Las autoridades advierten a los aficionados que no compren camisetas falsificadas del Mundial en Florida

Estados Unidos incautó más de 16.000 camisetas falsificadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami durante operativos realizados en junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos informaron la incautación de más de 16.000 camisetas falsificadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami tras operativos realizados en junio de 2026. El decomiso afecta a importadores, comerciantes y consumidores dentro y fuera del país, en el marco de medidas de control reforzadas por la máxima cita del fútbol mundial. La detección y detención de estos cargamentos pone de manifiesto el alcance del comercio ilegal de productos deportivos asociados a grandes eventos internacionales.

Según un comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el operativo permitió interceptar dos cargamentos con un total de 16.257 camisetas apócrifas, todas con logos y etiquetas que simulaban ser productos oficiales de Nike y FIFA. NBC News reportó que los envíos, provenientes de China y con destino final Brasil, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami tras una investigación de inteligencia comercial que identificó patrones de tráfico ilícito. La agencia estadounidense indicó que estos productos vulneran derechos de propiedad intelectual y representan un riesgo para la economía y los consumidores.

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El comercio de artículos falsificados en torno a eventos deportivos internacionales ha sido objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales y autoridades estadounidenses. Las campañas de control y fiscalización suelen intensificarse durante competiciones de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA, debido al aumento de la demanda de productos oficiales y la proliferación de mercancía apócrifa.

¿Cuántas camisetas falsas del Mundial fueron incautadas en Miami y cómo fue el operativo?

La CBP confirmó la incautación de dos cargamentos durante junio de 2026: el primero, realizado el 8 de junio, incluyó 7.857 camisetas que imitaban el diseño oficial de la selección de Brasil y portaban el logo de Nike. El segundo operativo, del 17 de junio, permitió decomisar 8.400 camisetas adicionales, también con marcas y etiquetas que las presentaban como productos oficiales del Mundial. Ambos embarques figuraban en los documentos de importación como “T-shirts” y compartían remitente y destinatario, lo que facilitó la identificación de un patrón reiterado de comercio ilícito, según el comunicado de la agencia.

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La mercancía interceptada se valoró en un total de 252.000 dólares en el mercado estadounidense, mientras que el precio sugerido por el fabricante alcanzaría los 840.000 dólares si los productos fueran auténticos. Los operativos se enmarcan en la iniciativa “Trade Special Operation World Cup”, implementada por la CBP para reforzar la seguridad comercial durante el torneo. De acuerdo con Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de Miami/Tampa de la CBP, “estos decomisos subrayan el compromiso de la agencia con la protección de los consumidores y las empresas estadounidenses frente a los efectos nocivos de las falsificaciones”.

Un vendedor ambulante ofrece camisetas de fútbol de varios colores a clientes que las observan en su puesto callejero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos implican las camisetas falsificadas para consumidores y empresas?

De acuerdo con la CBP, la compra y distribución de camisetas falsas no solo perjudica a las empresas titulares de las marcas, sino que también alimenta redes de crimen organizado y puede conllevar riesgos sanitarios para los usuarios. La agencia explicó que los materiales y tintas empleados en la fabricación de estas prendas no cumplen con las normas de seguridad ni con los estándares exigidos para la comercialización legal. “No existe garantía sobre los materiales ni los procesos empleados en estos productos”, afirmó la institución en su declaración pública.

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Autoridades federales subrayaron que el comercio de falsificaciones representa una amenaza para la economía nacional, ya que desvía recursos hacia actividades ilícitas, vulnera la protección de la propiedad intelectual y genera competencia desleal para los fabricantes legítimos. En palabras de Robert del Toro, director interino del puerto de Miami, “la calidad de la mercancía es incierta, no se sabe qué tintas ni materiales se utilizaron, ni quiénes obtienen beneficios de estas ventas”, según declaraciones recogidas por NBC News.

¿Cómo afecta el decomiso de camisetas falsas al comercio internacional y al consumidor?

Desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la CBP ha realizado más de 1.400 incautaciones relacionadas con productos falsificados vinculados al torneo, por un valor estimado que supera los 23 millones de dólares en precio minorista sugerido (MSRP) si los artículos hubieran sido auténticos. El fenómeno del comercio ilegal de productos deportivos falsos tiene implicancias tanto para el sector comercial como para los consumidores finales, quienes pueden ser víctimas de estafas o recibir artículos de baja calidad.

