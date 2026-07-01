Brutal accidente en Neuquén: un camión perdió el control, cayó 300 metros por un acantilado y el conductor murió

El hecho ocurrió en una zona conocida como La Rinconada cuando el vehículo estaba en una cuesta ascendente

Un brutal accidente provocó la muerte de un camionero en el paraje conocido como La Rinconada después de que perdiera el control de su camión y cayera 300 metros por un acantilado. El siniestro provocó que se llevara a cabo un amplio operativo en la Ruta 40 para que la calzada pueda quedar habilitada para la circulación.

Según informó LM Neuquén, el hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la cordillera neuquina, en medio de una jornada marcada por condiciones climáticas adversas: nieve, hielo sobre la calzada, bajas temperaturas y viento blanco afectaban gran parte del territorio provincial.

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El contexto no era menor: el Gobierno provincial activó alertas meteorológicas y preparaba cierres preventivos de rutas para esa misma tarde, ante el avance de una masa de aire de origen antártico que amenazaba con empeorar las condiciones en los principales corredores cordilleranos.

Alrededor de las 16, el camión con acoplado que se dirigía a Junín de los Andes perdió el control mientras ascendía la cuesta. El vehículo cruzó el guardarraíl y cayó unos 300 metros por la pendiente, según consignó el portal Info Los Andes. La violencia de la caída provocó que el conductor fuera despedido del habitáculo, y su cuerpo quedó a unos 100 metros antes del lugar donde terminó el rodado. El chofer murió como consecuencia del accidente.

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En el lugar se desplegaron efectivos de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, rescate y peritajes para determinar la mecánica exacta del hecho. Las autoridades solicitaron a quienes transitaran por el sector hacerlo con extrema precaución, dadas las bajas temperaturas y la presencia de hielo sobre la calzada. La portación de cadenas era obligatoria en casi toda la provincia al momento del siniestro.

Un brutal accidente en Neuquén dejó un camionero muerto

En forma paralela al operativo desplegado tras el accidente, el Gobierno provincial anunció el cierre preventivo de distintos tramos de rutas nacionales y provinciales a partir de las 18 de ese mismo miércoles. La medida fue comunicada por Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, quien pidió a la población evitar cualquier traslado que no fuera indispensable. “A raíz de la alerta meteorológica en nuestra provincia por temperaturas extremas, hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver con cuidar tu vida”, señalaron desde el organismo a través de sus redes sociales.

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La Secretaría de Emergencias informó que se instalarían retenes sobre la Ruta Nacional 237, uno de los corredores más transitados hacia la región cordillerana, a medida que avanzara el fenómeno meteorológico. También se anunciaron controles en la Ruta Provincial 13 y en la Ruta Provincial 46, dos caminos que durante esa jornada presentaban acumulación de nieve, hielo y viento blanco.

Murió un joven músico en un choque frontal entre su auto y un camión en Neuquén

Un choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la ruta 22, en Neuquén, terminó con la vida de un joven de 26 años, cuya identidad fue confirmada horas después del siniestro y generó una profunda repercusión en la comunidad artística de la región.

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La víctima fue identificada como Gonzalo Orellana, integrante del grupo musical “Los Chamas de Cristal” e hijo de Marcelo Orellana, reconocido cantante de la agrupación campera, informó LM de Neuquén.

El accidente se produjo alrededor de las 14.20 de este sábado a la altura del kilómetro 1637 de la ruta 22, en el tramo que conecta las localidades de Zapala y Cutral Co.

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El golpe fue de tal magnitud que Gonzalo Orellana murió en el lugar, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada para salvarle la vida. El conductor del camión resultó ileso, aunque permaneció en la escena mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.