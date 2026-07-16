Nicaragua

Nicaragua rompe lazos con Italia por la presión para entregar al asesino de un ex primer ministro

El Gobierno nicaragüense llevó a cabo la ruptura tras los reiterados pedidos de extradición de Alessio Casimirri, condenado en Roma por el asesinato de Aldo Moro

Guardar
Google icon
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

El Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia tras la insistencia de ese país europeo en la extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas y condenado por su participación en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La decisión se produjo luego de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente la solicitud de extradición y criticara el refugio concedido por Managua a Casimirri, generando una reacción inmediata de las autoridades nicaragüenses.

La tensión entre Nicaragua e Italia escaló después de que, durante un encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, el canciller italiano Antonio Tajani reclamara la entrega de Alessio Casimirri.

PUBLICIDAD

Un hombre de cabello canoso y gafas sostiene una carta rota frente a las banderas de Italia y Nicaragua en una ilustración de acuarela digital.
Una caricatura editorial de Alessio Casimirri con una carta de extradición rota, flanqueado por las banderas de Italia y Nicaragua, simboliza la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro rememoró la figura de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana, y subrayó la negativa del Gobierno nicaragüense a responder a las solicitudes judiciales italianas sobre el caso.

De acuerdo con información difundida por el cable de EFE, Tajani denunció que Nicaragua “sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano”. El funcionario añadió que la justicia italiana ha presentado reiteradas solicitudes de extradición, todas sin respuesta por parte de Managua.

El Ministerio de Exteriores italiano recalcó en un comunicado que “el Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos.

PUBLICIDAD

El canciller Antonio Tajani señaló en Madrid la responsabilidad de Nicaragua por proteger a Alessio Casimirri, implicado en el caso Moro (Cortesía: @Antonio_Tajani).
El canciller Antonio Tajani señaló en Madrid la responsabilidad de Nicaragua por proteger a Alessio Casimirri, implicado en el caso Moro (Cortesía: @Antonio_Tajani).

Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo”. EFE precisó que la nueva mención pública de Tajani sobre el tema fue el punto de inflexión que llevó a Nicaragua a comunicar su decisión de ruptura diplomática.

El Gobierno nicaragüense, que otorgó la nacionalidad a Casimirri y permitió su establecimiento como empresario en el país, nunca ha atendido las solicitudes formales de extradición remitidas por los tribunales italianos. La tensión se agravó tras las declaraciones de Tajani en Madrid, que fueron consideradas por Managua como una injerencia y una presión inadmisible sobre su soberanía.

¿Quién es Alessio Casimirri?

Alessio Casimirri, de 74 años, fue integrante de las Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda responsable de múltiples atentados en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. La justicia italiana lo condenó a seis cadenas perpetuas por su participación en varios ataques, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, ocurrido en 1978.

De acuerdo con la información proporcionada por EFE, Casimirri formó parte del comando que ejecutó la emboscada contra la escolta de Moro en la vía Fani, en la que murieron cinco agentes. Los tribunales italianos lo consideran responsable también de otros homicidios perpetrados por la organización.

Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Aldo Moro, obtuvo la nacionalidad nicaragüense y dirige un negocio en Managua (Cortesía: Mesa Redonda).
Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Aldo Moro, obtuvo la nacionalidad nicaragüense y dirige un negocio en Managua (Cortesía: Mesa Redonda).

Tras los hechos, Casimirri huyó de Italia a comienzos de los años ochenta. En 1983, se instaló en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad local. Desde entonces, desarrolló actividades empresariales en el sector de la restauración en Managua, manteniéndose fuera del alcance de la justicia italiana.

Las autoridades de Italia consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad de los delitos de terrorismo, por lo que su extradición ha sido un tema recurrente en la agenda bilateral. El Gobierno nicaragüense ha rechazado entregarlo, argumentando la condición de ciudadano nacional y el principio de no extradición de nacionales.