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Según la información oficial, la tendencia al alza en la importación de productos apócrifos está directamente relacionada con el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de pequeños envíos internacionales. Más del 90% de las incautaciones de productos falsificados en Estados Unidos involucran paquetes enviados por correo internacional o servicios exprés. La CBP destacó que la mercancía decomisada en Miami formaba parte de un flujo global de productos dirigidos tanto a mercados internos como externos, lo que refuerza la necesidad de vigilancia coordinada entre países.

Una calle histórica de la Ciudad de México congrega a una multitud de aficionados que buscan camisetas de fútbol en puestos ambulantes durante la antesala de un torneo internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la CBP intensifica los controles durante el Mundial?

El operativo en Miami es parte de una estrategia nacional e internacional de la CBP para combatir la entrada de productos falsificados al mercado estadounidense durante eventos de alta demanda comercial. La agencia utiliza inteligencia previa, análisis de tendencias y cooperación internacional para identificar envíos sospechosos y establecer patrones de tráfico ilícito. Según el comunicado de la CBP, la vigilancia se refuerza en periodos como el Mundial o el Super Bowl, cuando aumenta la presión sobre las cadenas logísticas y proliferan las imitaciones de artículos deportivos.

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La CBP aseguró que la protección de la propiedad intelectual es uno de sus pilares, ya que contribuye a salvaguardar la innovación, la economía y la reputación de las empresas estadounidenses. Al mismo tiempo, la agencia advirtió que el crecimiento del comercio electrónico ha ampliado las vías para la distribución de mercancía apócrifa, lo que obliga a reforzar los controles en los principales puntos de entrada al país.

¿Qué recomienda la CBP a los compradores de productos deportivos?

La CBP aconseja adquirir productos deportivos y camisetas oficiales únicamente en tiendas reconocidas o plataformas electrónicas de confianza, para evitar el riesgo de recibir mercancía apócrifa y contribuir, sin saberlo, al financiamiento de redes delictivas. El organismo recuerda que las violaciones a los derechos de propiedad intelectual pueden denunciarse de forma anónima a través del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR Center) y recomienda informarse sobre los canales oficiales de venta.

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Además, la agencia advierte que, junto a las prendas deportivas, otros rubros de alto riesgo por falsificaciones incluyen medicamentos, cosméticos, juguetes, electrónica y autopartes, con potenciales consecuencias para la salud y la seguridad de los consumidores. La CBP mantiene campañas públicas de concientización y exhorta a los usuarios a verificar la autenticidad de los productos antes de realizar cualquier compra.

Agentes con guantes azules inspeccionan montones de camisetas deportivas de colores dentro de cajas en un almacén aduanero durante un operativo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la incautación sobre el comercio y la seguridad para el público?

Las operaciones que llevan adelante la CBP y otras agencias federales durante el Mundial buscan proteger a los consumidores y a la economía estadounidense de los efectos perjudiciales del comercio ilegal de mercancía falsificada. Según el comunicado oficial, la incautación de más de 16.000 camisetas falsas en Miami evidencia la magnitud del fenómeno y la necesidad de un control sostenido en los puntos estratégicos de entrada al país.

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El impacto sobre el sector comercial es doble: por un lado, refuerza la confianza en los canales oficiales y, por otro, obliga a los actores del mercado a extremar precauciones en la cadena de suministro y distribución. Para el público, el principal beneficio reside en la reducción de riesgos asociados a la compra de productos no verificados y en la protección frente a posibles fraudes.

¿Qué se puede esperar en el futuro de los controles aduaneros y la lucha contra la falsificación?

Las autoridades estadounidenses anticipan la continuidad de los operativos de control y decomiso de mercancía falsificada durante el resto del Mundial y en futuros eventos internacionales de alto impacto comercial. La CBP ha reiterado su compromiso con la protección de los consumidores y el sector productivo, mediante la coordinación con organismos internacionales y el uso de inteligencia avanzada para detectar patrones de tráfico ilícito.

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El público y las empresas pueden esperar una vigilancia reforzada en los próximos meses, con campañas de información y medidas preventivas para desalentar la adquisición de productos apócrifos. Las denuncias anónimas y la colaboración entre agencias seguirán siendo herramientas clave para combatir el comercio ilegal y proteger la integridad del mercado.