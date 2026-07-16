República Dominicana registra 1,103 muertes y 30,826 heridos por accidentes de tránsito en 2026

República Dominicana registró 1,103 fallecidos y 30,826 heridos por accidentes de tránsito en 2026, según el Observatorio de Seguridad Vial. (Cortesía: Freepik)

La República Dominicana enfrenta en 2026 un panorama complejo en materia de accidentes de tránsito, con 1,103 personas fallecidas y 30,826 heridas en lo que va del año, de acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Vial.

Estas cifras, respaldadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, reflejan la dimensión de un fenómeno que afecta tanto a las familias como al sistema de salud, el cual permanece bajo presión debido a la recurrencia de estos siniestros.

El registro de los siniestros viales muestra que, en promedio, se producen tres muertes diarias en el territorio nacional. Solo en lo que va del mes actual, se han contabilizado 40 fallecimientos por esta causa, según el mismo Observatorio. Las autoridades han destacado que esta situación mantiene una demanda constante sobre los hospitales, especialmente en las áreas especializadas en trauma y emergencias.

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Un análisis territorial de los datos revela que el Gran Santo Domingo es la zona con mayor número de víctimas mortales por accidentes de tránsito, con 119 fallecidos, de los cuales 63 corresponden al Distrito Nacional. Otras provincias con cifras elevadas incluyen San Cristóbal, que registra 104 decesos; La Altagracia, con 93; Santiago, con 91; La Vega, con 65; y Peravia, con 50. Este mapa estadístico, difundido por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y difundido por Listín Diario, asocia la alta mortalidad con el volumen de tránsito y la densidad urbana.

Secuencia de accidentes recientes en vías urbanas y rurales

En los últimos días, la atención pública se ha centrado en una serie de accidentes recientes ocurridos en distintas regiones del país. Entre los hechos destacados figura el accidente en la Circunvalación Santo Domingo, donde la colisión entre un automóvil y una patana resultó en una persona fallecida y varios heridos. Las imágenes del incidente mostraron la gravedad del choque, con un camión volcado y un vehículo privado severamente dañado.

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Los accidentes de tránsito causan en promedio tres muertes diarias en la República Dominicana y ya suman 40 fallecimientos en el mes actual. (Foto cortesía redes sociales EnKalienteRD)

Además, el pasado domingo 12 de julio se reportaron tres siniestros notables. El primero de ellos ocurrió en la avenida Independencia, esquina Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, donde un automóvil y una jeepeta colisionaron, provocando una muerte y una persona herida. Imágenes del lugar evidenciaron la fuerza del impacto, ya que uno de los vehículos terminó partido a la mitad.

Ese mismo día, en el sector La Cotorra de Río, en Constanza, un camión cargado perdió el control y chocó contra un automóvil. Los afectados fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

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En la carretera entre El Seibo y Hato Mayor, un accidente entre una camioneta y una motocicleta resultó fatal para Librand Alexander Taveras Montero, de 21 años. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, detalló que Montero había ignorado una parada policial, lo que antecedió el choque. Pesqueira presentó un video en el que se observa a Montero cruzando la vía, aunque no muestra el momento exacto del impacto.

El Gran Santo Domingo encabeza la mortalidad por accidentes de tránsito con 119 fallecidos, incluidos 63 en el Distrito Nacional. (Fotografía de referencia/ Redes sociales)

La jornada cerró con otro accidente en la avenida John F. Kennedy, casi esquina Paseo de los Ferreteros, donde un motociclista falleció y su acompañante resultó herida tras ser impactados por un camión.

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Distribución geográfica y desafíos para el sistema de salud

En conjunto, los datos reflejan que los accidentes de tránsito ocurren en diversos tipos de vías, tanto en zonas urbanas como rurales. La distribución geográfica de los siniestros indica que las áreas con mayor circulación vehicular tienden a concentrar el mayor número de casos.

El reto para las autoridades consiste en reducir la frecuencia de estos eventos y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas. Organismos de seguridad vial, junto con el personal de salud y la Policía Nacional, mantienen sus esfuerzos coordinados para abordar la problemática y mitigar sus efectos en la sociedad dominicana.

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