El Salvador

Pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador

El fallo, divulgado por la Fiscalía General de la República, estableció que Víctor Manuel Cisneros y Wendy Saraí Carias entraron a una casa para sustraer 84,000 dólares y luego ordenaron la muerte del dueño

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Pies de persona con calcetines blancos y sandalias blancas estilo crocs, esposados con grilletes metálicos y una cadena, sobre un suelo claro.
Se observan los pies de una persona esposados con grilletes metálicos y una cadena, llevando calcetines blancos y sandalias tipo crocs, simbolizando una situación de detención o restricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras ser encontrados culpables de ingresar a una vivienda para robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador Centro, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), por este mismo caso se condenó a otras dos personas a 10 años de cárcel.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron reconstruir los hechos ocurridos en la colonia América, al centro de San Salvador. De acuerdo con los reportes oficiales, Víctor Manuel Cisneros y Wendy Saraí Carias planificaron el robo de una suma considerable de dinero en la residencia de la víctima. El caso se remonta a agosto de 2023, cuando ambos ingresaron a la vivienda con la intención de apropiarse de 84,000 dólares.

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El delito no solo involucró a los dos adultos. Según las autoridades, Cisneros y Carias contaron con la colaboración de otro adulto y un adolescentes, uno de ellos menor de edad, quienes participaron en la planificación y ejecución del hurto. Tras el robo, la víctima se percató de la sustracción del dinero e interpuso la denuncia ante la FGR, señalando directamente al adolescente participante.

Una pareja fue condenada a 78 años de cárcel por robo y homicidio agravado en San Salvador Centro. (Foto cortesía FGR)
Una pareja fue condenada a 78 años de cárcel por robo y homicidio agravado en San Salvador Centro. (Foto cortesía FGR)

La denuncia generó preocupación entre los implicados. Las investigaciones de la FGR y la PNC revelaron que, al enterarse de la acusación, Cisneros solicitó la colaboración de Carias y de los adolescentes para eliminar a la víctima. Los primeros intentos de homicidio incluyeron un intento de envenenamiento y un ataque con arma blanca, que solo logró herir la pierna de la víctima.

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El desenlace fatal ocurrió el 18 de enero de 2024. Según los hallazgos oficiales, un adolescente de 17 años interceptó a la víctima y le disparó en la cabeza, provocando su muerte inmediata. Tras el homicidio, Cisneros, Carias y sus cómplices trasladaron el cuerpo en el baúl del vehículo de la víctima hasta el sector conocido como Lomas de Valibrera, sobre la calle principal del cantón Piedra Azul, en el distrito San Rafael Oriente del municipio San Miguel Oeste. En ese lugar, los implicados prendieron fuego al automóvil con el cadáver en su interior, en un intento por destruir la evidencia.

El cuerpo calcinado fue localizado por las autoridades la mañana del 19 de enero de 2024. La Fiscalía y la Policía confirmaron que el homicidio fue el resultado de una serie de reuniones y acuerdos previos entre los participantes, quienes habían coordinado minuciosamente tanto el robo como el posterior asesinato.

La caída del dólar en Colombia acumuló $508,21 en 2026 y consolidó una de las mayores apreciaciones del peso colombiano en el siglo XXI - crédito Colprensa
Las investigaciones revelaron que antes del homicidio hubo un intento de envenenamiento y un ataque con arma blanca contra la víctima. crédito Colprensa

La estructura criminal, liderada por Víctor Manuel Cisneros, operó en diferentes etapas. Primero, se dedicó a planear y ejecutar el hurto de la suma de dinero, posteriormente, al percibir el riesgo de ser descubiertos, organizó el asesinato.

El reporte fiscal establece que José Noel Córdova Guerra y Elizabeth Mayrene Iraheta, ayudaron a limpiar la escena del crimen.

Durante el proceso judicial, la FGR presentó pruebas que establecieron la responsabilidad de los acusados en los delitos de robo agravado, homicidio agravado y ocultamiento de cadáver. El fallo condenatorio consideró la gravedad de los hechos y la participación de menores en las acciones criminales.

La sentencia de 78 años de prisión para Cisneros y Carias marca uno de los casos más severos registrados en la región en materia de homicidio vinculado a robo. Las autoridades recalcaron que la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil fue determinante para esclarecer el caso, identificar a todos los participantes y lograr una condena ejemplar.

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