Economía

Cuánto cuesta llenar el tanque: qué lugar ocupa Argentina en el ranking de precios de nafta de Latinoamérica

El litro acumula una suba de 18% en dólares durante el primer semestre del año, pese a que el barril de crudo retrocedió al valor que tenía antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El litro de nafta más caro de todo el relevamiento se registró en Uruguay, a USD 2,323, mientras que Venezuela mantuvo el valor más bajo de la región. (Imagen ilustrativa Infobae)

La guerra entre Estados Unidos e Irán marcó el pulso del mercado petrolero durante buena parte de este año, con subas y bajas que impactaron distintas variables económicas en América Latina. La nafta, por supuesto, no fue la excepción. A partir de un relevamiento elaborado por GlobalPetrolPrices, que compara el valor del litro en dólares para 30 países de la región, es posible determinar en qué posición se ubica Argentina dentro de ese ranking y cómo evolucionó su precio a lo largo del semestre.

Según el relevamiento, correspondiente al 29 de junio, el litro de nafta en Argentina se pagó a USD 1,37, lo que la ubicó en el puesto 16 sobre 30 países relevados. Se trata de una posición intermedia, apenas por encima de la mitad de la tabla, en un contexto donde los extremos están marcados por Venezuela, con el litro más barato de la región, y Uruguay, con el más caro.

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El ranking incluye tanto a países con estructuras de subsidios muy fuertes como a otros donde el precio surge de una relación más directa con la cotización internacional del crudo. Esa combinación de factores explica buena parte de las diferencias que se observan entre uno y otro extremo de la tabla.

La radiografía regional

Dentro de los países sudamericanos, Argentina se ubicó en una posición intermedia. Venezuela encabezó el ranking regional con un litro que costó apenas USD 0,035, un valor que se mantiene invariable respecto de enero debido al fuerte esquema de subsidios estatales. Le siguieron Ecuador, con USD 0,875, y Bolivia, con 1,005 dólares.

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Más arriba en la escala de precios aparecieron Paraguay, con USD 1,182, Colombia, con USD 1,216, y Brasil, con USD 1,286, todos por debajo del valor argentino.

Por encima de la Argentina se ubicaron Perú, con USD 1,566, y Chile, con USD 1,624. En el extremo superior del ranking sudamericano, y también del ranking general, se ubicó Uruguay, donde el litro llegó a costar USD 2,323, el valor más alto de los 30 países relevados.

El derrumbe del petróleo

El comportamiento de los precios de los combustibles en la región estuvo atado, en gran medida, a la evolución del petróleo internacional. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que había llevado al barril de Brent a un máximo de USD 126 durante abril, generó una escalada que se sintió en los surtidores de buena parte del continente.

Ya en mayo, con la guerra sin resolución a la vista, el Brent cotizaba en torno a los USD 104,50 y el WTI cerca de los USD 98, valores que igual se mantenían por encima de los USD 72 en los que se ubicaba el barril antes del inicio de la ofensiva. El cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el tráfico petrolero, había obligado a los productores del Golfo a recortar producción.

El escenario cambió en las últimas semanas. Las negociaciones entre Washington y Teherán en Doha, sumadas a la reapertura gradual del tráfico marítimo por Ormuz, llevaron al Brent a cerrar en USD 71,57 y al WTI en USD 68,58 el 1° de julio, los valores más bajos en más de cuatro meses y por debajo del nivel previo al estallido del conflicto.

Aumentos que no siempre acompañaron al petróleo

Pese a este recorrido descendente del crudo en las últimas semanas, el precio de la nafta en dólares no bajó en la mayoría de los países relevados. En Argentina, la comparación semestral arrojó un aumento del 18,2% en dólares, uno de los incrementos más relevantes entre los países grandes de la región.

El barril de petróleo llegó a cotizar a USD 126 en abril, en el pico de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. REUTERS/Adriano Machado
El barril de petróleo llegó a cotizar a USD 126 en abril, en el pico de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. REUTERS/Adriano Machado

No obstante, otros países registraron subas todavía más pronunciadas en ese mismo período. Panamá, por ejemplo, acumuló un incremento del 41,4% en seis meses, mientras que Paraguay avanzó 34,3 por ciento. En ambos casos, el aumento superó ampliamente al de Argentina.

De esta manera, aunque el barril de crudo retrocedió con fuerza desde los máximos de abril, hoy la Argentina resulta más cara en dólares que a comienzos de año, un fenómeno que también se replicó en la mayoría de los países del ranking.

El contraste se hace más nítido al observar los valores vigentes en enero, antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán y de la posterior disparada del petróleo. En aquel momento, el litro de nafta en Argentina costaba USD 1,159, unos 21 centavos menos que en junio.

Cuba fue el país que más movimiento mostró en la comparación: pasó de USD 1,295 en enero a USD 1,95 en junio, un salto del 50,6 por ciento, el mayor de todo el relevamiento. Venezuela, en cambio, representó el caso opuesto: mantuvo su litro congelado en USD 0,035 durante todo el semestre, ajeno a las oscilaciones del mercado internacional.

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