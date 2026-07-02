República Dominicana

Fundación Vida Sin Violencia alerta sobre 68 huérfanos tras 47 feminicidios íntimos en República Dominicana

La organización presentó un informe que advierte sobre el impacto de la violencia contra la mujer dominicana, que en el primer semestre de 2026 dejó a decenas de niños y adolescentes sin madre

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Niña con vestido amarillo de flores blancas sentada de espaldas en escalones de piedra, con cabello rizado recogido y un fondo de vegetación.
Los feminicidios íntimos dejaron al menos 68 menores en la orfandad en la República Dominicana durante los primeros seis meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer semestre de 2026, Fundación Vida Sin Violencia alerta que 47 mujeres fueron víctimas de feminicidio íntimo en la República Dominicana. Estas muertes han dejado en la orfandad a 68 niños, niñas y adolescentes. El conteo, presentado por la organización, revela un incremento del 74% respecto a los 20 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

“No estamos compitiendo con las cifras oficiales ni responsabilizando a ningún ministerio en particular, porque se trata de una problemática multicausal que exige acciones integrales”, afirmó Yanira Fondeur, directora de Fundación Vida Sin Violencia, durante la presentación de las estadísticas recogidas por la entidad.

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El reporte señala que 38 mujeres fueron asesinadas en sus propias viviendas, lo que convierte al hogar en el espacio de mayor peligro para ellas. Además, 33 de las víctimas tenían 35 años o menos y 3 eran adolescentes de 15, 16 y 17 años. Entre los casos contabilizados, tres mujeres se encontraban embarazadas al momento de su asesinato y tres eran de nacionalidad haitiana.

La presidenta de Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, informó que en el primer semestre se registraron 47 feminicidios íntimos, que dejaron 68 niños, niñas y adolescentes huérfanos. (Cortesía: Fundación Vida Sin Violencia)

Características de los agresores y distribución de los feminicidios

Las cifras de la organización también detallan el perfil de los agresores: dos pertenecían a la Policía Nacional y dos a las Fuerzas Armadas. El uso de armas resultó predominante en estos hechos, con 19 casos perpetrados con armas de fuego y 19 con armas blancas. Además, en 11 de los hechos los agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

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El análisis geográfico indica que la provincia de Santo Domingo lidera la estadística nacional con 13 feminicidios, uno más que los registrados en todo el año anterior. Le sigue el Distrito Nacional con 7 casos, superando en 3 la marca de 2025, y la provincia de La Altagracia con 5 víctimas, dos más que en los doce meses previos. Para la entidad, estos registros constituyen “indicadores fundamentales para que las autoridades diseñen e implementen respuestas que salven vidas”.

De acuerdo con la Fundación, el periodo 2020-2026 contabiliza 511 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, lo que representa un promedio anual de setenta y ocho mujeres asesinadas en el ámbito íntimo. En este lapso, la organización estima que 473 menores han quedado huérfanos tras estos crímenes.

Una mujer sentada en el suelo de madera, con piel morena, cubre su rostro con ambas manos. Viste camiseta y pantalón, en un cuarto oscuro con una cama al lado.
El reporte señaló que 38 mujeres fueron asesinadas en sus viviendas y que 33 víctimas tenían 35 años o menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fondeur compartió un paquete de propuestas destinadas a las autoridades. Entre las sugerencias, la fundación plantea la adopción de mecanismos efectivos para proteger a las mujeres que denuncian violencia, la actualización de la Ley 24-97 sobre violencia de género, la incorporación en el currículo escolar de asignaturas vinculadas a la igualdad y la resolución de conflictos, y el desarrollo de campañas de sensibilización para promover una masculinidad empática y respetuosa.

La organización también solicita la instalación nacional de centros de atención a sobrevivientes y centros de intervención conductual para hombres, así como la creación de un registro nacional de huérfanos por feminicidio que garantice protección psicológica, económica y legal. Finalmente, la fundación impulsa la formación de una mesa nacional de prevención con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, medios de comunicación, sociedad civil e iglesias.

La directora de la fundación insistió en que “cada cuatro días una mujer es asesinada en la República Dominicana por su pareja o expareja”, una estadística que, según la organización, exige una respuesta coordinada y sostenida de los distintos actores.

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