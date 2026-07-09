El economista Martín Krause analizó la Ley de Libertad Educativa: qué cambia para las escuelas y las familias

Martín Krause afirmó que la Ley de Libertad Educativa no modifica la obligatoriedad de la educación ni elimina el rol de las escuelas y los docentes

El Gobierno comenzó a impulsar en el Congreso el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone ampliar la autonomía de las escuelas y regular por primera vez el homeschooling en la Argentina. La propuesta, que ya se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, busca incorporar un marco legal para quienes decidan educar a sus hijos fuera del sistema escolar tradicional y, al mismo tiempo, flexibilizar parte de los contenidos curriculares que hoy deben cumplir las instituciones.

En Infobae al Regreso, el economista, profesor y director académico de la Fundación Faro, Martín Krause, explicó que la iniciativa no modifica la obligatoriedad de la educación ni elimina el rol de las escuelas. “La ley no elimina el rol de la escuela ni del docente, simplemente habilita una alternativa mínima para quienes quieren educar a sus hijos en casa”, sostuvo durante la entrevista con Gonzalo Aziz. A su entender, el proyecto busca ampliar las opciones disponibles para las familias sin alterar el funcionamiento del sistema educativo tradicional.

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El Gobierno impulsa en el Congreso la Ley de Libertad Educativa para ampliar la autonomía de las escuelas y regular el homeschooling en la Argentina (RS Fotos)

Krause también aclaró que la Fundación Faro no participó en la redacción de la iniciativa y señaló que el proyecto fue elaborado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, antes de ser enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. “La fundación no tuvo ninguna participación en la elaboración”, remarcó, al tiempo que buscó despejar algunas interpretaciones que, según dijo, surgieron a partir del debate público.

Uno de los aspectos que más discusión generó es la incorporación del homeschooling. Para Krause, la propuesta no implica que los padres pasen a reemplazar a los docentes de manera generalizada, sino que crea un mecanismo legal para un grupo reducido de familias que hoy ya educa a sus hijos en el hogar. “Ningún proyecto dice que ahora los padres van a ser los maestros. La única situación en la cual eso ocurriría es en el homeschooling”, explicó.

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Además, consideró que se trata de una modalidad que difícilmente tenga una expansión masiva porque demanda una dedicación muy intensa por parte de quienes la eligen. “Hay que estar con los niños todo el día, educándolos y acompañándolos. Es una tarea muy exigente”, afirmó.

La regulación del homeschooling crea un marco legal para un grupo reducido de familias que ya educa a sus hijos fuera del sistema escolar tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista insistió en que la principal novedad de la ley no es la existencia de esta modalidad educativa, sino su regulación. Según explicó, actualmente hay familias que recurren al homeschooling, aunque lo hacen dentro de un vacío normativo y, en muchos casos, validan posteriormente los estudios mediante certificaciones obtenidas en el exterior. La intención del proyecto, señaló, es que esos conocimientos puedan acreditarse directamente en la Argentina, bajo reglas claras y con mecanismos de evaluación establecidos por las autoridades educativas.

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Otro de los ejes de la iniciativa apunta a otorgar mayor autonomía a las escuelas. Krause explicó que el proyecto no elimina los contenidos obligatorios fijados por el Estado, sino que amplía el margen para que cada institución pueda desarrollar propuestas propias. “Hoy los contenidos obligatorios son tantos que prácticamente no queda espacio para hacer algo diferente. La idea es aumentar ese margen, no que cada escuela pueda enseñar cualquier cosa”, sostuvo. En ese sentido, recordó que la educación primaria y secundaria continúa siendo una responsabilidad de las provincias, por lo que la ley establece lineamientos generales y no modifica las competencias jurisdiccionales.

La Ley de Libertad Educativa mantiene los contenidos obligatorios fijados por el Estado y amplía el margen para propuestas propias de cada escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista también surgió el debate sobre el rol social de la escuela. Diego Iglesias planteó que una de las principales funciones del sistema educativo es favorecer la socialización y el contacto de los alumnos con distintas realidades. Aunque reconoció ese valor, Krause sostuvo que esa consideración no debería impedir que exista una alternativa para quienes prefieran otro modelo educativo. Incluso dejó en claro que, en su caso personal, no elegiría esa modalidad. “Yo mandaría a mis hijos a la escuela, pero no creo tener derecho a impedir que otros padres puedan optar por educarlos en su casa”, afirmó.

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Ante las críticas que advierten sobre una posible desinstitucionalización de la educación, el director académico de la Fundación Faro volvió a insistir en que la reforma no reemplaza el sistema vigente. Según explicó, los padres seguirán teniendo la obligación legal de garantizar la educación de sus hijos y quienes opten por el homeschooling deberán acreditar periódicamente los conocimientos adquiridos. “Nadie está quitando nada. Simplemente se incorpora una opción para un porcentaje muy pequeño de familias que quiera recorrer ese camino”, concluyó.

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