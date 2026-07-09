Sociedad

Una joven de 24 años iba en moto con su amiga y murió al chocar contra una camioneta en Pompeya

Ocurrió en la avenida Perito Moreno. La mujer que manejaba quedó internada. El conductor del otro vehículo resultó ileso

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móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Las dos mujeres viajaban en una moto Okinoi 110 que impactó contra una Citroen Berlingo

Una mujer de 24 años murió y otra resultó herida este jueves tras el choque entre una motocicleta y una camioneta en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Perito Moreno y Agustín de Vedia, donde la moto impactó contra una Citroen Berlingo cuyo conductor salió ileso.

Según informó la agencia de noticias NA, las dos mujeres viajaban en una moto Okinoi 110 cuando se produjo la colisión. Una de ellas, de 24 años, perdió la vida en el lugar a raíz del impacto.

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El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que llegó al lugar en ambulancia, le realizó distintas maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. La otra ocupante de la motocicleta fue trasladada al Hospital Penna para recibir atención médica.

Los efectivos del SAME asistieron a los tres involucrados en el siniestro y certificaron el fallecimiento de la acompañante. El conductor de la camioneta, en tanto, no sufrió lesiones.

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Al operativo también se sumaron efectivos de los Bomberos de Pompeya, quienes colaboraron en las tareas de asistencia a las víctimas. De acuerdo con NA, el trabajo conjunto de los distintos organismos de emergencia permitió atender la escena en su totalidad.

La causa del accidente de tránsito quedó en manos de las autoridades competentes. La investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas de la colisión en uno de los cruces del sur de la ciudad de Buenos Aires.

Una semana atrás, también el barrio porteño de Nueva Pompeya ya había sido escenario de un accidente fatal. Sucedió el jueves, cuando una mujer de 82 años falleció tras ser atropellada por un camión en la Avenida Sáenz, entre las calles Lynch y Ventura de la Vega. El siniestro tuvo lugar por la mañana, cuando la víctima intentaba atravesar la transitada vía del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Una semana antes, otra mujer murió atropellada por un camión en la avenida Sáenz de Nueva Pompeya

Fuentes del SAME confirmaron que la unidad número 4 llegó al lugar con celeridad tras recibir el llamado. A su arribo, los profesionales certificaron la muerte de la mujer a causa de “lesiones incompatibles con la vida”.

El camión involucrado quedó en el lugar del hecho. Efectivos policiales cortaron la circulación en la zona para posibilitar el trabajo de los peritos y resguardar a los equipos de emergencia. El chofer del vehículo fue retenido para dar su testimonio y someterse a los controles de rigor. Las autoridades no revelaron, hasta el momento, la identidad de la fallecida.

Aquella misma jornada, desde el SAME informaron que, a las 12 del mediodía, el organismo de emergencias médicas intervino en 30 incidentes de tránsito, es decir, uno cada 24 minutos, y que asistió a más de 62 personas.

En línea con eso, detallaron que en la madrugada se produjo un choque con posterior vuelco de una camioneta en la avenida Soldado de la Frontera al 4900, entre Ana Díaz y General Villegas. Tres personas —una joven de 16 años y dos hombres de 21 y 22 años— recibieron atención médica en el lugar y fueron derivadas al Hospital Cecilia Grierson. Bomberos y Policía Científica estuvieron presentes desde las 04:50 en el sitio, donde la circulación quedó reducida bajo la supervisión de la Comisaría Comunal 8.

A lo largo de distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires se registraron accidentes de tránsito e incidentes viales con heridos de diversa gravedad, con operativos de emergencia coordinados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los hechos —que incluyeron colisiones entre vehículos, vuelcos, atropellos y caídas— demandaron la presencia de bomberos, personal policial y múltiples traslados a centros de salud.

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