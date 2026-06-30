Trágico vuelco en Casilda: el conductor que provocó el accidente quedó detenido y ya son cuatro los muertos

Accidente en Casilda, Santa Fé

El trágico vuelco a la altura de la localidad santafesina de Casilda dejó una nueva víctima fatal, a la vez que el conductor que provocó el accidente fue detenido. De esta manera, ya son cuatro los muertos por el incidente que ocurrió el pasado sábado en la Ruta Provincial 26.

Según reportaron medios santafesinos, la joven identificada como Zaira Lunge murió este martes después de estar internada en grave estado desde el momento del siniestro. Todavía queda una quinta joven que está con pronóstico reservado.

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El accidente ocurrió en la madrugada del sábado 27 de junio, alrededor de las 5.15, en el tramo de la ruta provincial que une Casilda con Carcarañá, a la altura del Camino Borde de Distrito. Los seis ocupantes del vehículo —cuatro mujeres y dos varones— regresaban de bailar en el boliche Mona, ubicado en Casilda, cuando el Peugeot 208 en el que viajaban perdió el control al tomar una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina. El impacto fue de tal magnitud que varios de los pasajeros salieron despedidos del habitáculo.

El grupo de amigos era oriundo de las localidades de Zavalla y Pérez, en el sur santafesino. De acuerdo con medios de la provincia y las primeras pericias, no habría otros vehículos involucrados en el siniestro. Una de las principales hipótesis apunta a que el automóvil circulaba a alta velocidad al momento del vuelco, aunque las causas exactas del hecho continúan bajo investigación y se aguardan los resultados de las pericias técnicas.

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Ya son cuatro los muertos por el trágico vuelco en Casilda del último fin de semana

Con el fallecimiento de Lunge confirmado este martes, el siniestro acumula cuatro víctimas mortales. Las otras tres son Lola Gironacchi, de 17 años, oriunda de Zavalla, quien murió en el lugar; Ramiro Tripiana, de 24 años y vecino de Pérez, que fue trasladado en estado crítico y falleció horas más tarde; y Sabrina Correa, también de 17 años y de Zavalla, cuyo deceso se confirmó el domingo tras permanecer internada con graves lesiones. Lunge tenía igualmente 17 años.

Los cuatro ocupantes que resultaron heridos fueron trasladados en un primer momento al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda. Ante la gravedad de algunos de los casos, se activó el protocolo UTV para evacuar en helicóptero a los pacientes de mayor riesgo. En el primer vuelo fue derivado un joven con una grave lesión medular al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA). Posteriormente, se realizó un segundo traslado aéreo para otro paciente que presentaba múltiples traumatismos y había sido intubado.

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Este lunes, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvieron al conductor del vehículo, un joven de 20 años, en el marco de la causa iniciada por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas. La detención se concretó por orden del fiscal Emiliano Carlos Ehret, a partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la PDI Distrito Casilda, que permitieron establecer quién conducía el Peugeot 208 al momento del accidente.

Tras cumplimentar las actuaciones correspondientes, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanece a disposición de la Justicia.

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En el lugar del siniestro trabajaron de manera coordinada dotaciones de Bomberos Voluntarios de Casilda, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a una de las víctimas atrapada dentro del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes estaba disperso en distintos sectores de la banquina, según informaron desde esa institución. Casilda se ubica a unos 56 kilómetros de Rosario.