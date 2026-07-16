El particular posteo de Messi que enciende la ilusión de Argentina en el Mundial: ¿cábala o increíble coincidencia con Qatar 2022

El posteo de Messi tras la semifinal ante Inglaterra

Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram, tras la victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un mensaje que resultó ser una réplica exacta del que había difundido el 13 de diciembre de 2022, después del triunfo frente a Croacia que clasificó a La Scaloneta a la final de Qatar 2022 frente a Francia.

"¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!”, escribió el capitán en su red social, junto a una serie de imágenes del partido ante los ingleses. La publicación se llenó de reacciones en minutos.

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Fueron los propios usuarios quienes repararon en la coincidencia: el texto era idéntico, palabra por palabra, al que Messi había publicado aquella noche en Lusail, cuando un gol de penal suyo y un doblete de Julián Álvarez sellaron el 3-0 sobre los croatas. La repetición del mensaje, lejos de pasar inadvertida, generó la lectura inmediata de que se trata de una cábala del jugador de 39 años, que busca su segunda Copa del Mundo, en lo que será su tercera final tras la mencionada en Qatar y la de Brasil 2014 en el Maracaná, que terminó en derrota de la selección argentina frente a Alemania.

El posteo en Qatar 2022

Tras el partido en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Messi recorrió la zona mixta y habló con varios medios. El rosarino también repasó el recorrido del equipo desde 2019. “Todo lo que viví con este grupo desde que volví en la Copa América 2019 fue algo inexplicable e impensado. Lo disfruté muchísimo todo este tiempo, más allá de todos los logros que conseguimos. Convivir con ellos, el día a día, competir con ellos... Fue un proceso muy lindo, y le dimos muchas alegrías a la gente”, afirmó.

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Sobre el desarrollo del partido ante Inglaterra, analizó la lógica del equipo para sobreponerse al gol en contra: “Hicimos lo que venimos haciendo hace muchos años. Este equipo tiene un juego muy fluido y tiene paciencia, sabe leer los momentos del partido. Manejamos el partido desde el principio, más allá de que en el primer tiempo no tuvimos situaciones claras, teníamos el control del juego. Y cuando nos hicieron el gol, jugamos aún mejor, tuvimos mucha paciencia, lo intentamos por adentro, por afuera, tuvimos dos tiros en los palos y las situaciones que sacó el arquero. Esto demuestra la fortaleza de este grupo, la mentalidad que tiene y el juego, porque hoy lo ganamos con todo eso”, explicó ante DSports.

Messi puso también en perspectiva la racha del equipo: “Son 5 finales seguidas, dos del Mundo seguidas, es impresionante. Este grupo no me sorprende. Conozco y sé de lo que éramos capaces”. Y reconoció el desgaste acumulado: “La verdad es que es difícil. Llego cansado, al igual que todos mis compañeros, dejan el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios partidos. Y este grupo viene haciendo un desgaste enorme en todo el Mundial, pero queda un pasito más y lo seguiremos intentando y peleando”.

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Antes de retirarse, dejó un mensaje para los hinchas: “Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros porque nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos tratando de ser campeones del mundo. Ahora, volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”.

El domingo 19 de julio, desde las 16, Argentina y Messi enfrentarán a España en la final del Mundial 2026, con la chance de repetir el desenlace de Qatar.

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