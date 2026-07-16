El trasfondo de la vuelta de la selección argentina al país: la posibilidad del saludo en Casa Rosada y los operativos que se diseñan

Los integrantes de la selección Argentina, con Messi a la cabeza, desfilan por las calles arriba de un micro tras ganar el Mundial de Qatar (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

La selección argentina regresará la semana que viene al país y será recibida por cientos de miles de hinchas que celebrarán el camino que se hizo a lo largo de todo el Mundial. Sea cual sea el resultado. Es un escenario que las autoridades del Gobierno ya tenían en cuenta desde hace tiempo, pero más desde que la Scaloneta pasó a semifinales, ya que estaba asegurado un octavo partido.

En ese marco, el presidente Javier Milei dejó en claro que buscará generar todas las condiciones para que el combinado nacional tenga la opción de visitar la Casa Rosada y saludar a los hinchas argentinos desde el balcón que da hacia Plaza de Mayo, sin que haya presencia de funcionarios políticos.

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“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, sentenció esta mañana en diálogo con El Observador, y advirtió que sería “miserable” intentar utilizar un eventual triunfo de la Selección Argentina con fines partidarios.

La Selección Argentina fue recibida por las autoridades de facto cuando ganó la Copa Mundial de 1978 y por Raúl Alfonsín cuando lograron la misma gesta en 1986. Más en tiempo reciente, Cristina Kirchner también acogió a la camada del Mundial de 2014 cuando salieron en segundo lugar luego de perder la final con Alemania.

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Efectivos policiales y de seguridad custodiaron la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, durante los preparativos para el Tedeum 2026

Milei recibió al único medallista olímpico de París 2024, el rider José “Maligno” Torres. Se sacaron fotos juntos en el despacho presidencial y estuvo con él saludando a las personas que pasaban por la Plaza de Mayo. Pero decidió que para este caso había más en juego. Pesó mucho lo acontecido durante la presidencia de Alberto Fernández.

En ese entonces, el manejo que hubo para la recepción de la Selección campeona del Mundo en Qatar fue, por demás, desprolija, y el plantel liderado por Lionel Messi decidió que no quería que una foto fuera utilizada para levantar una administración nacional que venía capa caída por los altos índices de inflación y la crisis política interna.

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El operativo por la Selección

El Presidente ya dio la orden expresa de que la Casa Rosada quede totalmente desocupada si es que la Selección va al edificio. Es un pedido que maneja personalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su órbita el control de Casa Militar, la fuerza que maneja la custodia presidencial y de los edificios como la Rosada.

“Si quieren ir al balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible y está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores que tanta alegría ha dado a los argentinos”, marcó Milei.

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El Presidente también informó que están diseñando los mecanismos de seguridad ante todas las alternativas “para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar.”

Fuentes del Gobierno Nacional comentaron que ya hubo contactos con autoridades de las administraciones de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La Selección puede llegar al Aeropuerto de Ezeiza -como sucedió en 2022- o a Aeroparque. Es algo que no está definido. En el primer caso, se debería esperar una coordinación tripartita si es que la delegación decide hacer una caravana o saludar a la gente en las calles.

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Javier Milei junto a Alejandra Monteoliva

“Hay diálogo con Nación, pero no hay ninguna propuesta sólida”, comentaron fuentes inobjetables del Gobierno de la Ciudad. En tanto, un importante funcionario de la Casa Rosada reconoció que están diagramados varios operativos hipotéticos, pero que “no hay novedades” de que se le vaya a presentar a la AFA estos informes.

Quien está trabajando sobre esa cuestión es la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que según reveló el Presidente “está preparando un operativo especial por los festejos”.

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Mientras tanto, en la Asociación del Fútbol Argentino no tuvieron contacto con emisarios de Nación por el momento. Desde el Gobierno es algo que se van a encargar desde áreas como Secretaría General de la Presidencia -para comentarles que pueden ir a la Casa Rosada- como el Ministerio de Seguridad Nacional -para diagramar una ruta segura para la vuelta a la Argentina-. Hasta ahora, no se buscaron ni de un lado ni del otro. Esto podría desbloquearse con la cercanía de la final del Mundial. En tanto, la Secretaría de Deportes no tiene contactos con la AFA. “Ellos se manejan de manera autónoma”, aseguran.

Una fuente del Gobierno familiarizada con el tema tiene la sensación de la Selección no va a saludar desde la Casa Rosada. Esto, claro está, no es un motivo para descartar que pueda suceder. Otro funcionario que está involucrado de manera directa con el tema, marcó: “La relación con el Chiqui no es la mejor, pero creo que esta vez las cosas se hicieron de manera mucho más prolija y no debería haber ningún problema para que suceda. Se sabe que no hay mejores lugares que la Plaza de Mayo para que se pueda festejar, sea el escenario que sea”.

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Como trasfondo de todo, la Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. en la causa por retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos. El dirigente está embargado por 350 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país -está de viaje por el Mundial con permiso judicial-. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. La AFA como persona jurídica también quedó con procesamiento firme.