Dos manos, una con manga de bandera italiana y otra de Nicaragua, estiran y rompen un papel con balanza y avión. Detrás, silueta de Alessio Casimirri con otras figuras.
Las autoridades de Italia consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la figura de Alessio Casimirri continúa generando controversia. Su presencia en Managua, donde ha construido una vida alejada del foco mediático, contrasta con la persistencia de los reclamos de Italia para que enfrente las condenas impuestas por los tribunales.

EFE subrayó que el Gobierno italiano mantiene su posición y seguirá demandando la extradición de Casimirri. La ruptura de relaciones diplomáticas marca un punto de inflexión en la relación bilateral y deja abierta la pregunta sobre el futuro de la cooperación entre ambos países.

Temas Relacionados

NicaraguaRelaciones diplomáticasAlessio CasimirriAldo MoroBrigadas rojas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresarios reconocen al presidente dominicano por su labor en recuperar el Hospedaje Yaque, clave para el comercio

El mandatario recibe la distinción de asociaciones comerciales y mayoristas del Cibao y Santo Domingo, quienes destacan su compromiso con la transformación de un espacio clave para la economía y la actividad agrícola de Santiago

Empresarios reconocen al presidente dominicano por su labor en recuperar el Hospedaje Yaque, clave para el comercio

Zonas francas en Panamá y la modernización que se discute tras la baja de empresas desde 2018

Los competidores regionales ganaron terreno con automatización, descarbonización y menos burocracia, mientras el país revisa su receta con tres frentes y un dato que inquieta al sector privado

Zonas francas en Panamá y la modernización que se discute tras la baja de empresas desde 2018

Guatemala explora el uso de microsatélites térmicos para reducir el consumo de agua en la agricultura

La medición de la temperatura en hojas y suelos funcionaría como un termómetro a distancia, con datos precisos para decidir dónde regar primero y reducir gastos en café, caña de azúcar, banano y hortalizas

Guatemala explora el uso de microsatélites térmicos para reducir el consumo de agua en la agricultura

El Senado dominicano recibe la certificación “Great Place To Work” tras superar el 97% de aprobación

El reconocimiento se otorgó luego de encuestas confidenciales aplicadas al personal, que evaluaron liderazgo, equidad, respeto y compañerismo, y fue entregado durante un acto celebrado en el auditorio de la Cámara Alta

El Senado dominicano recibe la certificación “Great Place To Work” tras superar el 97% de aprobación

La recaudación por importaciones crece un 18% en Honduras

Las autoridades atribuyen el crecimiento a la modernización tecnológica y la agilización de los trámites posicionando al país en un destino más competitivo para la inversión nacional y extranjera.

La recaudación por importaciones crece un 18% en Honduras

TECNO

Televisores Micro RGB: así es la tecnología que promete pantallas más duraderas

Televisores Micro RGB: así es la tecnología que promete pantallas más duraderas

Dónde puedo ver la película La Odisea, de qué trata, dónde se filmó y más preguntas en Google

Elon Musk toma medidas legales: xAI demanda a un hombre por crear deepfakes de abuso infantil con Grok

Por qué Nvidia dice que Sega evitó su desaparición gracias a una consola de videojuegos

Por qué no debes dejar conectado el cargador al portátil cuando esté cargado al 100%

ENTRETENIMIENTO

De Menelao a Punisher: el año de Jon Bernthal entre La Odisea, Spider-Man y una mentoría inesperada con Tom Holland

De Menelao a Punisher: el año de Jon Bernthal entre La Odisea, Spider-Man y una mentoría inesperada con Tom Holland

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Mick Jagger vuelve a escribir tras Foreign Tongues: nuevas canciones sin destino fijo y el dilema del ADN Stones

Representante de Sam Neill confirma la causa de muerte oficial del actor

MUNDO

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria

Tres normas de una misma telaraña: el control ideológico de ciudadanos y empresas chinas fuera de su país

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?