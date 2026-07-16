Nicaragua rompe lazos con Italia por la presión para entregar al asesino de un ex primer ministro

Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

El Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia tras la insistencia de ese país europeo en la extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas y condenado por su participación en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La decisión se produjo luego de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente la solicitud de extradición y criticara el refugio concedido por Managua a Casimirri, generando una reacción inmediata de las autoridades nicaragüenses.

La tensión entre Nicaragua e Italia escaló después de que, durante un encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, el canciller italiano Antonio Tajani reclamara la entrega de Alessio Casimirri.

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Una caricatura editorial de Alessio Casimirri con una carta de extradición rota, flanqueado por las banderas de Italia y Nicaragua, simboliza la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro rememoró la figura de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana, y subrayó la negativa del Gobierno nicaragüense a responder a las solicitudes judiciales italianas sobre el caso.

De acuerdo con información difundida por el cable de EFE, Tajani denunció que Nicaragua “sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano”. El funcionario añadió que la justicia italiana ha presentado reiteradas solicitudes de extradición, todas sin respuesta por parte de Managua.

El Ministerio de Exteriores italiano recalcó en un comunicado que “el Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos.

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El canciller Antonio Tajani señaló en Madrid la responsabilidad de Nicaragua por proteger a Alessio Casimirri, implicado en el caso Moro (Cortesía: @Antonio_Tajani).

Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo”. EFE precisó que la nueva mención pública de Tajani sobre el tema fue el punto de inflexión que llevó a Nicaragua a comunicar su decisión de ruptura diplomática.

El Gobierno nicaragüense, que otorgó la nacionalidad a Casimirri y permitió su establecimiento como empresario en el país, nunca ha atendido las solicitudes formales de extradición remitidas por los tribunales italianos. La tensión se agravó tras las declaraciones de Tajani en Madrid, que fueron consideradas por Managua como una injerencia y una presión inadmisible sobre su soberanía.

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¿Quién es Alessio Casimirri?

Alessio Casimirri, de 74 años, fue integrante de las Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda responsable de múltiples atentados en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. La justicia italiana lo condenó a seis cadenas perpetuas por su participación en varios ataques, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, ocurrido en 1978.

De acuerdo con la información proporcionada por EFE, Casimirri formó parte del comando que ejecutó la emboscada contra la escolta de Moro en la vía Fani, en la que murieron cinco agentes. Los tribunales italianos lo consideran responsable también de otros homicidios perpetrados por la organización.

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Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Aldo Moro, obtuvo la nacionalidad nicaragüense y dirige un negocio en Managua (Cortesía: Mesa Redonda).

Tras los hechos, Casimirri huyó de Italia a comienzos de los años ochenta. En 1983, se instaló en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad local. Desde entonces, desarrolló actividades empresariales en el sector de la restauración en Managua, manteniéndose fuera del alcance de la justicia italiana.

Las autoridades de Italia consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad de los delitos de terrorismo, por lo que su extradición ha sido un tema recurrente en la agenda bilateral. El Gobierno nicaragüense ha rechazado entregarlo, argumentando la condición de ciudadano nacional y el principio de no extradición de nacionales.

Las autoridades de Italia consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la figura de Alessio Casimirri continúa generando controversia. Su presencia en Managua, donde ha construido una vida alejada del foco mediático, contrasta con la persistencia de los reclamos de Italia para que enfrente las condenas impuestas por los tribunales.

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EFE subrayó que el Gobierno italiano mantiene su posición y seguirá demandando la extradición de Casimirri. La ruptura de relaciones diplomáticas marca un punto de inflexión en la relación bilateral y deja abierta la pregunta sobre el futuro de la cooperación entre ambos países.