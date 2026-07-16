La final del Mundial entre Argentina y España en Nueva York bate récords: el partido más caro de la historia del deporte en EE. UU.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Estados Unidos se convirtió en el evento deportivo más caro realizado en territorio estadounidense

El encuentro entre Argentina y España en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos previsto para este próximo domingo marcó un hito inesperado: se consagró como el evento deportivo más caro jamás realizado en territorio estadounidense, según datos de TickPick citados por Forbes.

El fenómeno se explicó por la escalada sin precedentes en los precios del mercado de reventa y la falta de boletos disponibles a través de los canales oficiales.

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La cotización mínima para acceder al partido en el MetLife Stadium superó los USD 6.943 por entrada, mientras que el precio promedio de compra alcanzó los USD 11.327, un nuevo récord.

La operación más costosa informada fue de dos asientos en la Sección 115A por USD 28.479 cada uno, lo que totalizó USD 56.958.

Estos montos eclipsaron registros previos, como el Super Bowl LVIII de 2024, cuyo promedio fue de USD 9.411, o el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026, con USD 6.308.

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La reventa para la final en el MetLife Stadium superó los USD 6.943 por entrada y llevó el precio promedio a USD 11.327 (Reuters)

Desde el inicio del torneo, el costo promedio de los boletos se ubicó en USD 1.622, pero para las semifinales trepó a USD 4.162, según TickPick y SeatPick.

Los cuartos de final ofrecieron una excepción: tras la eliminación de Estados Unidos y Portugal, el partido entre España y Bélgica registró una caída de casi el 60% en el mercado secundario.

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Con la venta general agotada, la brecha entre el canal oficial y la reventa se amplió. Los aficionados quedaron ante una disyuntiva: pagar precios elevados en la reventa o recurrir a los paquetes hospitality, que arrancaron en USD 15.000 o USD 17.000 y llegaron hasta USD 57.000 por entrada, según la oferta publicada.

Precios en reventa y oferta disponible

En plataformas como StubHub, Ticketmaster y TickPick, la mayoría de las entradas para la final se ofrecía en torno a USD 8.000, mientras que los asientos preferenciales superaban los USD 35.000. El valor final dependía de la ubicación y de los servicios asociados a cada sector del estadio.

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Los valores publicados oscilaron entre USD 7.000 y USD 39.000, con una dispersión marcada según el tipo de asiento y el sector dentro del MetLife Stadium.

El Mundial 2026 quedó como el torneo más costoso en la historia de la FIFA por la demanda, la escasez de boletos y los precios récord de la final (REUTERS/Amanda Perobelli)

La mayor parte de la oferta se agrupó cerca de los USD 8.000, aunque las ubicaciones más exclusivas superaron con holgura los USD 35.000.

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Cómo se gestó el récord de la final

La demanda se disparó tras la clasificación de Argentina, al vencer a Inglaterra 2-1, y de España, con su triunfo 2-0 sobre Francia.

El cruce por el título, programado para el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, generó una fiebre por los boletos sin precedentes recientes en Estados Unidos.

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Para quienes no encontraron entradas generales en la web oficial de la FIFA, la reventa fue la única alternativa viable. En ese escenario, muchos aficionados tuvieron que decidir entre asumir el costo del mercado secundario o invertir en un paquete hospitality, que además de la entrada incluyó servicios como asientos preferenciales, zonas exclusivas y comida y bebida.

Diferencias de precios y costos de logística

La entrada más cara informada para Argentina vs España costó USD 28.479 por asiento y totalizó USD 56.958 por dos ubicaciones (REUTERS/Angelina Katsanis)

La distancia entre el mínimo de reventa y el piso de hospitality expuso la brecha entre adquirir una entrada individual y acceder a una experiencia premium.

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Los paquetes hospitality, con precios desde USD 15.000 o USD 17.000, ofrecieron un acceso más exclusivo, aunque con un umbral económico más elevado y limitado.

El partido por el tercer puesto, entre Francia e Inglaterra, mostró otro escenario: el precio mínimo de reventa rondó los USD 900 y descendió unos USD 300 tras la derrota inglesa ante Argentina. La diferencia reflejó el peso del atractivo de la final y de los equipos involucrados en la fijación de precios.

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En paralelo, el gasto total para asistir al partido aumentó por costos de traslado: el tren oficial hacia el MetLife Stadium tuvo un valor de USD 98, mientras que los autobuses lanzadera ofrecieron una alternativa cercana a USD 20.

Estos importes, menores en comparación con la entrada, sumaron una capa adicional de gasto para quienes planificaron el viaje.

Lamine Yamal y Lionel Messi, las grandes figuras de los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 y el récord en la historia de la FIFA

Según TickPick y SeatPick, el Mundial 2026 se consolidó como el torneo más costoso en los 96 años de historia de la FIFA, tanto por el promedio de los tickets como por el precio de la final.

La combinación de demanda, escasez de boletos y magnitud del evento en Estados Unidos creó el escenario para cifras récord en el mercado secundario.

La final entre Argentina y España no solo definió un nuevo campeón mundial: también quedó asociada a montos extraordinarios pagados para presenciar el partido decisivo en Nueva Jersey. El promedio de USD 11.327 por entrada ubicó al evento en la cima del deporte global por costo de acceso.