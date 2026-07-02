El diputado Esteban Paulón propuso declarar de interés público al documental “Amor trava”

Trailer del documental "Amor trava"

El diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, propuso un proyecto de ley para declarar de interés al documental Amor trava, la película dirigida por Lucrecia Mastrángelo.

Según el legislador, esta iniciativa se fundamenta en el aporte del film hacia la visibilización de identidades travestis y trans, la promoción de derechos LGBTIQ+ y la difusión de la cultura ballroom como espacio de inclusión y construcción comunitaria.

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El proyecto legislativo, presentado por el diputado Esteban Paulón, para declarar de interés el documental "Amor trava"

La película narra la vida de Aurora, una joven trans de 19 años que atraviesa su transición, con foco en sus proyectos, desafíos y vínculo familiar. El relato se centra en juventudes trans en Argentina.

Además, la obra incorpora la cultura ballroom, surgida en Nueva York, de donde deriva el vogue o voguing, un tipo de danza urbana performática que desde sus inicios perfiló como un baile de resistencia en la comunidad LGBTIQ+.

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La película "Amor trava" visibiliza la cultura ballroom en Rosario

Esta subcultura nació entre las décadas de los 60 y 80 en los salones de baile en Harlem, como una forma de resistir a la discriminación hacia las personas trans, latinas y afrodescendientes que en ese entonces eran marginadas por la sociedad.

La película aborda el desarrollo de esa cultura en Rosario a través de testimonios de referentes y la presenta como una expresión artística y un ámbito de resistencia y reivindicación identitaria.

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Paulón también propuso declarar el "Día Nacional del Pogo y la Cultura Ricotera", en conmemoración a la muerte del Indio Solari

Amor trava obtuvo varios galardones: fue premiada como Mejor Película LGBT en el Palermo International Film Festival 2025, ganó como Mejor Documental LGBT en el Orlando Independent Film Festival 2026 y se impuso como Mejor Película Documental en el Anubhav International Film Festival 2026.

Por su parte, la directora Lucrecia Mastrángelo, licenciada en Comunicación Audiovisual, docente y realizadora en Rosario, también filmó Sexo, Dignidad y Muerte (2010), Nosotros detrás del muro (2013) y El laberinto de las lunas (2019), y participa como jurado y evaluadora en instancias del cine nacional y el INCAA.

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Otra propuesta de Paulón: el “día nacional del pogo”

Vale recordar que, durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Paulón explicó los fundamentos de otro proyecto que tiene su firma en el ámbito de la cultura: declarar el Día Nacional del Pogo y la Cultura Ricotera, remarcando la dimensión cultural que tuvo la muerte del Indio Solari en Argentina.

El legislador detalló por qué considera relevante un reconocimiento oficial y abordó la agenda de debates pendientes en el Congreso, desde la eutanasia hasta la regulación de la inteligencia artificial.

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Esteban Paulón explicó por qué considera que el legado del Indio Solari trasciende la música y merece un reconocimiento oficial. Además, se refirió a otros debates que atraviesan al Congreso

El legislador describió el fenómeno como un hecho identitario: “El pogo es un baile que es argentino. El nombre deriva de un invento patentado por inmigrantes alemanes en 1920. Eso luego derivó en un baile, el rebotín, el baile de los saltos. Tiene mucho de identidad argentina”.

El legislador socialista remarcó que su proyecto no implica gasto ni feriado: “No implica trabajar menos ni afecta otros debates. Es simplemente un reconocimiento simbólico, importante para la comunidad ricotera, como ya existe el Día de la Música o el Día de la Torta Asada”.

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