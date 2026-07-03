Qué esconden las playas de Cabo Verde, el rival de Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde destaca por su diversidad cultural, paisajes de contrastes y una vida cotidiana marcada por el mar y la migración

Este viernes, la Selección Argentina se mide con Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Mientras la expectativa crece en todo el país y la atención recae sobre el rendimiento de la Albiceleste, la mirada se posa también sobre un rival que, para muchos, sigue siendo un enigma.

Más allá del fútbol, Cabo Verde es un archipiélago marcado por una geografía singular y playas que han moldeado la vida y el carácter de su gente. Explorar su costa es descubrir la dureza, la belleza y el aislamiento que definen a este país africano. La relación de los caboverdianos con el mar es tan intensa como la de cualquier hincha con su equipo.

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La geografía de Cabo Verde revela la resiliencia y diversidad de un país que hoy, frente a Argentina, buscará escribir una nueva página en su historia deportiva y cultural.

A continuación, un repaso por lo que esconde cada una de siete de sus playas.

1. Playa de Santa Mónica: el desierto y el Atlántico sin barreras

Extensión de arena fina sobre roca volcánica en Boa Vista, donde el Atlántico y el desierto confluyen sin barreras y la ausencia de servicios refuerza el aislamiento natural del lugar

En la isla de Boa Vista, la Playa de Santa Mónica se extiende como un desierto junto al Atlántico. Acá, la arena fina, traída durante siglos por los vientos alisios desde el Sáhara, cubre una base de roca volcánica.

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La sensación de caminar por este lugar es la de flotar entre espejismos, donde el horizonte se borra entre el cielo y el mar.

La ausencia de infraestructura y la fuerza de las corrientes convierten al baño en una experiencia limitada: solo se recomienda entrar al agua hasta la cintura.

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Quedarse varado sin agua puede ser riesgoso, por lo que la planificación resulta indispensable.

2. Playa de Santa María: encuentro de culturas y colores

Epicentro turístico y social en la isla de Sal, donde el muelle reúne a pescadores, turistas y locales en torno a la pesca, la música y el bullicio criollo frente a aguas cálidas y transparentes

En Sal, la Playa de Santa María fusiona el turismo global con el alma criolla.

El muelle, conocido como Pontão, se transforma cada mañana en un espectáculo donde pescadores descargan atunes gigantes y limpian el pescado mientras las garzas y los niños esperan las sobras.

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La arena dorada y el agua de tonos esmeralda y turquesa ofrecen una postal única. El mar aquí oscila entre los 22°C y los 27°C, creando una bahía ideal para nadar todo el año.

La zona reúne bares emblemáticos y música en vivo, convirtiéndose en el corazón social y nocturno de Cabo Verde.

3. Playa de Tarrafal: refugio tropical y vida comunitaria

Bahía protegida en Santiago, con microclima cálido y vegetación abundante, donde la comunidad se reúne para nadar, practicar snorkel y compartir el ritmo cotidiano entre pescadores y fútbol playa

En Santiago, la Playa de Tarrafal funciona como un oasis protegido por la Serra da Malagueta, bloqueando los vientos fríos y generando un microclima húmedo y cálido.

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La vegetación alcanza la línea de marea, y la bahía resguardada permite nadar con seguridad.

El fondo marino, mezcla de arena y rocas de basalto, convierte a la zona en un sitio ideal para practicar snorkel. Los pescadores reparan sus redes en la arena mientras las peixeiras transportan pescado con equilibrio perfecto sobre sus cabezas.

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El fútbol playa es parte de la rutina y cualquiera puede sumarse a los partidos.

4. Playa de Chaves: dunas vivas y memoria industrial

Paisaje de dunas móviles en Boa Vista, marcadas por el viento y los vestigios de una antigua fábrica, que ofrece aislamiento y refugio entre formaciones de arena y océano profundo

A diferencia de otras playas, Chaves, en Boa Vista, está marcada por dunas que cambian de forma cada semana bajo la acción del viento. Algunas alcanzan varios metros de altura.

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El contraste entre el amarillo sahariano y el azul profundo del océano crea una imagen poderosa. Entre las dunas, sobreviven las ruinas de una fábrica de ladrillos del siglo XIX.

Dos grandes hoteles se esconden tras las dunas, aunque la playa mantiene su carácter aislado.

El viento es una constante y las depresiones entre las dunas ofrecen refugio.

5. Playa de Laginha: el club social de Mindelo

Punto de encuentro urbano en Mindelo, São Vicente, donde la arena blanca y el mar transparente convocan a nadadores, músicos y familias que integran la playa a la vida diaria de la ciudad

En São Vicente, la Playa de Laginha sirve como punto de encuentro diario para los habitantes de Mindelo.

Su diseño semicircular y la arena blanca, importada de otras islas, garantizan aguas transparentes y limpias.

Desde el amanecer, los adultos mayores practican natación y estiramientos.

Al mediodía, la playa se llena de jóvenes y músicos que improvisan sesiones de morna y coladeira.

Los restaurantes del paseo marítimo, como Kalimba y Caravela, son paradas obligadas para probar la gastronomía local.

6. Playa de Ponta Preta: el santuario del viento y la ola perfecta

Santuario para surfistas y windsurfistas en Sal, caracterizado por olas potentes y vientos intensos, con áreas protegidas para la anidación de tortugas bobas entre junio y octubre

La Playa de Ponta Preta, en Sal, es reconocida internacionalmente por su ola point break de derecha, donde surfistas y windsurfistas desafían olas de hasta 5 metros.

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Los campeonatos atraen a visitantes de todo el mundo. Para el turista común, adentrarse en el agua resulta peligroso durante los días de olas grandes.

Entre junio y octubre, la playa se transforma: la ONG Project Biodiversity patrulla la zona para proteger los nidos de tortugas bobas. En ese periodo, está prohibido utilizar luces para no desorientar a los animales.

7. Kite Beach: la meca de los kitesurfistas

Destino internacional de kitesurf en Sal, con vientos constantes, servicios ecológicos y un entorno modelado por arenas gruesas y fragmentos de coral negro, ideal para la práctica segura de deportes de viento

La Kite Beach de Sal recibe vientos constantes y directos, lo que la ha convertido en un destino favorito para deportistas de todo el mundo.

El centro de Mitu & Djo, construido con criterios ecológicos y energía solar, ofrece servicios especializados y un punto de encuentro internacional. La mezcla de arena gruesa y fragmentos de coral negro, producto del oleaje, crea un escenario único.

El viento sopla en un ángulo que empuja a los kitesurfistas de regreso a la playa, reduciendo riesgos.