el Gobierno dominicano marca un nuevo capítulo en el estudio de los recursos energéticos del país. El resultado de estas exploraciones podría definir futuras inversiones y el desarrollo de nuevas áreas productivas para la economía nacional.